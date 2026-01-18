Laporan Meragukan Tentang Komitmen Trump terhadap Federal Reserve

Poin-Poin Penting: Laporan palsu mengklaim komitmen Trump terhadap independensi Federal Reserve.

Pemeriksaan fakta tidak menemukan konfirmasi yang sah.

Fokus pada tantangan fiskal AS dan pernyataan yang diduga.

Jinshi News melaporkan klaim pada 18 Januari bahwa Menteri Keuangan AS "Bessenter" mengumumkan komitmen Trump terhadap independensi Federal Reserve, menyebutkan kandidat potensial Ketua Fed. Namun, hal ini tidak memiliki validasi.

Pernyataan yang tidak terverifikasi menimbulkan pertanyaan tentang akurasi informasi yang disebarluaskan mengenai kebijakan ekonomi AS dan menyoroti tantangan dalam memastikan laporan media sejalan dengan sumber yang kredibel.

Kesetiaan Trump terhadap Federal Reserve Dipertanyakan di Tengah Klaim Palsu

Laporan yang dikaitkan dengan "Bessenter" mengklaim Trump mendukung independensi Federal Reserve dan mengusulkan empat kandidat untuk posisi Ketua Fed. Tidak ada individu bernama Bessenter yang cocok dengan Menteri Keuangan AS yang dikenal. Ketidakpastian ini menimbulkan keraguan tentang keaslian laporan tersebut. Para pengamat menekankan pentingnya mempertahankan otonomi Federal Reserve di tengah tekanan politik. Janet Yellen memperingatkan tentang kendala dominasi fiskal jika utang AS terus meningkat tanpa terkendali.

Para ahli dan analis pasar telah menyatakan skeptisisme karena kurangnya bukti dari sumber yang dapat dipercaya yang mengonfirmasi laporan tersebut. Pernyataan Yellen sebelumnya tentang dominasi fiskal menyoroti tantangan berkelanjutan bagi Federal Reserve, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 120%.

Gambaran Umum Pasar Cryptocurrency: Tren dan Kekhawatiran Ethereum

Tahukah Anda? Masa jabatan Yellen termasuk menangani tekanan serupa dari Trump, mencerminkan perjuangan historis untuk independensi Fed.

Per 18 Januari 2026, Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.336,33, dengan kapitalisasi pasar $402,68 miliar dan dominasi pasar 12,48%, menurut CoinMarketCap. Volume perdagangan 24 jamnya mencapai $12,36 miliar, meskipun mengalami penurunan 33,51%. Cryptocurrency ini menunjukkan peningkatan 0,88% dalam 24 jam terakhir, sementara kinerja 90 harinya mengalami penurunan signifikan sebesar 17,31%.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 14:38 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Analis Coincu menekankan perlunya komunikasi yang jelas dari otoritas keuangan untuk mencegah kesalahpahaman yang berdampak pada stabilitas pasar. Kehati-hatian Yellen terhadap kebijakan fiskal terus bergema di kalangan pengamat keuangan, terutama mengenai keseimbangan halus Fed antara otonomi dan pengaruh politik.