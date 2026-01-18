Petinggi NBA ingin memanfaatkan budaya penggemar sepak bola untuk kompetisi baru Eropa

LONDON, Inggris – Gairah dan tribalisme penggemar sepak bola Eropa adalah sesuatu yang diharapkan oleh komisioner NBA Adam Silver akan menjadi bagian dari kompetisi bola basket baru yang diperkirakan akan diluncurkan di benua tersebut dalam dua tahun ke depan.

NBA mengumumkan tahun lalu bahwa mereka sedang menjajaki opsi untuk menciptakan kompetisi baru di seluruh Eropa dalam kemitraan dengan badan bola basket dunia FIBA.

Belum ada tim yang diumumkan, tetapi Silver mengatakan mereka masih dalam diskusi dengan calon investor, sementara klub sepak bola di Spanyol seperti Barcelona dan Real Madrid telah memiliki tim bola basket selama bertahun-tahun yang berkompetisi di EuroLeague.

Berbicara sehari sebelum Memphis Grizzlies bertemu Orlando Magic di O2 Arena London, Silver mengatakan telah ada diskusi dengan klub sepak bola Eropa terkemuka, seperti Paris St Germain, dan memuji budaya penggemar yang menghasilkan persaingan sengit, pertandingan yang memanas, dan koneksi kekeluargaan yang mendalam.

"Kami ingin merancang (liga Eropa) ini untuk sukses... itu berarti bahwa mitra yang berinvestasi di liga ini akan memahami bahwa setiap pendapatan yang melebihi pengeluaran... perlu diinvestasikan kembali dalam perusahaan dan untuk mengembangkan olahraga ini," kata Silver kepada wartawan di sebuah meja bundar di London.

"Bahkan untuk bermimpi menciptakan semacam relevansi yang dimiliki oleh klub-klub sepak bola Eropa papan atas ini... itu adalah sesuatu yang tidak harus kami alami di AS, kedalaman semangat religius dari beberapa klub ini, cara tradisi diwariskan dari generasi ke generasi."

"Ini adalah sesuatu yang saya harap setiap penggemar olahraga Amerika bisa mengalaminya."

Investasi asing

Menurut Sports Business Journal, NBA membidik biaya waralaba dalam kisaran $500 juta hingga $1 miliar dan telah mempekerjakan JPMorgan dan The Raine Group untuk menyempurnakan rencana bisnis.

Silver mengatakan mereka terbuka untuk semua jenis investasi, termasuk dari dana kekayaan negara dan ekuitas swasta, sesuatu yang hanya diizinkan hingga batas tertentu di liga AS.

"Kami berbicara dengan keluarga-keluarga yang saat ini berinvestasi di olahraga, beberapa yang tidak memiliki tradisi berinvestasi," kata Silver.

"Selain berbicara dengan dana kekayaan negara, ada dana investasi yang lebih tradisional yang memiliki pengalaman berinvestasi di olahraga, dan kemudian beberapa dana ekuitas swasta yang lebih tradisional yang melihat olahraga sebagai kelas aset."

London mewakili kisah sukses terbesar NBA di luar AS, dengan pertandingan hari Minggu menjadi yang ke-19 menampilkan tim NBA di Inggris sejak 1993 dan pertandingan musim reguler liga yang ke-10 di ibu kota Inggris.

Namun, kondisi buruk bola basket profesional Inggris berarti waralaba NBA Eropa di London akan menjadi langkah signifikan dalam mengembangkan minat dan membuka jalur bakat Inggris.

Sekitar 15% pemain di NBA berasal dari Eropa, dengan nama-nama besar saat ini seperti Luka Doncic dari Slovenia, Giannis Antetokounmpo dari Yunani, dan Nikola Jokic dari Serbia.

Namun, kurang dari selusin pemain berasal dari Inggris dalam sejarah liga, meskipun bola basket sering menempati peringkat sebagai olahraga tim paling populer kedua setelah sepak bola untuk partisipasi dan keterlibatan.

"Kami belum memiliki kesuksesan yang sama (dalam menghasilkan pemain) di Inggris seperti yang kami miliki di negara-negara Eropa lainnya," kata Silver.

"Ini bukan karena kurangnya partisipasi pemuda, ini adalah olahraga yang sangat populer di sini dari sudut pandang pengembangan. Pada saat yang sama, kami belum memiliki kemewahan klub Inggris tingkat atas dalam waktu yang lama. Dan bagi saya, saya hanya melihatnya sebagai peluang." – Rappler.com