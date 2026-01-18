Momentum Derivatif Ethereum Melonjak Sementara Binance Mencatat Tekanan Jual Berat

TLDR:

Indeks kekuatan derivatif Ethereum naik menjadi +0,088 pada 16 Januari, menyamai level Oktober ketika ETH diperdagangkan di atas $4.600

Binance mencatat -$440 juta dalam volume taker bersih selama dua hari, menandakan potensi pola distribusi institusional

Paralel Oktober terbukti bearish karena ETH turun hampir 40% setelah pembacaan momentum derivatif yang serupa

Momentum yang meningkat dikombinasikan dengan volume bersih negatif menciptakan konfigurasi langka yang secara historis mendahului pergerakan harga besar

Pasar derivatif Ethereum menunjukkan sinyal yang berbeda karena indikator momentum naik sementara Binance mencatat volume taker bersih negatif yang besar.

Indeks kekuatan derivatif komposit mencatat perubahan 30 hari sebesar +0,088 pada 16 Januari, menyamai level yang terakhir terlihat pada awal Oktober ketika ETH diperdagangkan di atas $4.600.

Pelaku pasar kini menghadapi tekanan jual yang meningkat meskipun momentum teknis membaik di berbagai platform futures.

Momentum Derivatif Mencapai Level Kritis Oktober

Indeks kekuatan futures Ethereum Binance telah melonjak ke level yang tidak terlihat sejak 7 Oktober, ketika aset tersebut diperdagangkan melebihi $4.600.

Metrik perubahan 30 hari, yang menggabungkan aksi harga dengan momentum derivatif dan faktor likuiditas, mencapai +0,088 poin minggu ini.

Indikator komposit ini mengukur kekuatan tren di luar pergerakan harga sederhana dengan memasukkan pergeseran open interest dan pola volume.

Paralel Oktober membawa bobot khusus bagi analis pasar yang melacak pola historis. Ketika indeks sebelumnya mencapai 0,083 poin pada awal musim gugur, Ethereum memasuki fase koreksi curam.

Aksi jual berikutnya menghapus hampir 40% nilai aset selama beberapa minggu berikutnya karena pembeli kehabisan momentum.

Pembacaan saat ini menunjukkan trader derivatif telah membangun kembali kekuatan posisi meskipun volatilitas harga baru-baru ini.

Namun, indeks saja tidak mengonfirmasi bias arah. Metrik tambahan mengungkapkan ketegangan yang meningkat antara momentum bullish dan aliran eksekusi bearish di berbagai bursa besar.

Tekanan Jual Berat Muncul di Platform Binance

Volume taker bersih di Binance berubah sangat negatif seiring berjalannya perdagangan Januari, menandakan potensi distribusi oleh pemegang besar.

Pada 15 Januari, platform mencatat -257 juta USD dalam volume taker bersih melalui order jual pasar. Hari berikutnya tetap di wilayah negatif di -183 juta USD, memperpanjang pola penjualan agresif.

Pembacaan negatif ini biasanya menunjukkan peserta institusional membuka posisi short atau menutup eksposur long yang menguntungkan.

Investor besar sering menggunakan order pasar untuk mengeksekusi perdagangan besar dengan cepat, meninggalkan jejak yang jelas dalam data taker bersih.

Penjualan berkelanjutan selama sesi berturut-turut menunjukkan aktivitas terkoordinasi daripada likuidasi acak.

Perubahan open interest tetap relatif stabil meskipun tekanan jual, menunjukkan short baru mungkin mengimbangi long yang ditutup.

Dinamika ini menciptakan keseimbangan yang genting di mana katalis apa pun dapat memicu pergerakan cepat ke salah satu arah.

Trader yang memantau aliran ini mengawasi sinyal akselerasi atau pembalikan yang mungkin mengonfirmasi tren dominan.

Kombinasi kekuatan derivatif yang meningkat dan volume bersih negatif menghadirkan konfigurasi langka yang secara historis mendahului pergerakan harga besar.

Postingan Momentum Derivatif Ethereum Melonjak Sementara Binance Mencatat Tekanan Jual Berat pertama kali muncul di Blockonomi.

Sumber: https://blockonomi.com/ethereum-derivatives-momentum-surges-while-binance-records-heavy-selling-pressure/