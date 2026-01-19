Kesabaran Bisa Membuahkan Hasil bagi Investor $ENA saat Target Mencapai $1.50

Ethena ($ENA) berada di zona akumulasi yang kuat dengan target potensial hingga $1,50, menawarkan potensi keuntungan hingga 700% bagi investor.

Ethena (ENA) baru-baru ini memasuki zona akumulasi yang kuat, diperdagangkan antara $0,20 dan $0,18.

Level ini sebelumnya telah memicu keuntungan yang mengesankan, dengan harga naik lebih dari 500% di masa lalu.

Saat ini, pembeli secara aktif mempertahankan zona permintaan ini, yang mengarah pada spekulasi bahwa pergerakan harga signifikan lainnya mungkin terjadi.

Investor berharap bahwa ENA dapat mengulangi lonjakan harga sebelumnya, dengan target potensial $0,63, $1,50, atau bahkan $3, menawarkan keuntungan hingga 700%.

Zona Akumulasi dan Kelelahan Penjual

Ethena telah membuat titik tertinggi yang lebih rendah di bawah garis tren menurun, pola umum yang menunjukkan potensi pembalikan.

Meskipun terjadi pergerakan menurun, pembeli terus mempertahankan zona $0,20–$0,18 dengan dukungan yang kuat.

Beberapa penolakan di level ini menunjukkan bahwa tekanan jual melemah, yang sering menjadi tanda kelelahan penjual.

Kelelahan ini, dikombinasikan dengan akumulasi smart money, telah membuat banyak orang percaya bahwa ENA mendekati potensi penembusan.

Bagi banyak trader, periode konsolidasi dipandang sebagai penumpukan sebelum pergerakan harga yang besar.

Zona akumulasi saat ini mencerminkan kondisi yang mendahului lonjakan harga +500% di masa lalu.

Dengan zona support yang bertahan kuat, kemungkinan ENA dapat melihat rally besar lainnya jika harga menembus garis tren menurunnya.

Level Kunci yang Perlu Diperhatikan untuk Ethena (ENA)

Level kunci untuk aksi harga Ethena sangat penting bagi investor jangka pendek dan jangka panjang.

Zona support antara $0,20 dan $0,18 adalah tempat ENA menemukan stabilitas, dan pergerakan apa pun di bawah zona ini dapat menandakan kelemahan.

Di sisi lain, jika harga terus bertahan di kisaran ini, penembusan ke target harga yang lebih tinggi menjadi lebih mungkin.

Trader memperhatikan target harga $0,63, $1,50, dan bahkan $3 untuk ENA, mewakili potensi kenaikan 700%.

Target ini didasarkan pada aksi harga historis dan pola akumulasi saat ini.

Bagi mereka yang ingin berinvestasi di ENA, penting untuk memantau harga dengan cermat dan bersiap untuk volatilitas.

Kesabaran dan Potensi Jangka Panjang

Berinvestasi di Ethena memerlukan kesabaran, karena aset ini saat ini berada dalam fase konsolidasi.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa periode seperti itu sering mendahului pergerakan harga yang signifikan.

Investor yang dapat menunggu harga menembus dari kisaran saat ini dapat melihat keuntungan substansial di bulan-bulan mendatang.

Meskipun harga tertinggi sepanjang masa ENA berada di $1,52, penting untuk diingat bahwa pasar cryptocurrency sangat volatil.

Investor harus mendekati dengan hati-hati dan mempertimbangkan untuk melakukan riset sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan apa pun.

Namun, bagi mereka yang bersedia bertahan melalui zona akumulasi saat ini, imbalannya bisa substansial jika ENA mengulangi kinerja masa lalunya.

