CEO Coinbase membantah rumor bahwa Gedung Putih akan menarik dukungannya terhadap RUU struktur pasar cryptocurrency.

PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa CEO Coinbase Brian Armstrong membantah laporan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungannya terhadap RUU struktur pasar mata uang kripto. Armstrong menyatakan bahwa klaim tersebut tidak akurat. Dia menambahkan bahwa Gedung Putih sangat aktif dalam hal ini. "Mereka memang telah meminta kami untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan bank, dan kami saat ini sedang mengerjakannya. Faktanya, kami telah menghasilkan beberapa ide bagus yang kami harap secara khusus akan membantu bank komunitas dalam RUU ini, karena RUU tersebut berfokus pada bank komunitas. Informasi lebih lanjut akan segera dirilis."

Menurut laporan sebelumnya oleh jurnalis Eleanor Terrett, Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungannya terhadap Undang-Undang Struktur Pasar jika Coinbase tidak menawarkan perjanjian imbal hasil yang memuaskan bank.