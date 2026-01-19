XRP dan ETH Terancam saat Gedung Putih Mengancam Menghambat Undang-Undang Clarity

XRP dan Ethereum mempertahankan momentum saat Gedung Putih mengancam akan menarik kembali Clarity Act, dengan minat institusional yang terus tumbuh di keduanya.

XRP dan Ethereum telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun kekhawatiran yang meningkat mengenai masa depan regulasi kripto.

Gedung Putih baru-baru ini mengancam untuk menarik dukungan terhadap Clarity Act, sebuah RUU yang bertujuan untuk memperjelas regulasi aset digital.

Jika RUU tersebut tertunda, hal itu dapat menambah ketidakpastian di pasar kripto, yang berdampak pada harga aset seperti XRP dan Ethereum.

Meskipun demikian, kedua cryptocurrency tersebut berhasil mempertahankan momentum mereka, menunjukkan ketahanan di lingkungan yang tidak dapat diprediksi.

Ketidakpastian Menyelimuti Clarity Act

Clarity Act telah menjadi bagian legislasi yang krusial bagi komunitas kripto. RUU ini bertujuan untuk menetapkan pedoman yang jelas tentang bagaimana cryptocurrency seperti XRP dan Ethereum harus diperlakukan oleh regulator.

Namun, ketegangan telah muncul antara industri kripto dan Gedung Putih. Ancaman baru-baru ini untuk menarik dukungan terhadap RUU tersebut telah menciptakan ketidakpastian tentang masa depan regulasi kripto.

Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar, telah menarik dukungannya terhadap Clarity Act.

Penarikan ini semakin memperumit lanskap politik, karena hubungan antara pemerintah dan industri kripto menjadi semakin tegang.

Nasib RUU tersebut masih belum jelas, membuat investor tidak yakin tentang bagaimana kebijakan yang akan datang akan berdampak pada pasar.

XRP Menunjukkan Ketahanan Meskipun Ada Kekhawatiran Regulasi

XRP tetap relatif stabil, diperdagangkan mendekati $2,07, meskipun ada kekhawatiran regulasi yang terus berlanjut.

Kemampuan cryptocurrency ini untuk mempertahankan level ini menunjukkan kekuatannya di tengah ketidakpastian. XRP juga mengalami peningkatan minat institusional, dengan arus masuk bersih sebesar $1,11 juta ke dalam ETF spot XRP.

Kepercayaan yang tumbuh dari investor institusional ini menunjukkan bahwa XRP dapat terus berkinerja baik, bahkan dengan tantangan regulasi.

Meskipun hanya mengalami kenaikan moderat 1% dalam 24 jam terakhir, XRP telah mempertahankan tren naiknya. Namun, ia menghadapi level support penting di $2,04, yang dipantau dengan cermat oleh investor.

Jika XRP bertahan di atas level ini, ia dapat bergerak menuju angka $3. Tetapi jika momentum bearish mengambil alih, token tersebut mungkin turun ke level yang lebih rendah, menguji supportnya.

Bacaan Terkait: Arus Masuk Whale XRP ke Binance Mencapai Level Terendah dalam 2 Tahun – Apa Selanjutnya?

Ethereum Bertahan Stabil dengan Momentum Positif

Harga Ethereum tetap berada di sekitar $3.300, mempertahankan tren naik yang stabil.

Cryptocurrency ini telah menunjukkan pertumbuhan 7% selama seminggu terakhir, mencerminkan sentimen positif di pasar.

Sebagian besar pertumbuhan ini disebabkan oleh keberhasilan upgrade jaringan Fusaka, yang telah meningkatkan kinerja jaringan Ethereum.

Upgrade ini telah membantu Ethereum tetap kuat meskipun pergerakan pasar yang lebih luas berjalan lambat.

Harga Ethereum berpotensi menembus di atas $3.400, yang kemungkinan akan memicu reli.

Jika ini terjadi, Ethereum mungkin naik ke kisaran $3.800 hingga $4.000. Namun, ia menghadapi support yang kuat di $3.000, dan setiap penurunan di bawah $3.200 dapat menyebabkan penurunan.

Trader akan terus memantau Ethereum dengan cermat, karena aksi harganya tetap sangat sensitif terhadap tren pasar dan berita regulasi.

Ketika ketidakpastian regulasi terus berlanjut, baik XRP maupun Ethereum tetap tangguh.

Meskipun ada tantangan yang ditimbulkan oleh tindakan Gedung Putih, cryptocurrency ini tetap bertahan kuat, didorong oleh minat institusional dan upgrade jaringan.

Minggu-minggu mendatang akan menjadi krusial bagi kedua aset, karena respons mereka terhadap pergeseran regulasi dapat menentukan fase berikutnya dari pergerakan harga mereka.

Postingan XRP and ETH on Edge as White House Threatens to Stall Clarity Act muncul pertama kali di Live Bitcoin News.