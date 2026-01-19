Perdagangan emas tokenisasi BTCC melonjak 809% menjadi $5,7 miliar seiring pasar mencatat pertumbuhan rekor

Volume perdagangan emas tokenisasi BTCC melonjak 809% dari Q1 hingga Q4 2025, mencapai $5,72 miliar untuk tahun tersebut.

Tiga produk futures perpetual berbasis emas BTCC, GOLDUSDT, PAXGUSDT, dan XAUTUSDT, menjadi kontributor utama ekspansi platform.

BTCC berencana memperluas tokenisasi melampaui emas, menargetkan komoditas tambahan dan produk keuangan tradisional seiring meningkatnya permintaan institusional.

Bursa BTCC menutup 2025 dengan pencapaian tinggi, yang terbaik tercermin dari lebih dari $5,7 miliar perdagangan emas tokenisasi yang diproses selama tahun tersebut. Kuartal terakhir tahun ini adalah yang paling eksplosif, dengan pertumbuhan volume 809% dalam tiga bulan terakhir dibandingkan dengan kuartal pertama.

Bursa cryptocurrency yang dibuka pada 2011 ini, mencatat volume perdagangan kuartal keempatnya mencapai $2,74 miliar, menyumbang 48% dari aktivitas tahunannya. Angka-angka tersebut setara dengan pertumbuhan 130% kuartal-ke-kuartal.

Bagaimana kinerja emas tokenisasi di 2025?

Emas tokenisasi mengalami tahun yang memecahkan rekor di 2025, dengan kapitalisasi pasarnya meningkat 177%. Nilainya naik dari $1,6 miliar menjadi $4,4 miliar, menurut data dari CEX.IO.

Pertumbuhan emas tokenisasi juga menyumbang sekitar 25% dari pertumbuhan bersih aset dunia nyata (RWAs).

Volume perdagangan mencapai $178 miliar di 2025 untuk tahun tersebut, dengan aktivitas kuartal keempat memuncak di atas $126 miliar. Lebih dari 115.000 alamat dompet baru masuk ke kategori ini, yang merupakan empat belas kali lipat dari yang terlihat di 2024.

Mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, tetapi emas tokenisasi berkinerja lebih baik daripada emas aktual, dengan pasarnya tumbuh lebih dari 2,6 kali lipat.

Alasan untuk kenaikan aktivitas perdagangan emas tokenisasi terletak pada fakta bahwa hal ini dilakukan di platform kripto seperti BTCC, di mana terdapat fitur seperti perdagangan 24 jam tanpa batasan yang ditemukan di platform tradisional. Transaksi juga relatif lebih cepat.

Berdasarkan volume perdagangan, emas tokenisasi akan menempati peringkat sebagai produk investasi emas terbesar kedua secara global, hanya di bawah SPDR Gold Shares.

Bank sentral yang membeli emas membuat pasar tetap sibuk, dengan 755 ton lainnya diperkirakan akan diambil dari pasar pada 2026, menurut perkiraan pasar. JP Morgan memproyeksikan harga emas bergerak menuju $5.000 per ons pada akhir 2026. Emas saat ini diperdagangkan di atas $4.611 per ons pada saat penulisan.

"Lonjakan 809% dari Q1 ke Q4 mencerminkan reli emas yang didorong oleh ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan," kata Marcus Chen, Manajer Produk di BTCC Exchange.

Chen juga menyatakan bahwa produk tokenisasi BTCC memberikan penggunanya akses langsung untuk berdagang dengan cryptocurrency sementara emas terus mencapai rekor tertinggi.

Tether, Paxos Gold diminati

BTCC saat ini menawarkan tiga produk futures perpetual emas tokenisasi, masing-masing melayani kebutuhan trader yang berbeda.

GOLDUSDT melacak harga emas spot untuk eksposur langsung dan strategi lindung nilai. PAXGUSDT yang merupakan PAX Gold, adalah token berbasis Ethereum yang diluncurkan oleh Paxos di bawah regulasi New York Department of Financial Services (NYDFS), dengan setiap token didukung oleh satu troy ons emas fisik.

XAUTUSDT diterbitkan oleh Tether untuk sirkulasi pasar cryptocurrency dan juga didukung oleh emas fisik dengan kemampuan transfer on-chain untuk integrasi keuangan terdesentralisasi.

$5,72 miliar perdagangan emas tokenisasi tahunan mewakili sekitar 10,7% dari total volume futures tokenisasi BTCC sebesar $53,1 miliar untuk 2025, seperti yang dilaporkan dalam laporan pertumbuhan kuartal keempat bursa.

BTCC akan memperluas penawaran produk tokenisasi

Bursa BTCC telah memposisikan dirinya di persimpangan perdagangan kripto dan aset dunia nyata tokenisasi seiring adopsi institusional produk keuangan berbasis blockchain terus meningkat.

"Emas hanyalah awal," kata Chen, berbicara tentang bagaimana rencananya untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan untuk aset tokenisasi di 2026, sebelum menambahkan: "Kami sedang aktif bekerja untuk berkembang ke komoditas lain dan produk keuangan tradisional. Dengan apa yang telah kami bangun di sini, BTCC siap membawa tokenisasi ke berbagai aset yang jauh lebih luas dan membuatnya dapat diakses oleh trader di mana pun."