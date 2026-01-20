SEI Memasuki Zona Akumulasi Meskipun Menembus di Bawah Moving Average 21 Hari

Token SEI dari SEI Network mungkin sedang memasuki tahap akumulasi yang signifikan, karena pergerakan pasar baru-baru ini menunjukkan pemulihan tajam setelah penjualan besar-besaran di seluruh pasar.

Grafik mingguan token tersebut, seperti yang dianalisis oleh analis kripto Michaël van de Poppe, menunjukkan bahwa meskipun token bergerak di bawah rata-rata pergerakan 21 hari, indikator khas dari tren bearish jangka pendek, token tersebut masih menerima dukungan dan sedang diakumulasikan.

Struktur ini terjadi dengan latar belakang volatilitas di pasar yang didorong oleh ketegangan dalam lingkungan makroekonomi dan menunjukkan tanda-tanda bahwa investor sedang mempersiapkan kemungkinan pembalikan.

Penurunan Pasar Dilihat sebagai Peluang Beli

Untuk memulai, ada tekanan turun yang kuat pada aset berisiko seperti cryptocurrency. Ini karena memburuknya masalah geopolitik. SEI tidak terkecuali karena turun di bawah rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 21 hari, yang merupakan titik di mana token menunjukkan momentum yang melemah.

Namun demikian, daripada bergerak lebih cepat ke bawah, harga SEI dengan cepat diserap di sekitar level support yang signifikan. Sumbu yang kuat yang terlihat pada berbagai candlestick timeframe menunjukkan pembelian reaksi dari pelaku pasar, yang merupakan indikator umum dari level penyerapan, di mana penjual bertemu dengan permintaan.

Penembusan MA 21 Hari Tidak Selalu Bearish

Meskipun melintasi di bawah EMA 21 hari umumnya dianggap sebagai sinyal bearish, analis memperingatkan untuk tidak membaca sinyal tersebut secara terpisah. Dalam lingkungan yang berada dalam fase akumulasi, periode singkat melintasi di bawah rata-rata dinamis sebenarnya dapat menjadi bagian dari pasar yang sehat.

Pola seperti itu dapat mengindikasikan keuntungan jangka pendek dan sapuan stop-loss yang diikuti oleh pembelian kembali ketika trader melihat nilai di level yang lebih rendah. Dalam skenario SEI, pantulan segera setelah pullback dapat mengindikasikan bahwa trader menemukan level saat ini menarik untuk dibeli.

Support Struktural SEI Bertahan

Grafik yang disampaikan oleh analis menunjukkan bahwa SEI telah menghormati area support yang lebih luas dalam pullback-nya. Area ini telah berfungsi sebagai lantai struktural beberapa kali di masa lalu dan menunjukkan bahwa pasar bertahan pada titik-titik ini dan tidak gagal.

Sumber: TradingView

Zona support yang dipertahankan dapat menjadi karakteristik dari fase akumulasi, periode di mana pembeli meningkatkan kepemilikan mereka dalam antisipasi potensi kelanjutan tren.

