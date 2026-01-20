PancakeSwap menyetujui pengurangan 11% dari pasokan maksimum CAKE dari 450 juta menjadi 400 juta CAKE pada hari Senin. Perusahaan mengungkapkan bahwa penyesuaian pasokan maksimum CAKE memperkuat keberlanjutan jangka panjang dan masa depan deflasi-pertama untuk PancakeSwap.

Data voting on-chain menunjukkan dukungan bulat dari komunitas PancakeSwap, dengan lebih dari 1,66 juta voting mendukung dan tidak ada yang menentang. Voting untuk mengurangi pasokan maksimum CAKE dijalankan di Snapshot dari hari Jumat hingga Senin, mengikuti proposal bersama perusahaan untuk diskusi.

Inisiatif PancakeSwap mengikuti CAKE Tokenomics 3.0

Perusahaan menyatakan bahwa inisiatif tersebut mengikuti peluncuran CAKE Tokenomics 3.0, yang diimplementasikan pada bulan April. Proposal tersebut menghentikan model veCAKE, mengurangi emisi harian token.

Data on-chain menunjukkan bahwa emisi harian CAKE turun dari sekitar 40.000 menjadi sekitar 22.250 token. Pasokan token CAKE juga mencapai pembakaran bersih sekitar 8,19% pada tahun 2025.

Total pasokan CAKE pada tahun 2025 turun dari 380 juta pada awal tahun menjadi sekitar 350 juta. Penurunan tersebut memperpanjang momentum deflasi PancakeSwap yang telah bertahan sejak September 2023.

Momentum deflasi PancakeSwap mengikuti persetujuan voting tata kelola Desember 2023, yang menurunkan pasokan maksimum CAKE dari 750 juta menjadi 450 juta token. Perusahaan berpendapat bahwa pasokan maksimum CAKE yang lebih rendah mencerminkan rencana untuk insentif, pengembangan, dan pertumbuhan ekosistem.

Pada saat publikasi, pasokan beredar CAKE berada di sekitar 347,50 juta token. Data menunjukkan bahwa batas pasokan maksimum 400 juta yang baru tidak segera membatasi pasokan beredar atau memaksa penghapusan token apa pun.

Perusahaan juga mengakui bahwa dampak inisiatif tersebut bersifat prospektif. PancakeSwap secara efektif menghapus 50 juta token CAKE dari potensi penerbitan masa depan mengurangi risiko dilusi secara keseluruhan.

Bursa non-kustodial tersebut mengungkapkan bahwa pembakaran akan dihasilkan melalui berbagai aliran pendapatan di bawah kerangka kerja baru. Perusahaan memperkirakan 15-23% pembakaran akan dihasilkan dari biaya perdagangan spot, 20% dari keuntungan perdagangan perpetual, dan 20% dari biaya penawaran farm awal.

Bursa terdesentralisasi juga mengungkapkan bahwa saat ini memegang sekitar 3,5 juta CAKE dalam Dana Pertumbuhan Ekosistemnya. PancakeSwap menyatakan bahwa token dapat digunakan untuk inisiatif masa depan sebelum emisi tambahan dipertimbangkan. Business Lead perusahaan, ChefMaroon, mengakui bahwa token dalam dana perusahaan menunjukkan probabilitas yang lebih rendah bagi CAKE untuk kembali ke fase inflasi yang berkelanjutan di bawah kerangka kerja saat ini.

Pada saat publikasi, CAKE diperdagangkan sekitar $2,003, naik hampir 2% selama 7 hari terakhir. Aset virtual tersebut juga melonjak sekitar 4,75% dalam 30 hari terakhir. CAKE masih diperdagangkan jauh di bawah tertinggi akhir tahun 2024, menunjukkan bahwa meskipun perubahan sisi pasokan dapat meningkatkan fundamental jangka panjang, mereka tidak selalu diterjemahkan menjadi apresiasi harga jangka pendek.

PancakeSwap mencatat lonjakan volume perdagangan pada tahun 2025

Cryptopolitan sebelumnya melaporkan bahwa bursa terdesentralisasi tersebut berkembang di sepuluh jaringan blockchain pada tahun 2025. PancakeSwap melihat penerapan baru di blockchain Solana dan Monad, antara lain.

Bursa non-kustodial juga meluncurkan PancakeSwap Infinity, peningkatan yang menampilkan pool likuiditas yang dapat disesuaikan. Perusahaan kemudian memperkenalkan platform akses token, CAKE.PAD. Platform ini telah menyelenggarakan tiga penjualan yang kelebihan permintaan, secara kolektif membakar sekitar 157.000 CAKE.

Data on-chain mengungkapkan bahwa bursa memproses lebih dari $2,36 triliun dalam volume perdagangan tahun lalu. PancakeSwap juga mencatat lonjakan 629% dalam volume perdagangan pada tahun 2025.

Perusahaan menjadi bursa terdesentralisasi terbesar berdasarkan volume perdagangan pada tahun 2025, dengan pangsa pasar 37,84%. PancakeSwap juga mencatat 35,37 juta trader unik tahun lalu, peningkatan 147% YoY.

