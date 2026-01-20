eToro menambahkan saham Singapore Exchange saat memperluas layanan lebih dalam ke Asia

eToro menambahkan saham Singapore Exchange (SGX) ke platform tradingnya tahun ini, memberikan pengguna globalnya akses langsung ke perusahaan yang terdaftar di Singapura.

Platform ini sudah menawarkan saham dari New York, London, Hong Kong, Dubai, dan Euronext, tetapi sekarang mereka mendalami pasar Asia. Perusahaan telah memilih Singapura sebagai basis regional untuk ekspansi.

eToro telah mengaktifkan lisensi layanan pasar modal dari Monetary Authority of Singapore pada bulan Juli.

eToro mengatakan Singapura adalah kunci untuk rencana Asia Tenggara

Yoni Assia, co-founder dan CEO eToro, mengatakan Singapura adalah pemberhentian pertama sebelum melihat negara lain di kawasan ini. Dia mengatakan tujuannya adalah untuk mencari tahu bagaimana menggunakan Singapura sebagai hub untuk Asia Tenggara.

Dan dia tidak samar-samar tentang alasannya. Yoni menyebut pasar modal Singapura sebagai "salah satu yang paling aktif" secara global dan regional. Dia mengatakan negara ini memiliki pengaturan yang baik, dengan regulasi yang jelas yang mendukung inovasi.

Satu hal yang akan datang tahun ini adalah alat baru untuk pengguna Singapura. Alat ini memungkinkan orang di Singapura melihat apa yang dilakukan orang lain di platform dengan investasi mereka. Jika mereka menyukai apa yang mereka lihat, mereka dapat menyalin strategi tersebut tanpa harus mencari tahu semuanya sendiri.

Yoni menunjukkan bahwa meskipun orang di Singapura sudah bisa memperdagangkan saham internasional, itu tidak selalu mudah. Pasar seperti Jerman atau Italia bisa sulit untuk ditangani jika Anda tidak tahu detailnya. Di sinilah pengaturan "copy trading" eToro berperan. Anda bisa mengikuti portofolio orang lain dan membuat akun Anda menyalin apa yang mereka lakukan.

Idenya adalah Anda tidak trading secara membabi buta. Anda belajar dengan mengamati orang lain. Anda tidak harus menjadi ahli di 10 negara berbeda hanya untuk berinvestasi secara global. Dan trader Singapura sekarang akan memiliki akses yang sama, ditambah bursa mereka sendiri juga.

Saham AI dan pertahanan melihat permintaan besar di platform pada tahun 2025

Sementara eToro mengerjakan peluncuran Singapura ini, mereka juga membagikan angka dari tahun 2025 yang menunjukkan apa yang sebenarnya dibeli oleh investor ritel. Lonjakan terbesar adalah di infrastruktur AI, komputasi kuantum, dan saham pertahanan Eropa, dengan pemenang teratas adalah Nebius Group, yang mengalami kenaikan 328% dalam jumlah pemegang.

Oracle juga naik, melihat 228% lebih banyak pemegang daripada tahun sebelumnya. Nvidia, yang sudah menjadi saham yang paling banyak dipegang, tumbuh 21% lagi, dan Meta mendapat kenaikan 19%.

Leonardo naik 209%, Thales melompat 167%, Rheinmetall naik 165%, dan BAE Systems menambah 141%. eToro mengatakan ini terkait dengan rencana persenjataan kembali Uni Eropa senilai €800 miliar, yang membuat investor melihat pertahanan sebagai sesuatu yang jangka panjang, bukan hanya trading cepat.

Lale Akoner, ahli strategi pasar global di eToro, mengatakan minat pada AI sedang bergeser. Orang biasanya fokus pada pembuat chip. Sekarang mereka mengejar perusahaan yang benar-benar menjalankan pusat data. Dia juga mengatakan bahwa saham pertahanan mendapat dorongan dari rencana pemerintah yang stabil dan jalur pengeluaran militer yang jelas.

Ada juga berita dari dalam eToro. James Kassam, yang menjabat sebagai Head of Marketing di eToro Money, telah meninggalkan perusahaan. Dia bergabung pada tahun 2022, setelah bekerja di Rooster Money, yang merupakan aplikasi perbankan yang berfokus pada anak-anak yang sekarang dimiliki oleh NatWest.

James memposting tentang kepergiannya di media sosial. Dia berkata, "Setelah empat tahun di eToro, saatnya untuk tantangan saya berikutnya." Dia mengatakan ini adalah perjalanan yang liar—meluncurkan produk global, bekerja pada platform neo-banking, dan menghadapi IPO di suatu tempat di tengahnya. Dia berterima kasih kepada Orel Assia, Shira Yitshaki, Moran Lapid, Debbie Gold Hadar, Guy Gabel, Oded Ben Dror, dan Stephanie Wilks-Wiffen. Dia tidak mengatakan kemana dia akan pergi selanjutnya, tetapi mengatakan lebih banyak akan datang segera.

