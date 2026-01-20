BursaDEX+
Harga Stellar turun tajam karena altcoin melepaskan keuntungan terkini. Kondisi pasar yang lebih luas, dengan Bitcoin turun menuju support, merupakan indikator penting. Bull XLM

Perkiraan harga Stellar: XLM berisiko turun di bawah $0,22 karena bears menargetkan support $0,20

Penulis: Coin JournalSumber: Coin Journal
2026/01/20 03:14
Stellar
XLM$0,215-3,88%
GAINS
GAINS$0,01293-5,55%
BULLS
BULLS$392,33-2,90%
  • Harga Stellar turun tajam saat altcoin melepaskan keuntungan terbaru.
  • Kondisi pasar yang lebih luas, dengan Bitcoin turun menuju support, merupakan indikator penting.
  • Bulls XLM bisa mengalami stagnasi jika harga turun ke $0,20 atau lebih rendah.

Harga Stellar diperdagangkan lebih rendah saat altcoin teratas mencerminkan pergerakan Bitcoin pada hari Senin, dan penurunan menembus $0,22 mengancam penurunan lebih lanjut menuju area support kritis $0,20.

Saat tekanan jual meningkat, menarik taruhan bearish baru di seluruh bursa kripto, kehati-hatian pasar yang lebih luas dapat memungkinkan koreksi yang lebih dalam.

Saat ini, bears mendominasi sentimen, didorong oleh kerusakan teknis dan memudarnya keyakinan on-chain.

Harga XLM mendekati support multi-bulan

Harga Stellar telah melihat $0,20 muncul sebagai zona permintaan multi-bulan dalam beberapa bulan terakhir.

Baru-baru ini, altcoin ini tren ke atas $0,24 sebelum jatuh ke support di $0,22.

Upaya untuk memulihkan kerugian berakhir sekitar $0,23, meninggalkan altcoin meluncur ke bawah $0,21 pada 19 Januari saat Bitcoin terjun ke bawah $93.000.

Penolakan berulang, dengan tren turun yang jelas, mungkin mengikis tekad pembeli dan memungkinkan penurunan ke $0,20 atau di bawahnya.

Yang menguntungkan bears adalah derivatif yang saat ini meneriakkan kehati-hatian. Open interest telah turun ke $131 juta, dengan rasio long-to-short menandakan lebih banyak short yang masuk. Pengaturan ini membuat bears yang menargetkan di bawah $0,20 semakin berani. Korelasi BTC juga akan menjadi penting.

Tetapi analis menambahkan:

Prospek teknis harga Stellar

Bears berkembang pada kegagalan grafik yang jelas dan XLM diperdagangkan di bawah moving average 50 hari ($0,227) dan 200 hari ($0,324).

Harga telah berakselerasi lebih rendah sejak 10 Oktober 2025, membentuk struktur bearish dengan RSI mundur ke bawah 50 setelah lonjakan singkat ke garis overbought.

Stellar Price ChartGrafik harga Stellar oleh TradingView

Penolakan harga di zona support sebelumnya berarti $0,25 dan $0,22 sekarang bertindak sebagai resistance overhead.

Sementara itu, penutupan harian di bawah $0,20 dapat mempercepat penurunan menuju posisi terendah multi-tahun di $0,18 dan $0,14.

Pada sisi atas, Stellar akan menargetkan zona supply $0,32 dan $0,41. Penutupan harian di atas $0,23 akan memvalidasi tesis ini, membuka perdagangan dengan keyakinan.

Terakhir kali harga XLM naik parabolik, bulls meledak dari posisi terendah $0,10 ke atas $0,63 pada November 2024, dan lagi dari posisi terendah $0,24 ke puncak di $0,52 pada Juli 2025.

Keuntungan datang di tengah lonjakan untuk XRP, sebuah altcoin yang terkait dengan XLM dalam hal tujuan produknya.

Token Ripple mencapai tertinggi $3,42 pada Juli, melampaui pasar yang lebih luas di tengah katalis utama seperti pencapaian regulasi dan peluncuran stablecoin RLUSD.

Postingan Prakiraan harga Stellar: XLM berisiko breakdown di bawah $0,22 saat bears menargetkan support $0,20 muncul pertama kali di CoinJournal.

