EXO Merilis Musik Baru: Semua Detailnya

Enam anggota EXO berpose dalam sampul album resmi untuk REVERXE. SM Entertainment

Setelah dua setengah tahun, EXO secara resmi kembali. Grup K-pop legendaris ini merilis album studio penuh kedelapan mereka REVERXE pada 19 Januari 2026, pukul 18.00 WIB di semua platform musik utama—menandai rilis grup pertama mereka sejak EXIST pada Juli 2023. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang salah satu comeback K-pop yang paling ditunggu di tahun 2026.

Album: REVERXE

REVERXE—permainan kata bergaya dari kata "reverse"—berisi sembilan lagu yang mencakup berbagai genre. Lagu utama "Crown" adalah lagu dance keras yang dengan berani melampaui batasan genre, memadukan drum trap Atlanta, gitar heavy metal, dan synthesizer EDM. Efek suara sirene dan vokal kuat para anggota membangun ketegangan dramatis di sepanjang lagu.

Secara lirik, "Crown" membandingkan orang yang disayangi dengan mahkota yang diinginkan semua orang, mengungkapkan tekad untuk melindungi mereka dengan segala cara. Pesan tersebut mencerminkan kepercayaan diri dan kesungguhan dari kepulangan EXO yang telah lama ditunggu.

Selain lagu utama, album ini mencakup "I'm Home," sebuah balada bertema musim dingin yang dirilis lebih dulu oleh EXO pada 14 Desember 2025. Grup ini juga mempersembahkan "Back It Up"—lagu dance berorientasi performa yang didorong oleh suara synth brass yang berani, bass 808 yang berat, dan perpindahan beat yang tak terduga—di 2025 Melon Music Awards pada 20 Desember. Lagu ini menyampaikan pesan tentang mengatasi kegelapan yang berkepanjangan dan membuktikan diri pada titik tertinggi, menampilkan koreografi dengan 40 penari saat debut MMA-nya.

Lagu terkonfirmasi lainnya termasuk "Moonlight Shadows," "Crazy," dan "Suffocate," meskipun detail tentang lagu-lagu ini tetap dirahasiakan menjelang rilis album.

## Lineup: Enam Anggota

REVERXE menampilkan lineup enam anggota: Suho, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun, dan Lay. Khususnya, ini menandai rilis grup utama pertama Lay sejak 2018, karena anggota asal China ini telah menghabiskan beberapa tahun terakhir terutama bekerja di China. Kepulangannya mewakili momen penting bagi penggemar yang telah lama menantikan partisipasinya dalam aktivitas grup Korea.

Namun, comeback ini berlangsung tanpa Chen, Baekhyun, dan Xiumin—yang secara kolektif dikenal sebagai EXO-CBX—yang tidak hadir karena sengketa hukum yang sedang berlangsung dengan SM Entertainment mengenai pembagian pendapatan dan transparansi kontrak. SM Entertainment menyebutkan "kerusakan kepercayaan" dalam mengecualikan trio tersebut dari proyek ini, meskipun detail lengkap dari sengketa tersebut tetap kompleks dan sedang berlangsung.

Meskipun ada perubahan lineup, enam anggota yang berpartisipasi telah memperjelas komitmen mereka untuk memberikan comeback yang kuat. Pada fan meeting "EXO'verse" mereka pada 14 Desember di Inspire Arena, grup tersebut mengatakan kepada penggemar: "Kami akan terus kembali kepada kalian dengan versi yang lebih baik dari diri kami. Kami akan bekerja keras untuk mengisi 2026 dengan EXO."

## Showcase Comeback

Pada 19 Januari pukul 19.30 WIB, EXO akan mengadakan showcase comeback di Peace Hall Universitas Kyung Hee di Dongdaemun-gu, Seoul. Showcase ini akan menandai perayaan comeback langsung pertama grup dengan penggemar dalam lebih dari dua tahun, dengan anggota membawakan lagu-lagu dari REVERXE untuk pertama kalinya dan berbagi cerita di balik layar tentang pembuatan album.

## Kampanye Promosi

SM Entertainment telah melaksanakan peluncuran promosi ekstensif untuk *REVERXE*, dimulai dengan trailer sinematik yang dirilis pada 8 Desember 2025. Trailer tersebut menggambarkan anggota yang ditarik kembali ke "Tree of Life"—motif berulang dalam alur cerita alam semesta asli EXO.

Kampanye ini mencakup taktik pemasaran gerilya di seluruh Seoul, dengan individu berbaju jubah hitam yang diberi merek logo album muncul di distrik seperti Gangnam, Seongsu, dan Hongdae. Kartu nama yang menampilkan kode terenkripsi didistribusikan di dekat lokasi-lokasi utama, sementara "kuis misteri" interaktif di media sosial mengintegrasikan partisipasi penggemar.

Beberapa set gambar teaser telah dirilis, termasuk konsep "Cube," "Reverse," dan "Crown," menampilkan estetika visual grup yang berkembang.

## Pengalaman Pop-Up

Untuk merayakan rilis album, SM Entertainment akan membuka "REVERXE THE WORLD," toko pop-up khusus yang berlangsung 20-27 Januari di The Hyundai Seoul. Instalasi ini menampilkan tata letak seperti labirin yang bertema konsep "Exo Universe" EXO, dengan instalasi "Cube" yang memvisualisasikan kekuatan supernatural fiksi para anggota.

Tempat tersebut mencakup display album, properti video musik "Crown," zona interaktif untuk membuat stiker dan kartu foto, dan merchandise eksklusif. Sesi pertama setiap hari dikhususkan untuk anggota klub penggemar resmi EXO-L.

## Arti Comeback Ini

Kepulangan EXO datang pada momen penting dalam K-pop. Sebagai salah satu grup fundamental genre ini—sering dikreditkan bersama BTS untuk membawa K-pop ke kesadaran mainstream global di tahun 2010-an—comeback EXO berfungsi sebagai pengingat akan pengaruh abadi K-pop generasi kedua. Album ketujuh mereka *EXIST* menjadi album terjual sejuta kopi ketujuh berturut-turut mereka, membuktikan daya tahan komersial mereka meskipun bertahun-tahun wajib militer dan aktivitas individu.

Penampilan grup di MMA 2025, yang tidak hanya mencakup "Back It Up" tetapi juga hits ikonik seperti "Monster," "The Eve," "Love Shot," dan "Growl," memicu singalong massal dari penggemar dan artis junior yang hadir—mendemonstrasikan dampak lintas generasi EXO pada industri.

Pre-order album fisik saat ini tersedia di berbagai pengecer musik online dan offline secara global, dengan beberapa versi tersedia untuk kolektor.