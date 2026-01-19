BursaDEX+
Altcoin meraih momentum saat Ethereum memimpin – Apakah adopsi yang lebih luas menjadi selanjutnya?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/19 07:01
Indeks Musim Altcoin turun menjadi 35, menandai pasar altcoin memasuki fase kritis. Dominasi Bitcoin melemah, mendorong rotasi modal ke aset alternatif. 

Struktur pasar menunjukkan bahwa altcoin sedang bersiap untuk fase ekspansi. Ethereum muncul sebagai pendorong utama sentimen di pasar altcoin.

Dominasi Bitcoin vs. kekuatan Ethereum?

Ethereum menunjukkan ketahanan terhadap Bitcoin, berkinerja baik di tengah volatilitas pasar yang lebih luas. Saat artikel ini ditulis, ETH/BTC diperdagangkan pada 0,03484. Ini bertahan di atas level support dan penurunan 2025 meskipun terjadi fluktuasi pasar. 

Sumber: TradingView

Ethereum terus menguji garis tren menurun jangka panjangnya, yang tetap utuh sejak 2017. Bisakah tanda-tanda awal persilangan bullish MACD mengindikasikan penguatan kekuatan relatif saat dominasi Bitcoin memudar?

Total 2 membentuk segitiga naik

Kapitalisasi Pasar Total Kripto, tidak termasuk Bitcoin, tetap stabil sekitar $1,29 triliun. Grafik mingguan menunjukkan pola segitiga naik.

Sumber: TradingView

Struktur ini mencerminkan tekanan akumulasi yang konsisten, dengan breakout diharapkan menarik modal ke altcoin. Namun, bisakah kegagalan mempertahankan garis tren support yang naik menyebabkan tekanan penurunan jangka pendek?

Indeks musim Altcoin turun menjadi 35

Indeks Musim Altcoin turun menjadi 35, menandai fase transisi di pasar. Meskipun Bitcoin masih mengungguli sebagian besar aset, indeks menunjukkan bahwa beberapa altcoin mendapatkan daya tarik. 

Sumber: BlockChainCentre

Level indeks serupa di masa lalu mengarah pada periode kekuatan altcoin selektif. Fase-fase ini diikuti oleh partisipasi yang lebih luas di pasar altcoin.

Altcoin lainnya bergabung dalam reli

Saat pasar mengalihkan fokus, beberapa altcoin mengalami kenaikan kuat, mengonfirmasi momentum yang tumbuh. Monero [XMR] melonjak 85,39%, Chiliz [CHZ] naik 84,82%, dan MYX naik 82,13%.

Dash [DASH] naik 70,61%, Zcash [ZEC] naik 60,07%, dan Bitcoin Cash [BCH] meningkat 23,79%. 

Sumber: CoinMarketCap

Aset yang berfokus pada privasi menunjukkan kekuatan di pasar altcoin

Apa selanjutnya untuk Bitcoin dan altcoin?

Saat dominasi Bitcoin melunak, pasar tampak lebih menerima kepemimpinan altcoin. Kemampuan Ethereum untuk mempertahankan support ETH/BTC tetap menjadi pusat arah pasar.

Jika altcoin terus membangun momentum, kepemimpinan Ethereum akan menjadi sangat penting. 

Pada akhirnya, masa depan pasar bergantung pada apakah altcoin dapat mempertahankan momentum sementara Bitcoin memainkan peran sekunder.

Pemikiran Akhir

  • Altcoin mendapatkan momentum, dengan Ethereum memimpin serangan saat dominasi Bitcoin memudar.
  • Koin privasi menunjukkan kekuatan, dan investasi dalam altcoin berbasis utilitas terus berkembang saat momentum dipertahankan.
Selanjutnya: A 12-year Bitcoin OG is selling – But the market isn't panicking

Sumber: https://ambcrypto.com/altcoins-gain-momentum-as-ethereum-leads-is-broader-adoption-next/

