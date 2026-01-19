CEO Coinbase Membantah Perpecahan Gedung Putih Terkait RUU Kripto

Poin-Poin Penting: CEO Coinbase menanggapi klaim konflik dengan Gedung Putih terkait regulasi kripto.

Gedung Putih meminta Coinbase untuk mendapatkan kesepakatan yield bank.

Dampak potensial pada regulasi pasar kripto jika konsensus tercapai.

CEO Coinbase Brian Armstrong telah membantah laporan mengenai interaksi perusahaan dengan Gedung Putih terkait 'CLARITY Act,' menekankan dialog positif dan negosiasi yang sedang berlangsung.

Perselisihan tersebut menggarisbawahi ketegangan kebijakan saat pelaku pasar dan regulator berupaya menyepakati pedoman yang jelas untuk cryptocurrency, berdampak pada pemain kunci dan kemungkinan mengubah stabilitas pasar.

Coinbase dan Gedung Putih Mencari Konsensus tentang Perbankan Kripto

Brian Armstrong merespons klaim yang merinci ketegangan dengan Gedung Putih, menekankan kolaborasi mereka pada kesepakatan perbankan potensial. "Secara umum, saya suka postingan Anda, tetapi ini tidak akurat. Gedung Putih sangat konstruktif di sini. Mereka meminta kami untuk melihat apakah kami dapat mencari kesepakatan dengan bank, yang sedang kami kerjakan. Sebenarnya, kami telah menyusun beberapa ide bagus tentang bagaimana kami dapat membantu bank komunitas secara khusus dalam RUU ini, karena itulah yang dimaksud," ujar Armstrong. Menurut laporan, Gedung Putih telah mendorong Coinbase untuk bernegosiasi dengan bank mengenai perjanjian yield. Armstrong menambahkan bahwa kemajuan pada solusi bank komunitas sedang berlangsung.

Kontroversi muncul di tengah diskusi yang lebih luas tentang regulasi stablecoin, dengan para pelaku industri menyuarakan implikasi potensial. Kurangnya keselarasan dapat mempengaruhi lintasan model bisnis Coinbase, terutama mengingat pendapatan substansialnya dari distribusi stablecoin. Kekhawatiran CEO Bank of America Brian Moynihan menyoroti kemungkinan pergeseran deposit senilai $6 triliun ke stablecoin jika reward berlanjut.

Di tengah berbagai opini, penasihat kripto Gedung Putih David Sacks mendorong penyelesaian, menyoroti penyelesaian legislatif yang semakin dekat. Hubungan Coinbase dengan regulator dapat mengalami pergeseran berdasarkan perkembangan ini, yang berpotensi mengubah lanskap kripto AS.

Pasar Stablecoin Menghadapi Masa Depan yang Tidak Pasti di Tengah Pembicaraan

Tahukah Anda? Kontroversi tentang kejelasan regulasi sejajar dengan gugatan SEC masa lalu terhadap perusahaan cryptocurrency, di mana keputusan secara signifikan mempengaruhi dinamika pasar dan kepercayaan publik.

Menurut data CoinMarketCap, USDC mempertahankan nilai stabil di $1,00 meskipun terjadi penurunan 28,85% dalam volume perdagangan harian. Kapitalisasi pasar stablecoin tersebut berada di $76,0 miliar, dengan fluktuasi minimal selama berbagai periode waktu, menunjukkan retensi nilai yang konsisten di tengah wacana regulasi.

USDC(USDC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 16:37 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Anggota tim riset Coincu menyarankan bahwa negosiasi yang sedang berlangsung antara Coinbase dan badan pemerintah dapat mereformasi kerangka regulasi, yang berpotensi mempengaruhi volume perdagangan dan partisipasi pasar. Tren historis menunjukkan bahwa keputusan dalam proses legislatif semacam itu memiliki dampak besar di seluruh industri, sering kali membentuk kembali lanskap keuangan untuk sementara waktu.