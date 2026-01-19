Setelah Dua Tahun Tanpa Bank, Trader Australia Dapat Memindahkan Fiat di Binance Lagi

Bursa kripto Binance telah memperkenalkan kembali transfer bank langsung di Australia, dua tahun setelah terputus dari sistem perbankan negara tersebut.

Binance Australia terputus dari perbankan pada tahun 2023. Tim diberitahu pada tengah malam bahwa akses perbankan mereka akan dihentikan.

Binance Membuka Kembali PayID, Deposit Fiat

Sejak Jumat lalu, pengguna dapat kembali melakukan deposit dan penarikan bank fiat langsung dan PayID. Peluncuran dimulai dengan sekelompok kecil pengguna tahun lalu, menurut pernyataan yang dibagikan kepada Cointelegraph.

Matt Poblocki, manajer umum Binance Australia dan Selandia Baru, mengatakan akses terbatas ke perbankan fiat telah menciptakan tantangan bagi pengguna lokal. Pemulihan layanan ini telah menghapus hambatan yang signifikan.

"Akses dan integrasi yang mulus dengan layanan keuangan tradisional secara langsung mempengaruhi partisipasi, kepercayaan, dan keyakinan di pasar. Tanpa itu, baik investor maupun bursa menghadapi hambatan yang tidak perlu yang dapat memperlambat adopsi dan membatasi pertumbuhan ekosistem aset digital Australia," katanya.

Pengguna Mendapatkan Kembali Opsi Bank di Binance

Eksekutif industri mengatakan pada September lalu bahwa pengguna Australia masih menghadapi hambatan perbankan saat bertransaksi dengan bursa kripto. Survei yang dirilis pada saat itu menemukan 58% responden menginginkan akses tanpa batas untuk menyetor dana ke exchange, sementara 22% telah berganti bank untuk mempermudah pembelian kripto.

Penyedia pembayaran pihak ketiga untuk Binance Australia, Cuscal, tidak memberikan alasan spesifik untuk mengakhiri dukungan. Kemudian mengatakan bahwa mereka bekerja untuk membatasi penipuan dan fraud dan akan terus menghentikan klien yang tidak memenuhi persyaratan onboarding dan compliance.

Selama periode tanpa akses bank, pengguna hanya dapat menyetor atau menarik dana melalui kartu debit atau kredit, atau dengan menggunakan cryptocurrency.

Binance Menghadapi Kasus Pengadilan di Australia

Binance Australia telah menghadapi tantangan regulasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhir 2024, Australian Securities and Investments Commission meluncurkan proses hukum terhadap Binance Australia Derivatives, menuduh kesalahan klasifikasi klien ritel sebagai investor grosir dan mengekspos mereka pada derivatif kripto berisiko tinggi.

Regulator mengatakan lebih dari 500 klien mengalami kerugian finansial, dan Binance membayar sekitar $13 juta sebagai kompensasi.