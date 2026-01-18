BursaDEX+
Poin Utama: ETHGas Foundation mengungkapkan alokasi token GWEI

ETHGas Foundation Mengumumkan Strategi Distribusi Token GWEI

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 06:43
Ethereum
Poin Utama:
  • ETHGas Foundation mengungkapkan rencana alokasi token GWEI.
  • Dampak pada tata kelola ekosistem Ethereum dicatat.
  • Tidak ada reaksi pasar langsung pada aset utama.

ETHGas Foundation telah menguraikan tokenomics untuk GWEI, yang mengatur ruang blok Ethereum, dengan alokasi yang tepat dan jadwal lock-up untuk pasokan 10 miliar tokennya.

Penataan ini dapat mempengaruhi skalabilitas dan tata kelola Ethereum, meskipun tidak ada pergeseran pasar langsung. Posisi ETH sebagai aset utama tetap tidak terpengaruh oleh peluncuran GWEI.

Distribusi GWEI: 10 Miliar Token Selama Satu Dekade

ETHGas Foundation menguraikan skema alokasi terperinci untuk token GWEI yang baru diluncurkan. Rencana ini mengalokasikan 10 miliar token di berbagai kategori termasuk ekosistem, investor, tim, komunitas, yayasan, dan penasihat, masing-masing dengan periode lock-up tertentu. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat manajemen ruang blok Ethereum dan kemampuan tata kelola.

Perubahan terwujud dengan pembukaan aset secara sistematis selama periode mulai dari satu hingga sepuluh tahun. Implikasi langsung melibatkan peningkatan partisipasi tata kelola komunitas dengan GWEI airdrop yang di-stake dialokasikan untuk kontributor awal.

Dinamika Pasar saat Ethereum Menghadapi Pergeseran Tata Kelola

Tahukah Anda? Struktur tata kelola GWEI mencerminkan proposal gas futures Vitalik Buterin sebelumnya, menyelaraskan strategi manajemen progresif dalam ekosistem Ethereum.

Pada 17 Januari 2026, Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.304,52 dengan kapitalisasi pasar $398,84 miliar, mempertahankan dominasi pasar 12,36%, menurut data CoinMarketCap. Aktivitas harga terbaru mencerminkan peningkatan sedikit dengan ETH naik 0,59% selama 24 jam terakhir, dan 7,18% selama seminggu terakhir. Penurunan 50,06% dalam volume perdagangan 24 jam dicatat, menandakan aktivitas perdagangan yang menurun.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 22:37 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Menurut Coincu Research, kerangka tata kelola token GWEI dapat mempengaruhi ketahanan Ethereum terhadap pengawasan regulasi. Analisis historis menunjukkan token tata kelola dapat mendorong inovasi teknologi melalui proses pengambilan keputusan komunitas yang ditingkatkan, mendorong pertumbuhan berkelanjutan di seluruh aplikasi blockchain.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/ethereum/ethgas-gwei-token-allocation/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC.

