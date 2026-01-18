Perangkat Lunak ezW2 2025 Baru Menawarkan Opsi Pengarsipan Fleksibel untuk Formulir W-2 dan 1099-NEC

Halfpricesoft memberdayakan bisnis dengan pilihan cetak, e-file mandiri, dan layanan e-file lengkap untuk musim pajak 2025. Uji coba tanpa biaya atau kewajiban hingga 30 hari di halfpricesoft.com.

REDMOND, Wash., 18 Jan 2026 /PRNewswire/ — Halfpricesoft.com mengumumkan peluncuran ezW2 2025, versi terbaru dari perangkat lunak persiapan W-2 dan 1099-NEC yang populer. Dirancang untuk menyederhanakan pelaporan akhir tahun, ezW2 2025 memberikan fleksibilitas kepada bisnis untuk memilih cara mengajukan formulir W-2 dan 1099-NEC, berdasarkan alur kerja, kebutuhan kepatuhan, dan tingkat dukungan yang diinginkan.

Dengan ezW2 2025, klien dapat mencetak formulir, e-file mandiri secara langsung, atau menggunakan layanan e-file Halfpricesoft (biaya tambahan), yang menangani proses pengajuan elektronik atas nama klien. Opsi-opsi ini memungkinkan bisnis kecil, akuntan, dan profesional penggajian untuk tetap patuh sambil menghemat waktu selama musim pajak yang sibuk.

Perangkat lunak ezW2 membantu mempercepat persiapan, pencetakan, dan e-filing formulir pajak W2, W3, 1099-NEC dan 1096 dengan perangkat lunak ezW2 yang membuatnya sempurna untuk bisnis kecil, organisasi nirlaba, dan akuntan.

"Tujuan kami dengan ezW2 2025 adalah memberikan kontrol penuh dan fleksibilitas kepada klien saat mengajukan formulir W-2 dan 1099-NEC," kata Dr. Ge, Pendiri Halfpricesoft. "Baik pelanggan lebih suka mencetak, e-file mandiri, atau mengandalkan layanan e-file yang aman, ezW2 2025 menawarkan solusi andal untuk memenuhi kebutuhan klien selama musim pengajuan pajak yang kritis."

Dengan alur kerja intuitif dan pemeriksaan bawaan, Halfpricesoft membantu pengguna menghindari kesalahan pengajuan umum dan memenuhi tenggat waktu IRS dengan percaya diri. Baik mengajukan untuk segelintir karyawan atau mengelola beberapa klien, perangkat lunak ini memberikan solusi yang andal dan hemat biaya tanpa langganan yang tidak perlu atau biaya tersembunyi.

ezW2 2025 Sekarang tersedia untuk cetak, file mandiri, dan layanan e-file W-2 dan 1099 bawaan baru untuk tenggat waktu musim pajak 2026:

Daftar periksa untuk tenggat waktu dan pengajuan mendatang

Dua cara untuk e-file W2 dan W3 ke SSA

Dua cara untuk e-file 1099-nec dan 1096 ke IRS

Fitur berharga lainnya meliputi:

ezW2 disetujui oleh SSA untuk mencetak pada kertas putih polos. Tidak diperlukan formulir merah!

Klien ezW2 yang kembali dapat memasukkan data tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Jika klien memiliki karyawan baru atau karyawan yang telah keluar, harap tambahkan atau hapus mereka sesuai kebutuhan.

Perangkat lunak ezW2 2025 mendukung entri data yang akurat, validasi formulir, dan transisi mulus dari versi ezW2 tahun sebelumnya, membantu pengguna mempersiapkan dan mengajukan formulir dengan percaya diri dan mudah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengajuan aman formulir W-2 dan 1099 serta layanan efile baru kami, kunjungi Halfpricesoft.com.

Halfpricesoft.com adalah penyedia terpercaya solusi perangkat lunak penggajian, pajak, dan bisnis yang terjangkau dan mudah digunakan untuk bisnis kecil, akuntan, dan profesional penggajian. Dikenal dengan harga tanpa langganan dan kinerja yang andal, Halfpricesoft menawarkan alat praktis untuk W-2, 1099, pemrosesan penggajian, akuntansi, dan pencetakan cek. Dengan fokus pada kesederhanaan, akurasi, dan kepatuhan, Halfpricesoft membantu bisnis menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan memenuhi persyaratan pengajuan dengan percaya diri. Hubungi kami hari ini untuk bantuan dukungan pelanggan langsung.

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/new-ezw2-2025-software-offers-flexible-filing-options-for-w-2-and-1099-nec-forms-302654168.html

SOURCE Halfpricesoft.com