Rasio Pasokan Stablecoin Bitcoin Mencapai Titik Terendah Siklus karena Ketidakseimbangan Likuiditas Menandakan Potensi Dasar

Stablecoin Supply Ratio Bitcoin mengalami penurunan paling tajam dalam siklus ini selama koreksi baru-baru ini.

Penurunan SSR mengungkapkan kapitalisasi pasar Bitcoin turun lebih cepat daripada pasokan stablecoin, menciptakan ketidakseimbangan likuiditas.

Pola historis menunjukkan penurunan SSR serupa sering bertepatan dengan pembentukan dasar pasar dan pembalikan.

Pertumbuhan kapitalisasi pasar stablecoin harus berlanjut untuk pemulihan, karena penurunan pasokan akan menandakan kekhawatiran yang lebih dalam.

Koreksi Bitcoin baru-baru ini telah memicu penurunan paling tajam dalam Stablecoin Supply Ratio siklus ini. Analis pasar memandang metrik ini sebagai indikator penting dari penyebaran likuiditas dan potensi harga dasar.

Rasio tersebut membandingkan kapitalisasi pasar Bitcoin dengan nilai stablecoin yang tersedia, mengungkapkan ketidakseimbangan antara daya beli dan valuasi saat ini.

Perkembangan teknis ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian perdagangan yang mempengaruhi pasar global.

Penurunan Tajam SSR Menunjukkan Ketidakseimbangan Likuiditas

Stablecoin Supply Ratio mengalami penurunan paling agresif selama koreksi harga Bitcoin terbaru.

Metrik ini melacak hubungan antara total kapitalisasi pasar BTC dan nilai agregat stablecoin yang beredar di pasar.

Ketika valuasi Bitcoin turun lebih cepat daripada kontraksi pasokan stablecoin, rasio tersebut turun tajam.

Menurut pengamat pasar Darkfost di X, kapitalisasi pasar Bitcoin menurun jauh lebih agresif daripada kapitalisasi pasar stablecoin selama penurunan baru-baru ini.

Divergensi ini menciptakan kesenjangan yang dapat diukur antara likuiditas yang tersedia dan tingkat harga Bitcoin saat ini. Analis mencatat bahwa periode seperti itu secara historis bertepatan dengan pembentukan dasar pasar.

Penurunan tajam rasio tersebut menunjukkan Bitcoin mungkin undervalued relatif terhadap daya beli yang tersedia. Nilai SSR yang meningkat biasanya menandakan permintaan yang melemah karena harga Bitcoin tumbuh lebih cepat daripada cadangan stablecoin.

Sebaliknya, pembacaan SSR yang menurun menunjukkan bahwa stablecoin mewakili kumpulan daya beli potensial yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran pasar Bitcoin.

Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar Stablecoin Tetap Menjadi Faktor Kritis

Kapitalisasi pasar stablecoin berfungsi sebagai proxy untuk likuiditas yang masuk di pasar cryptocurrency.

Ketika pasokan stablecoin berkembang dengan cepat, hal itu sering berkorelasi dengan fase pasar positif dan peningkatan aktivitas perdagangan. Pertumbuhan ini mencerminkan modal yang memasuki ekosistem dan menunggu peluang penyebaran.

Pelaku pasar sekarang perlu mengamati apakah SSR mulai naik dari level saat ini. Pergerakan seperti itu akan mengonfirmasi bahwa stablecoin sedang aktif disebarkan untuk membeli Bitcoin dan aset digital lainnya.

Transisi dari akumulasi stablecoin ke penyebaran aktif menandai pergeseran dalam dinamika pasar.

Namun, kondisi makro saat ini menghadirkan faktor risiko tambahan yang memerlukan pemantauan cermat. Ketegangan geopolitik dan konflik perdagangan menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu pola pasar normal.

Analis menekankan pentingnya melacak apakah kapitalisasi pasar stablecoin mempertahankan lintasan pertumbuhan mereka atau mulai menyusut.

Penurunan pasokan stablecoin bersamaan dengan koreksi Bitcoin akan menandakan penarikan likuiditas yang lebih mengkhawatirkan dari pasar.

Pengaturan saat ini menghadirkan titik infleksi potensial di mana likuiditas stablecoin yang tersedia dapat mendukung pemulihan harga.

Pengamat pasar terus mengevaluasi apakah indikator teknis ini akan berlangsung seperti yang terjadi pada siklus-siklus sebelumnya.

