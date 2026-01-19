Tarif Trump Menghantam Rumah Tangga dan Meningkatkan Pendapatan Pajak Federal Rekor

Pemerintah AS mengumpulkan pendapatan tarif sebesar $264 miliar pada tahun 2025. Ini merupakan peningkatan 234% dari yang dikumpulkan pada tahun 2024, naik sebesar $185 miliar.

Hanya di bulan Desember, mencapai $28 miliar, melonjak 300% dari bulan yang sama tahun sebelumnya. Itu mengikuti $31 miliar masing-masing di bulan Oktober dan November.

Rata-rata bulanan untuk paruh kedua tahun mencapai $30 miliar. Jika laju ini bertahan, pendapatan tarif bisa mencapai $360 miliar pada tahun 2026. Itu akan menjadi peningkatan 36% secara tahunan.

Sumber: Tax Foundation

Ledakan pendapatan ini dimulai tepat setelah Donald Trump kembali menjabat pada tahun 2024. Dia langsung mengarah ke perdagangan. Menggunakan International Emergency Economic Powers Act, dia memberlakukan tarif baru pada negara-negara seperti China, Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa.

Trump kemudian juga menggunakan Pasal 232. Itu memberlakukan lebih banyak bea pada mobil, truk, baja, semikonduktor, kayu, tembaga, aluminium, furnitur, dan farmasi.

Tarif Trump memukul rumah tangga dan meningkatkan pendapatan pajak federal yang rekor

Setiap rumah tangga Amerika sekarang membayar lebih karena ini. Rata-rata kenaikan pajak per rumah tangga adalah $1.100 untuk tahun 2025. Naik menjadi $1.500 pada tahun 2026. Jika pengadilan membatalkan kekuasaan darurat Trump nanti, kenaikan bisa turun menjadi $300 dan $400, tapi itu masih uang yang hilang.

Dan itu bahkan tidak menghitung biaya yang lebih tinggi yang dihadapi orang-orang di toko. Rata-rata tarif yang diterapkan pada semua impor AS sekarang adalah 15,8%. Tarif efektif, yang memperhitungkan bagaimana orang mengubah apa yang mereka beli, adalah 11,2%.

Itu adalah yang tertinggi sejak Perang Dunia II. Tarif Trump juga menciptakan kenaikan pajak federal terbesar berdasarkan pangsa PDB sejak 1993, berada di 0,47% untuk tahun 2025.

Di atas kertas, tarif-tarif ini akan menghasilkan $2,2 triliun selama sepuluh tahun ke depan. Tapi itu hanya permukaannya.

Tax Foundation menghitung angka dan mengatakan bahwa setelah Anda memperhitungkan kerusakan ekonomi, itu turun menjadi $1,7 triliun. Laporan mereka merincikannya seperti ini: Tarif Pasal 232 bisa memberikan pemerintah $608 miliar, tetapi setelah dampak ekonomi, itu menjadi $453 miliar. Tarif IEEPA akan menghasilkan $1,5 triliun di atas kertas, tetapi setelah kerugian, menyusut menjadi $1,2 triliun.

Sumber: Tax Foundation

Analis mereka juga mengatakan, "Efek negatif dari pembalasan asing menurunkan pendapatan lebih banyak lagi. Tambahkan itu, dan kita turun lagi $146 miliar selama dekade ini."

Seluruh kerangka tarif sekarang bergantung pada keputusan Mahkamah Agung minggu ini. Para Hakim SCOTUS akan memutuskan apakah Trump memiliki hak hukum untuk menggunakan IEEPA untuk memberlakukan tarif sejak awal, dan jika mereka mengatakan tidak, sebagian besar pajak baru ini akan lenyap begitu saja.

Mulai 1 September 2025, beberapa dari mereka membalas dengan tarif mereka sendiri pada barang-barang AS, dan reaksi itu saja akan memotong pendapatan yang diharapkan sebesar $146 miliar selama sepuluh tahun.

Biaya ekonomi tidak berhenti di situ. Pada tahun 2026, pendapatan setelah pajak akan turun 0,3% untuk orang Amerika di bawah tarif Pasal 232, dan 0,9% di bawah tarif IEEPA. Rumah tangga yang lebih kaya tidak akan merasakannya sebanyak itu. Tapi untuk yang lainnya, ini sudah mengencangkan dompet.

