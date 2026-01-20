Datawave dan Cerberus Mengumumkan Perjanjian Investasi dan Pembiayaan untuk Sistem Kabel Bawah Laut Singapura–India–Teluk

LIMASSOL, Siprus & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–#Cable—Datawave Networks Ltd ("Datawave"), penyedia infrastruktur bawah laut independen berbasis di Siprus, hari ini mengumumkan bahwa telah menandatangani perjanjian investasi dan pembiayaan yang mengikat dengan afiliasi Cerberus Capital Management, L.P. ("Cerberus"), sebuah perusahaan investasi alternatif global, terkait pengembangan Sistem Kabel Singapore–India–Gulf (SING), jaringan serat optik bawah laut generasi berikutnya yang menghubungkan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.

Setelah penutupan transaksi yang direncanakan dalam perjanjian, Cerberus akan melakukan investasi ekuitas yang signifikan di Datawave, mengamankan posisi kepemilikan mayoritas, dan juga akan menyediakan pembiayaan proyek untuk mendukung konstruksi dan penerapan sistem kabel SING. Investasi ini akan memungkinkan Datawave untuk memajukan proyek ke tahap eksekusi penuh dan memposisikan SING untuk memenuhi permintaan yang berkembang pesat untuk bandwidth internasional di salah satu koridor digital yang paling strategis di dunia.

Secara paralel, Datawave telah menandatangani perjanjian dengan pemasok sistem kabel bawah laut terkemuka berbasis di AS, terkait desain, pembuatan, dan penerapan sistem kabel SING. Sistem ini menargetkan Ready for Service (RFS) pada tahun 2030.

Sistem kabel SING direncanakan akan mendarat di Muscat, Oman; Kalba, Uni Emirat Arab; Mumbai dan Chennai, India; Kedah, Malaysia; dan Singapura, menciptakan rute berkapasitas tinggi dan latensi rendah yang menghubungkan pusat-pusat digital utama di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Setelah selesai, sistem ini akan terdiri dari 16 pasang serat, masing-masing dirancang untuk memberikan minimal 18 terabit per detik, menyediakan kapasitas yang dapat diskalakan dan tahan masa depan untuk memenuhi persyaratan konektivitas regional yang terus meningkat.

SING dirancang untuk menawarkan solusi konektivitas yang fleksibel dan tangguh kepada pelanggan, yang setelah penerapan akan memungkinkan konektivitas lanjutan dari Oman dan UEA ke Eropa, serta interkoneksi regional yang ditingkatkan di dalam Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Abu Dhabi. Sistem ini diharapkan memainkan peran penting sebagai interkoneksi berkinerja tinggi yang mendukung ekspansi cepat infrastruktur AI, cloud, dan pusat data hyperskala di India, Malaysia, Singapura, dan kawasan Teluk.

Berkomentar tentang transaksi ini, Mark Wickham, CEO Datawave, mengatakan: "Kami sangat bersemangat untuk bermitra dengan Cerberus dalam mengambil langkah berikutnya untuk mewujudkan sistem kabel SING di salah satu wilayah digital yang paling dinamis dan berkembang pesat di dunia. SING diposisikan secara luar biasa untuk memenuhi permintaan konektivitas masa depan yang didorong oleh investasi signifikan dalam infrastruktur AI dan cloud. Investasi ini akan memungkinkan kami untuk bergerak maju secara tegas dan menyampaikan SING secepat mungkin untuk mengamankan pertumbuhan jangka panjang kawasan ini, terutama karena sejumlah kabel yang ada akan pensiun."

Gabriel Schulze yang mewakili Cerberus menambahkan: "Kami bangga mengumumkan perjanjian ini dengan Datawave. Yang menarik kami pada proyek SING adalah posisinya yang unik menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan substansial saat ini dan masa depan. SING juga memberikan keragaman rute yang kritis di sepanjang koridor timur-barat yang penting secara global. Dengan komitmen pelanggan jangkar yang sudah ada, kami mengantisipasi adopsi pasar yang kuat. Tim Datawave telah memajukan proyek ini selama beberapa tahun, dan kami melihat peluang yang jelas di mana kemampuan strategis dan keuangan kami dapat mempercepat SING menjadi kenyataan."

Tentang Datawave

Grup Datawave adalah penyedia infrastruktur digital independen yang berfokus pada konektivitas kabel serat optik bawah laut. Datawave Networks Private Ltd, anak perusahaan India dari Grup, mengamankan lisensi International Long Distance (ILD) pada Maret 2022 dan akan bertindak sebagai Landing Party untuk SING di India. Anak perusahaan Singapura Datawave diharapkan akan berfungsi sebagai Landing Party di Singapura, dengan semua pengaturan landing party yang tersisa sudah ditetapkan. Kunjungi www.datawavenetworks.com.

Tentang Cerberus

Didirikan pada tahun 1992, Cerberus adalah perusahaan investasi alternatif global dengan aset sekitar $70 miliar di seluruh strategi kredit, real estat, dan ekuitas swasta yang saling melengkapi. Cerberus berinvestasi di seluruh struktur modal di mana ia percaya platform investasi terintegrasi dan kemampuan operasional eksklusifnya dapat membantu meningkatkan kinerja dan mendorong nilai jangka panjang. Tim berpengalaman Cerberus memiliki pengalaman bekerja secara kolaboratif di seluruh kelas aset, sektor, dan geografi saat mereka berusaha mencapai pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang kuat untuk investor. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.cerberus.com.

Kontak

Datawave



[email protected]

Cerberus

[email protected]