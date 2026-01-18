Pernyataan Trump tentang FED Menghancurkan Momentum Kenaikan Bitcoin dan Altcoin, Tapi Mengapa?

Pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump terkait ketua The Fed melemahkan momentum kenaikan Bitcoin dan menyebabkan repricing ekspektasi penurunan suku bunga 2026 di pasar. Saat harga Bitcoin mendekati level 100 ribu dolar pada awal 2026, ucapan Trump mengenai pemilihan Ketua The Fed dinilai oleh para investor sebagai kemungkinan "titik balik harga". Menurut Reuters, Trump dalam pernyataannya di Gedung Putih, menyatakan bahwa saat ini […]

