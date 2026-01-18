BursaDEX+
DIA tak berdaya menonton dari bangku cadangan dengan cedera selangkangan musim lalu sementara TNT berusaha sia-sia untuk naik ke takhta PBA Philippine Cup (PC). Kini Rey NambatacDIA tak berdaya menonton dari bangku cadangan dengan cedera selangkangan musim lalu sementara TNT berusaha sia-sia untuk naik ke takhta PBA Philippine Cup (PC). Kini Rey Nambatac

Nambatac, TNT berduel dengan Beermen untuk gelar juara liga

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/18 18:14
DIA dengan tak berdaya menonton dari bangku cadangan dengan cedera selangkangan musim lalu saat TNT berusaha sia-sia untuk naik ke takhta PBA Philippine Cup (PC).

Kini Rey Nambatac mendapat kesempatannya untuk membantu Tropang 5G menyelesaikan urusan yang belum selesai di All-Filipino dan membalas dendam kepada penakluk San Miguel Beermen (SMB) dalam duel blockbuster lainnya untuk mahkota permata liga.

Mr. Nambatac, yang memicu kemenangan epik 99-96 dari ketertinggalan TNT atas Meralco di Game 5, tampak akan menampilkan performa mematikan yang mengantarkannya meraih penampilan MVP Finals dalam perjalanan merebut gelar Governors' Cup Season 49 saat mereka mengambil kesempatan lain untuk trofi PC yang dipegang Beermen.

Mantan bintang Letran ini sebenarnya menghadapi masalah punggung dan pergelangan kaki sepanjang konferensi tetapi berhasil kembali ke kondisi hampir penuh tepat waktu untuk Last Dance.

"Semoga karena dia sudah mendapat banyak pertandingan sekarang," kata pelatih TNT Chot Reyes tentang "Sting Rey" dalam program Power and Play di Cignal.

Tropang 5G dan Beermen bertarung lagi mulai hari Rabu. Ini menandai perselisihan gelar ketiga mereka dalam empat musim terakhir, dengan SMB menang dalam dua kesempatan pertama, 4-3 (Season 47) dan 4-2 (Season 49).

Namun titan San Miguel Beermen June Mar Fajardo dengan cepat meremehkan catatan masa lalu. — Olmin Leyba

