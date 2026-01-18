BursaDEX+
Robert Kiyosaki Memprediksi Harga Perak $107 pada Hari Senin karena Pasar Menghadapi Kejutan Pasokan Mendadak

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 09:35
Pasar perak menghadapi potensi goncangan karena penulis Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, memprediksi lonjakan cepat menuju $107, dengan alasan bahwa ketatnya pasokan fisik dan permintaan industri membuat harga tidak selaras secara berbahaya. Robert Kiyosaki Memprediksi Harga Perak $107 pada Hari Senin, Memperingatkan Pasar Meremehkan Kelangkaan Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad, membagikan […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-predicts-107-silver-on-monday-as-market-faces-sudden-supply-shock/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

