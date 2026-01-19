BursaDEX+
Token Gaming Teratas berdasarkan Volume Trading Mingguan: $AXS, $SAND, dan $MANA Memimpin

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/19 13:00
Phoenix, sebuah platform analitik kripto, telah mengungkapkan daftar 15 proyek gaming teratas selama 7 hari terakhir melalui akun media sosial X mereka. Dalam daftar ini, ($AXS) berada di posisi teratas dalam token Gaming mingguan teratas dari perspektif volume perdagangan. Jadi, ($AXS) memiliki kapitalisasi pasar $313,4 juta dan muncul dengan volume $1,5 miliar atas perubahan harga dalam 7 hari terakhir sebesar +92%.

Token Gaming lainnya $SAND, $MANA, $GMT, $GUN, $GALA, $SONIC, $NOT, $APE, $XAI, $BIGTIME, $YGG), $IMX, $FUN, dan $MAGIC menunjukkan respons signifikan terhadap pertumbuhan dalam perubahan harga selama 7 hari sebelumnya.

Demikian pula, $SAND berada di posisi kedua, dengan kenaikan harga +20,3% dalam 7 hari terakhir dan saat ini memiliki Volume mingguan sebesar $614. Kapitalisasi pasarnya adalah $385,9 juta. Token $MANA juga memiliki volume mingguan $271 juta dan memiliki kapitalisasi pasar $308,8 juta dengan perubahan positif +9,2% selama minggu sebelumnya. Ini berarti bahwa pengguna secara aktif menggunakan token Gaming ini dalam kehidupan sehari-hari.

$GMT dan $GUN Tertinggal Sementara $GALA Naik dalam Peringkat Token Gaming Mingguan

Dalam daftar token Gaming yang diberikan, $GMT dan $GUN berjuang di posisi keempat dan kelima. $GMT menunjukkan penurunan -6,5% dalam harganya selama 7 hari terakhir, memiliki volume mingguan $241 juta, dan muncul dengan kapitalisasi pasar $58,6 juta. Demikian pula, $GUN mempertahankan posisinya dengan volume mingguan $209 juta, memiliki kapitalisasi pasar 36,8 juta. $GUN menghadapi kecenderungan positif +4,0% selama 7 hari sebelumnya.

Secara bersamaan, $GALA saat ini memiliki kapitalisasi pasar $355,1 juta, setelah kenaikan harga +4,6% selama 7 hari terakhir, dan memiliki volume mingguan 165 juta. Melangkah maju, $SONIC menghadapi penurunan -7,1% dalam nilai harga selama 7 hari sebelumnya, dan saat ini muncul dengan volume mingguan baru $140 juta, bersama dengan kapitalisasi pasar $26,8 juta.

$APE dan $NOT Mempertahankan Momentum dalam Tren Token Gaming Mingguan

$NOT melakukan upaya dengan kapitalisasi pasar saat ini $59,9 juta dan volume mingguan $130 juta, setelah mendapatkan peningkatan nilai +0,3%, selama 24 jam terakhir. Berikutnya adalah ApeCoin ($APE), dengan perubahan harga +4,4% dalam 7 hari, mendapatkan kapitalisasi pasar $167,0 juta, dan muncul dengan volume mingguan baru $124 juta.

Selanjutnya, $XAI mengamankan posisi ke-10 dalam peringkat trending mingguan dengan peningkatan +9,5% selama 7 hari terakhir. Saat ini memiliki volume mingguan $122 juta dan memiliki kapitalisasi pasar $36,1 juta. Selain itu, $BIGTIME mendapatkan posisi ke-11 dalam peringkat trending mingguan selama 24 jam terakhir, dengan kapitalisasi pasar $47,8 juta dan volume mingguan $111 juta, setelah mendapatkan peningkatan harga +13,6% selama 7 hari terakhir.

Dengan cara yang sama, $YGG memiliki kapitalisasi pasar $51,5 juta dengan perubahan harga +5,7% selama 7 hari terakhir memiliki volume mingguan $106 juta. $IMX juga bertahan dalam daftar ini, jadi $IMX memiliki peningkatan +3,2% selama 7 hari terakhir dengan kapitalisasi pasar $569,2 juta dengan volume mingguan $90,2 juta. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, $FUN dan $MAGIC berada di posisi kedua terakhir dan terakhir dengan perubahan harga +8,1% dan +3,9%, masing-masing. Selain itu, $FUN dan $MAGIC juga memiliki volume mingguan $83,8 juta dan $77,8 juta dengan kapitalisasi pasar $16,0 juta dan $33,5 juta selama minggu sebelumnya.

Sumber: https://blockchainreporter.net/top-gaming-tokens-by-weekly-trading-volume-axs-sand-and-mana-lead-the-pack/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

