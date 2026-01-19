Program cashback Spend.net meningkatkan kartu kripto virtual untuk pengeluaran sehari-hari dan pembelian media

Spend.net memperluas rewards pada kartu kripto virtual

Pengguna platform Spend.net kini mendapatkan manfaat yang lebih luas karena kebijakan spend net cashback baru memperluas rewards di semua kategori kartu virtualnya.

Platform keuangan Spend.net telah meluncurkan model cashback terpadu untuk semua kartu kripto virtualnya. Berdasarkan program yang diperbarui, pengguna mendapatkan cashback 1% untuk setiap pembelian online yang dilakukan dengan kartu universal, sementara kartu khusus untuk pembelian media memberikan tingkat cashback 2% yang lebih tinggi untuk pembayaran terkait iklan.

Semua rewards dikreditkan secara otomatis dan ditampilkan secara real time di akun pribadi pengguna. Selain itu, pelanggan dapat langsung menggunakan kembali saldo cashback ini untuk pembelian lebih lanjut, kampanye iklan digital, atau menguji hipotesis pemasaran baru, mengubah platform menjadi alat pengeluaran dan optimasi loop tertutup.

Kartu virtual universal dan fokus media dengan biaya penggunaan nol

Spend.net saat ini menawarkan dua kategori kartu utama: kartu universal yang dirancang untuk pengeluaran online yang luas, dan solusi pembayaran khusus yang disesuaikan untuk iklan di platform seperti Meta, TikTok, dan sumber traffic lainnya. Namun, perusahaan menjaga hambatan onboarding tetap rendah dengan menyediakan penerbitan gratis untuk setiap jenis kartu di platform.

Layanan ini juga mempromosikan struktur biaya yang transparan. Pengguna membayar 0% untuk transaksi, 0% untuk penolakan, 0% untuk operasi penukaran, 0% untuk penarikan dari kartu atau akun, dan 0% untuk pengembalian dana. Selain itu, pengisian ulang akun bebas biaya untuk jumlah deposit mulai dari $50, yang mendukung pembeli media volume tinggi dan pengguna retail aktif.

Manfaat utama meliputi cashback 1% untuk semua pembayaran dan cashback 2% untuk pembayaran iklan, penerbitan kartu gratis, biaya pendanaan kartu yang dapat disesuaikan, top-up kripto menggunakan USDT atau BTC, pembuatan kartu tanpa batas, registrasi cepat melalui Google atau email, dukungan pelanggan 24/7, dan alat manajemen tim kartu yang akan datang untuk alur kerja kolaboratif.

Keamanan, kepatuhan dan jangkauan geografis yang luas

Semua kartu layanan ini beroperasi pada jaringan pembayaran global Visa dan Mastercard. Hasilnya, mereka memiliki jangkauan geografis yang luas dan mematuhi standar industri yang mapan untuk pembayaran online dan keamanan kartu.

Selain itu, setiap kartu dilengkapi dengan autentikasi 3D Secure, yang menambahkan langkah verifikasi tambahan dan membantu melindungi data pembayaran dari akses yang tidak sah. Platform ini menekankan bahwa data pemegang kartu diproses sesuai dengan praktik terbaik, mendukung keamanan dan keandalan.

Sejalan dengan kebijakan internalnya, Spend.net memprioritaskan privasi pengguna selama verifikasi. Meskipun demikian, perusahaan juga menyoroti bahwa ia menjaga anonimitas lengkap bagi pengguna, selaras dengan preferensi banyak peserta dalam ekosistem cryptocurrency yang lebih luas.

Kasus penggunaan untuk freelancer, bisnis dan pengguna individu

Platform ini memposisikan dirinya sebagai solusi pembayaran universal untuk kebutuhan bisnis dan pribadi. Freelancer dan bisnis kecil dapat menggunakan kartu Spend.net untuk membayar langganan SaaS, infrastruktur cloud, dan alat digital profesional tanpa hambatan atau biaya tambahan pada transaksi.

Sementara itu, pengguna individu dapat mengandalkan kartu yang sama untuk pembelian di marketplace, platform streaming, dan toko online. Cashback 1% yang stabil yang diterapkan pada pengeluaran ini diposisikan oleh perusahaan sebagai salah satu tingkat rewards paling kompetitif yang saat ini tersedia di pasar fintech untuk kartu virtual kripto.

Menurut penerbit, kombinasi penerimaan yang luas, rewards cashback, dan biaya nol ini dirancang untuk menjadikan kartu virtual Visa Mastercard dari Spend.net sebagai alat utama untuk pembayaran digital sehari-hari, bukan hanya opsi khusus untuk penggemar cryptocurrency.

Pendanaan fleksibel dengan BTC dan USDT

Selain model cashback, Spend.net memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan secara manual tingkat komisi untuk mendanai akun mereka. Dalam praktiknya, pelanggan dapat memilih antara cryptocurrency seperti BTC dan USDT dan kemudian menentukan sendiri persentase biaya pendanaan, yang menurut catatan platform rata-rata sekitar 2%.

Selanjutnya, perusahaan menekankan bahwa ada biaya nol kartu kripto pada operasi inti seperti transaksi, penolakan, penukaran mata uang, penarikan, dan pengembalian dana. Top-up akun tetap bebas biaya untuk deposit $50 atau lebih, yang bisa sangat menarik bagi pengiklan aktif dan pengguna frekuensi tinggi yang melakukan top up dengan USDT atau bitcoin.

Pendekatan ini secara efektif memisahkan penggunaan kartu dari biaya pendanaan, memberikan pengguna kontrol atas bagaimana mereka menyusun komisi mereka sambil mempertahankan ketentuan biaya nol yang dapat diprediksi pada aliran pembayaran sehari-hari.

Alat tim dan analitik yang akan datang untuk pengiklan

Alat manajemen tim bawaan dijadwalkan untuk dirilis segera, memperluas kemampuan platform untuk agensi dan proyek kolaboratif. Spend.net telah mengumumkan bahwa pengguna akan dapat membuat tim, menetapkan peran, dan mendelegasikan tugas langsung dalam akun pribadi mereka.

Selain itu, analitik lanjutan akan menyertai fitur kolaborasi ini. Rincian biaya terperinci, riwayat transaksi, dan laporan yang dapat diunduh dalam format CSV dan XLS direncanakan, membantu pengguna memantau pengeluaran untuk iklan dan layanan lainnya dengan presisi yang lebih besar.

Antarmuka dirancang untuk tetap minimalis dan intuitif meskipun ada fungsi tambahan. Meskipun demikian, perusahaan bertujuan untuk aksesibilitas di semua tingkat pengalaman, dari pemegang kartu kripto pertama kali hingga pembeli media profesional yang menjalankan kampanye kompleks.

Onboarding, penerbitan kartu dan dukungan

Untuk mengakses set fitur lengkap, pengguna baru harus menyelesaikan alur registrasi sederhana menggunakan akun Google atau formulir email-dan-kata sandi standar. Setelah mendaftar, pelanggan memberikan informasi kontak dan dapat segera menerbitkan jumlah kartu yang tidak terbatas, tanpa langkah aktivasi lebih lanjut.

Platform ini juga menyederhanakan manajemen kartu untuk tim yang lebih besar. Untuk menghemat waktu, pengguna cukup menentukan berapa banyak kartu yang mereka perlukan, apakah itu 5, 50, atau bahkan 100, di jendela antarmuka khusus dan kemudian klik tombol "Terbitkan kartu" untuk menghasilkannya secara instan.

Dukungan teknis sepanjang waktu tersedia melalui live chat dalam akun pribadi pengguna. Menurut perusahaan, waktu respons rata-rata kurang dari lima menit, dan bantuan diberikan dalam bahasa Inggris secara 24/7.

Peran yang berkembang dari kartu kripto cashback dalam pembayaran digital

Peningkatan terbaru di Spend.net mencerminkan tren pasar yang lebih luas: ekspansi cepat fungsionalitas dalam kartu pembayaran cryptocurrency. Model spend net cashback baru, yang sekarang mencakup pembelian media dan pembelian pribadi, menggarisbawahi bagaimana produk-produk ini bergerak ke arus utama keuangan.

Dalam konteks meningkatnya permintaan untuk instrumen pembayaran terdesentralisasi, kemampuan yang ditingkatkan dari kartu virtual membuatnya lebih populer untuk transaksi sehari-hari. Selain itu, cashback pada pengeluaran iklan dan konsumen memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan saat mereka membayar, sementara infrastruktur kartu cryptocurrency yang mendasarinya berfokus pada keamanan dan anonimitas.

Secara keseluruhan, penawaran yang diperbarui dari Spend.net menggabungkan rewards real-time, pendanaan fleksibel, dan fitur kolaborasi yang akan datang, memposisikan kartunya sebagai alat multiguna untuk pengiklan, freelancer, dan pengguna retail di pasar digital global.