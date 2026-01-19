Token Gaming Teratas berdasarkan Volume Trading Mingguan: $AXS, $SAND, dan $MANA Memimpin

Phoenix, sebuah platform analitik kripto, telah mengungkapkan daftar 15 proyek gaming teratas selama 7 hari terakhir melalui akun media sosial X mereka. Dalam daftar ini, ($AXS) berada di posisi teratas dalam token Gaming mingguan teratas dari perspektif volume perdagangan. Jadi, ($AXS) memiliki kapitalisasi pasar $313,4 juta dan muncul dengan volume $1,5 miliar atas perubahan harga dalam 7 hari terakhir sebesar +92%.

Token Gaming lainnya $SAND, $MANA, $GMT, $GUN, $GALA, $SONIC, $NOT, $APE, $XAI, $BIGTIME, $YGG), $IMX, $FUN, dan $MAGIC menunjukkan respons signifikan terhadap pertumbuhan dalam perubahan harga selama 7 hari sebelumnya.

Demikian pula, $SAND berada di posisi kedua, dengan kenaikan harga +20,3% dalam 7 hari terakhir dan saat ini memiliki Volume mingguan sebesar $614. Kapitalisasi pasarnya adalah $385,9 juta. Token $MANA juga memiliki volume mingguan $271 juta dan memiliki kapitalisasi pasar $308,8 juta dengan perubahan positif +9,2% selama minggu sebelumnya. Ini berarti bahwa pengguna secara aktif menggunakan token Gaming ini dalam kehidupan sehari-hari.

$GMT dan $GUN Tertinggal Sementara $GALA Naik dalam Peringkat Token Gaming Mingguan

Dalam daftar token Gaming yang diberikan, $GMT dan $GUN berjuang di posisi keempat dan kelima. $GMT menunjukkan penurunan -6,5% dalam harganya selama 7 hari terakhir, memiliki volume mingguan $241 juta, dan muncul dengan kapitalisasi pasar $58,6 juta. Demikian pula, $GUN mempertahankan posisinya dengan volume mingguan $209 juta, memiliki kapitalisasi pasar 36,8 juta. $GUN menghadapi kecenderungan positif +4,0% selama 7 hari sebelumnya.

Secara bersamaan, $GALA saat ini memiliki kapitalisasi pasar $355,1 juta, setelah kenaikan harga +4,6% selama 7 hari terakhir, dan memiliki volume mingguan 165 juta. Melangkah maju, $SONIC menghadapi penurunan -7,1% dalam nilai harga selama 7 hari sebelumnya, dan saat ini muncul dengan volume mingguan baru $140 juta, bersama dengan kapitalisasi pasar $26,8 juta.

$APE dan $NOT Mempertahankan Momentum dalam Tren Token Gaming Mingguan

$NOT melakukan upaya dengan kapitalisasi pasar saat ini $59,9 juta dan volume mingguan $130 juta, setelah mendapatkan peningkatan nilai +0,3%, selama 24 jam terakhir. Berikutnya adalah ApeCoin ($APE), dengan perubahan harga +4,4% dalam 7 hari, mendapatkan kapitalisasi pasar $167,0 juta, dan muncul dengan volume mingguan baru $124 juta.

Selanjutnya, $XAI mengamankan posisi ke-10 dalam peringkat trending mingguan dengan peningkatan +9,5% selama 7 hari terakhir. Saat ini memiliki volume mingguan $122 juta dan memiliki kapitalisasi pasar $36,1 juta. Selain itu, $BIGTIME mendapatkan posisi ke-11 dalam peringkat trending mingguan selama 24 jam terakhir, dengan kapitalisasi pasar $47,8 juta dan volume mingguan $111 juta, setelah mendapatkan peningkatan harga +13,6% selama 7 hari terakhir.

Dengan cara yang sama, $YGG memiliki kapitalisasi pasar $51,5 juta dengan perubahan harga +5,7% selama 7 hari terakhir memiliki volume mingguan $106 juta. $IMX juga bertahan dalam daftar ini, jadi $IMX memiliki peningkatan +3,2% selama 7 hari terakhir dengan kapitalisasi pasar $569,2 juta dengan volume mingguan $90,2 juta. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, $FUN dan $MAGIC berada di posisi kedua terakhir dan terakhir dengan perubahan harga +8,1% dan +3,9%, masing-masing. Selain itu, $FUN dan $MAGIC juga memiliki volume mingguan $83,8 juta dan $77,8 juta dengan kapitalisasi pasar $16,0 juta dan $33,5 juta selama minggu sebelumnya.

