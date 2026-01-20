NYSE Berencana Meluncurkan Platform Perdagangan Sekuritas Tertoken, Menunggu Persetujuan Regulator

Pemilik NYSE, ICE, berencana meluncurkan platform perdagangan saham dan ETF tertoken 24/7 menggunakan teknologi blockchain untuk penyelesaian real-time.

Platform ini akan mendukung pendanaan stablecoin dan kepemilikan fraksional, mengintegrasikan efisiensi crypto-native ke dalam lingkungan yang teregulasi.

Analis menyarankan perubahan ini dapat menarik likuiditas dari DeFi dan altcoin karena investor memperdagangkan aset tradisional dengan fleksibilitas bergaya crypto.

Sebulan setelah Nasdaq mengungkapkan bahwa mereka ingin memperpanjang perdagangan ekuitas AS hingga hampir 24 jam sehari, New York Stock Exchange (NYSE) kini berencana menawarkan perdagangan sekuritas tertoken.

Intercontinental Exchange (ICE), yang memiliki NYSE, mengatakan berencana meluncurkan platform NYSE baru akhir tahun ini yang akan mencatatkan saham tertoken dan exchange-traded funds (ETF) tertoken, dengan persetujuan regulasi.

Sistem ini akan menggabungkan teknologi pencocokan order NYSE dengan jaringan blockchain pribadi untuk menjalankan apa yang digambarkan ICE sebagai pasar real-time untuk instrumen tertoken.

Jadi, Apa yang Terjadi pada DeFi?

ICE mengajukan platform ini sebagai peningkatan cara sekuritas bergerak, bukan hanya kapan mereka diperdagangkan. Perusahaan mengatakan platform ini dirancang untuk mendukung operasi 24/7, penyelesaian lebih cepat, order yang dinyatakan dalam jumlah dolar daripada kuantitas saham, dan pendanaan melalui stablecoin.

Michael Blaugrund, wakil presiden inisiatif strategis ICE, mengatakan mendukung sekuritas tertoken adalah langkah kunci dalam strategi ICE untuk mengoperasikan infrastruktur pasar on-chain.

Mendukung sekuritas tertoken adalah langkah penting dalam strategi ICE untuk mengoperasikan infrastruktur pasar onchain untuk perdagangan, penyelesaian, kustodi, dan pembentukan modal di era baru keuangan global Michael Blaugrund, wakil presiden inisiatif strategis ICE

Ini menyebabkan beberapa reaksi menarik di Crypto Twitter; pada dasarnya, Anda mengambil bagian terbaik dari crypto dan menempatkannya di dalam sistem yang sudah dipercaya orang, jadi Anda mendapatkan perdagangan nonstop, penyelesaian lebih cepat, dan kemampuan untuk membeli bagian kecil dari aset. Tetapi alih-alih token berisiko, Anda memperdagangkan hal-hal terkenal seperti saham utama dan dana di bawah aturan yang jelas.

Itu penting karena banyak uang berada di DeFi dan altcoin terutama untuk mendapatkan manfaat bergaya crypto tersebut. Secara keseluruhan, jika investor dapat memperoleh fleksibilitas yang sama dengan aset yang familiar, ada lebih sedikit alasan untuk menyimpan uang dalam token yang volatile atau eksperimental.

Seiring waktu, itu menarik likuiditas dari koin yang lebih kecil, membuat mereka lebih sulit diperdagangkan dan lebih tidak stabil dalam harga.

Postingan NYSE Berencana Platform Perdagangan Sekuritas Tertoken, Menunggu Persetujuan Regulasi muncul pertama kali di Crypto News Australia.