Agen keamanan: Kontrak SynapLogic diserang, mengakibatkan kerugian sekitar $186,000.

PANews melaporkan pada 20 Januari bahwa, menurut peringatan BlockSec, kontrak SynapLogic tidak memiliki validasi parameter kritis dalam fungsi `swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens`, memungkinkan penyerang memanipulasi logika "whitelist" dan menentukan alamat pembayaran secara sewenang-wenang. Selanjutnya, kontrak gagal memverifikasi apakah jumlah total token native yang didistribusikan melebihi pembayaran aktual, memungkinkan penyerang menarik jumlah token native yang berlebihan sambil secara bersamaan memperoleh SYP yang baru dicetak, mengakibatkan kerugian sekitar $186.000.

