Yakovenko vs. Buterin: Evolusi Konstan Solana Bertemu Ideal "Walkaway" Ethereum

CEO Solana Labs, Anatoly Yakovenko, mengatakan dalam postingan X kemarin bahwa Solana harus terus memperbarui protokol secara terus-menerus untuk memastikan tetap digunakan dan relevan bagi pengembang dan pengguna.

Postingan Anatoly merupakan respons terhadap postingan pendiri Ethereum Vitalik Buterin minggu lalu di mana dia mengatakan Ethereum harus lulus "tes walkaway," yang berarti jaringan harus pada dasarnya menjadi mandiri, memerlukan pembaruan pengembang yang minimal selama puluhan tahun.

Solana perlu tidak pernah berhenti beriterasi. Ini tidak seharusnya bergantung pada satu kelompok atau individu untuk melakukannya, tetapi jika berhenti berubah untuk memenuhi kebutuhan pengembang dan penggunanya, maka akan mati. Anatoly Yakovenko, CEO Solana Labs

Komentarnya muncul sebagai respons terhadap postingan dari pendiri Ethereum Vitalik Buterin minggu lalu di mana Buterin mengatakan, "Ethereum sendiri harus lulus tes walkaway."

Buterin menjelaskan keyakinannya bahwa Ethereum harus mencapai titik di mana dapat mandiri, yang berarti dapat terus berfungsi dengan cara yang sepenuhnya terdesentralisasi tanpa memerlukan perubahan kode atau pengembangan yang signifikan selama puluhan tahun.

Lakukan hal yang benar sekali, berdasarkan pengetahuan tentang apa yang benar-benar hal yang benar (dan bukan solusi kompromi setengah jalan), dan maksimalkan ketangguhan teknologi dan sosial Ethereum untuk jangka panjang. Vitalik Buterin, pendiri Ethereum

Ethereum dan Solana adalah dua platform smart contract layer 1 yang paling sukses dan terkenal, tetapi filosofi yang mendasari pengembangan dan arah masa depan mereka sangat berbeda.

Seperti yang dijelaskan Buterin dalam postingannya, Ethereum berfokus pada penyediaan rumah untuk "aplikasi tanpa kepercayaan dan meminimalkan kepercayaan, baik dalam keuangan, tata kelola atau di tempat lain." Pendiri Ethereum mengatakan bahwa jaringan harus mencapai tempat di mana dapat "mendukung aplikasi yang lebih seperti alat – palu yang setelah Anda membelinya adalah milik Anda – daripada seperti layanan yang kehilangan semua fungsionalitas setelah vendor kehilangan minat untuk memeliharanya."

Menurut Buterin, visi ini tidak dapat dicapai jika Ethereum sendiri "bergantung pada pembaruan berkelanjutan dari vendor untuk terus dapat digunakan – bahkan jika 'vendor' tersebut adalah proses semua pengembang inti."

Yakovenko tidak setuju dengan pendekatan Buterin, menyatakan bahwa "untuk tidak mati memerlukan untuk selalu berguna." Cara jaringan dapat terus tetap berguna, menurut pandangan Yakovenko, adalah dengan terus berkembang dan berubah untuk memenuhi kebutuhan pada masanya.

Tujuan utama dari perubahan protokol seharusnya adalah untuk menyelesaikan masalah pengembang atau pengguna. Anatoly Yakovenko, CEO Solana Labs

CEO Solana Labs mengatakan bahwa pembaruan dan penambahan baru untuk Solana tidak akan pernah berhenti, meskipun pada akhirnya mungkin tidak datang dari tim pengembangan inti Solana.

"Anda harus selalu mengandalkan akan ada versi berikutnya dari solana, hanya saja tidak harus dari anza atau labs atau fd."

