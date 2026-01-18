ETF Bitcoin Melonjak Kembali Dengan Lonjakan Arus Masuk $1,4 Miliar

ETF Bitcoin Spot secara diam-diam menyerap lebih dari $1,4 miliar modal segar selama seminggu terakhir, menandai gelombang arus masuk terkuat yang terlihat dalam beberapa bulan. Alih-alih membangun secara stabil dari hari ke hari, permintaan datang secara bergelombang, dengan pembelian besar-besaran terkonsentrasi di awal minggu sebelum mereda saat trader mengunci keuntungan.

Poin-Poin Penting ETF Bitcoin menyerap lebih dari $1,4 miliar dalam satu minggu, menandakan partisipasi institusional yang diperbarui.

ETF Ethereum juga mencatat arus masuk bersih yang solid, meskipun ada aksi ambil untung di akhir minggu.

Berkurangnya penjualan whale yang dikombinasikan dengan permintaan ETF memperketat pasokan kripto yang efektif.

Bahkan arus keluar yang signifikan di akhir minggu gagal mengimbangi lonjakan sebelumnya, membuat gambaran keseluruhan tetap positif. Skala permintaan terakhir kali terlihat di awal musim gugur, ketika ETF secara singkat menjadi kekuatan dominan yang membentuk aksi harga Bitcoin.

Ethereum melihat alokasi paralel, tetapi lebih kecil

ETF yang berfokus pada Ethereum mengikuti skenario serupa. Modal mengalir masuk secara agresif di awal minggu, menunjukkan positioning institusional yang terkoordinasi daripada spekulasi ritel. Tekanan jual muncul kembali menjelang akhir minggu, memangkas keuntungan tetapi berhenti jauh dari membalikkannya.

Pada penutupan perdagangan, ETF Ether masih mempertahankan arus masuk bersih mingguan yang solid, memperkuat gagasan bahwa institusi secara selektif membangun kembali eksposur terhadap aset kripto inti daripada secara luas mengurangi risiko.

Apa yang berubah di bawah permukaan

Menurut Vincent Liu dari Kronos Research, pola aliran ETF mencerminkan lebih dari sekadar positioning jangka pendek. Alokator long-only tampaknya memasuki kembali pasar setelah mundur di akhir Desember, menggunakan ETF sebagai gerbang dengan friksi yang lebih rendah.

Pada saat yang sama, data blockchain mengirimkan sinyal pelengkap. Pemegang Bitcoin besar – sering kali menjadi sumber tekanan jual yang terus-menerus – telah mengurangi distribusi bersih secara signifikan. Pergeseran itu penting. Ketika permintaan ETF naik sementara penjualan whale memudar, jumlah pasokan yang beredar bebas mengencang, meskipun harga tetap volatil.

Penawaran pasar sedang terbentuk, tetapi dengan hati-hati

Ini tidak berarti pasar telah berubah menjadi reli penuh. Volatilitas masih ada, dan pullback tetap menjadi bagian dari lanskap. Namun, karakter pullback tersebut mungkin berubah. Alih-alih memicu penjualan yang dipercepat, penurunan semakin banyak dihadapi dengan penyerapan dari pembeli institusional yang beroperasi melalui ETF.

Liu menggambarkan fase saat ini sebagai transisi daripada definitif. Bahan-bahan untuk pergerakan yang lebih tahan lama mulai sejalan, tetapi konfirmasi akan tergantung pada apakah arus masuk bertahan dan pemegang besar terus tetap di pinggir lapangan.

Untuk saat ini, pesan dari aliran ETF jelas: modal institusional tidak lagi menunggu sepenuhnya di pinggir lapangan. Ia kembali masuk – secara selektif, dengan sabar, dan dengan pengaruh yang semakin besar pada keseimbangan penawaran-permintaan kripto.

