Prediksi Harga AVAX: Target $15,50-$16,50 pada Februari saat Indikator Teknikal Menunjukkan Momentum Netral



Jessie A Ellis



Avalanche (AVAX) diperdagangkan pada $13,62 dengan target analis $15,50-$16,50 dalam beberapa minggu. Analisis teknikal menunjukkan RSI netral pada 49,48 dan momentum MACD bearish. Ringkasan Prediksi Harga AVAX • Target jangka pendek…

Avalanche (AVAX) diperdagangkan pada $13,62 dengan target analis $15,50-$16,50 dalam beberapa minggu. Analisis teknikal menunjukkan RSI netral pada 49,48 dan momentum MACD bearish.

Ringkasan Prediksi Harga AVAX

• Target jangka pendek (1 minggu): $14,12

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): rentang $15,50-$16,50

• Level breakout bullish: $14,99

• Support kritis: $13,32

Apa Kata Analis Kripto Tentang Avalanche

Prediksi analis terbaru untuk Avalanche menunjukkan sentimen bullish yang konsisten meskipun terjadi konsolidasi saat ini. Peter Zhang mencatat pada 11 Januari 2026: "Avalanche (AVAX) menunjukkan sinyal teknikal yang menjanjikan dengan target analis $15,50-$16,50 dalam 2-3 minggu."

Tony Kim memberikan perkiraan Avalanche yang lebih agresif, menyatakan: "Avalanche menunjukkan momentum MACD bullish dan potensi breakout RSI, dengan analis memperkirakan target harga AVAX $18-20 dalam jangka menengah saat level resistensi kunci mendekat."

Felix Pinkston menawarkan perspektif yang seimbang: "Avalanche diperdagangkan pada $13,83 dengan RSI netral dan target analis $15,50-16,50. Indikator teknikal menunjukkan potensi kenaikan meskipun momentum MACD bearish."

Menurut data on-chain, prediksi ini sejalan dengan level resistensi teknikal yang secara historis signifikan untuk pergerakan harga AVAX.

Rincian Analisis Teknikal AVAX

Indikator teknikal saat ini menghadirkan gambaran beragam untuk prediksi harga AVAX ini. RSI berada pada 49,48, dengan kuat di wilayah netral, menunjukkan kondisi tidak overbought maupun oversold. Posisi netral ini sering mendahului pergerakan harga signifikan ke salah satu arah.

Pembacaan histogram MACD sebesar 0,0000 menunjukkan momentum bearish, dengan garis MACD pada 0,1601 sesuai dengan garis sinyal. Konvergensi ini menunjukkan potensi untuk breakout arah, meskipun momentum saat ini mendukung konsolidasi.

Posisi Avalanche dalam Bollinger Bands menunjukkan harapan, diperdagangkan pada 0,4126 dari lebar band. Dengan band atas pada $14,99 dan band bawah pada $12,66, AVAX memiliki ruang untuk bergerak ke kedua arah. Harga saat ini $13,62 berada di bawah band tengah (SMA 20 hari) sebesar $13,82, menunjukkan kelemahan jangka pendek.

Resistensi kunci muncul pada $14,12, mewakili level resistensi kuat, sementara support langsung bertahan pada $13,47. ATR harian sebesar $0,67 menunjukkan volatilitas moderat, khas untuk AVAX selama fase konsolidasi.

Target Harga Avalanche: Kasus Bull vs Bear

Skenario Bullish

Kasus bullish untuk perkiraan Avalanche ini berpusat pada breakout di atas resistensi kuat pada $14,12. Jika AVAX dapat merebut kembali SMA 20 hari pada $13,82 dan selanjutnya menembus $14,12, target berikutnya sejalan dengan prediksi analis $15,50-$16,50.

Pergerakan di atas batas atas Bollinger Band sebesar $14,99 akan mengonfirmasi momentum bullish, berpotensi mendorong AVAX menuju target $16,50. SMA 50 hari pada $13,29 telah direbut kembali, memberikan dukungan dasar untuk pergerakan naik.

Konfirmasi teknikal akan memerlukan RSI bergerak di atas 55 dan histogram MACD berubah positif. Ekspansi volume di atas rata-rata 24 jam saat ini sebesar $16,4 juta akan memvalidasi setiap upaya breakout.

Skenario Bearish

Skenario bearish untuk prediksi harga AVAX ini melibatkan breakdown di bawah support kuat pada $13,32. Mengingat posisi saat ini di bawah SMA 20 hari dan momentum MACD bearish, risiko penurunan tetap tinggi.

Penembusan di bawah $13,32 dapat memicu penjualan menuju batas bawah Bollinger Band pada $12,66. Penurunan yang lebih parah akan menargetkan level psikologis $12,00, yang merupakan penyimpangan signifikan dari target analis saat ini.

Faktor risiko termasuk kelemahan pasar kripto yang lebih luas dan kegagalan untuk merebut kembali SMA 20 hari. Kesenjangan signifikan antara harga saat ini dan SMA 200 hari pada $20,43 menyoroti jarak dari wilayah bullish jangka panjang.

Haruskah Anda Membeli AVAX? Strategi Masuk

Berdasarkan level teknikal saat ini, titik masuk strategis muncul sekitar $13,47 (support langsung) untuk trader agresif dan $13,32 (support kuat) untuk pendekatan konservatif. Prediksi harga AVAX ini menyarankan menunggu penembusan yang jelas di atas $13,87 (resistensi langsung) sebelum memulai posisi long.

Level stop-loss harus ditempatkan di bawah $13,32 untuk membatasi eksposur penurunan. Bagi mereka yang mengikuti target analis $15,50-$16,50, rasio risk-reward sekitar 1:3 muncul saat masuk di dekat level saat ini.

Ukuran posisi harus memperhitungkan ATR harian sebesar $0,67, menunjukkan potensi pergerakan harian 5% ke salah satu arah. Rata-rata biaya dolar ke dalam posisi mungkin terbukti efektif mengingat pengaturan teknikal netral saat ini.

Kesimpulan

Prediksi harga AVAX ini menunjukkan optimisme yang hati-hati, dengan target analis $15,50-$16,50 tampak dapat dicapai dalam 2-4 minggu ke depan. Pertemuan resistensi teknikal pada $14,12 dan dinamika Bollinger Band mendukung perkiraan ini, meskipun trader harus tetap waspada terhadap momentum MACD bearish saat ini.

Perkiraan Avalanche tetap konstruktif di atas support $13,32, dengan tingkat kepercayaan menengah 65% untuk mencapai target $15,50. Namun, pasar cryptocurrency tetap sangat volatile, dan prediksi ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum membuat keputusan investasi.

Sumber gambar: Shutterstock