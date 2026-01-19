BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
XRP turun tajam di bawah support kunci saat aksi jual luas kripto menguat, menghapus posisi leverage, mendorong sinyal oversold ekstrem, dan mengungkap peningkatanXRP turun tajam di bawah support kunci saat aksi jual luas kripto menguat, menghapus posisi leverage, mendorong sinyal oversold ekstrem, dan mengungkap peningkatan

XRP Anjlok Tajam saat Zona Kunci Jebol di Tengah Penjualan Besar-besaran Kripto

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/19 10:05
XRP
XRP$1.9755-3.93%
PoP Planet
P$0.01367-0.87%
Ucan fix life in1day
1$0.008649+29.90%
XRP Turun Tajam saat Zona Kunci Jebol Selama Penjualan Kripto Secara LuasXRP merosot tajam di bawah support kunci saat penjualan kripto secara luas menguat, menghapus posisi leverage, mendorong sinyal oversold ekstrem, dan mengekspos tekanan makro dan regulasi yang terus membebani harga aset digital. XRP Menembus di Bawah $2,00 saat Tekanan Jual Meningkat Pada pukul 20:13, XRP diperdagangkan mendekati $1,95 terhadap dolar AS, […]
Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$1.9753
$1.9753$1.9753
-3.68%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas

Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas

BitcoinWorld Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas Transaksi besar mengguncang dunia cryptocurrency
Bagikan
bitcoinworld2026/01/19 15:45
Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Libya telah menandatangani kemitraan dengan perusahaan Qatar dan Italia untuk memperluas dan mengembangkan pelabuhan Zona Perdagangan Bebas Misurata, dengan tujuan mengubahnya menjadi hub transshipment regional
Bagikan
Agbi2026/01/19 14:43
Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

BitcoinWorld Bank Korea dengan Berani Mendorong Stablecoin Won Berbunga yang Revolusioner SEOUL, Korea Selatan – Januari 2025. Dalam langkah strategis yang siap untuk
Bagikan
bitcoinworld2026/01/19 15:25