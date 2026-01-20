Evvolve & Partners Meresmikan 'Evvolve Circle' untuk Mengatasi Fragmentasi dalam Ko-Investasi Pasar Privat

<div id="content-main" class="left relative"> <div class="facebook-share"> <span class="fb-but1"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="twitter-share"> <span class="twitter-but1"><i class="fa-brands fa-x-twitter"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="whatsapp-share"> <span class="whatsapp-but1"><i class="fa-brands fa-whatsapp fa-2x"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="pinterest-share"> <span class="pinterest-but1"><i class="fa-brands fa-pinterest-p"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="email-share"> <span class="email-but"><i class="fa fa-envelope fa-2"></i></span><span class="social-text">Email</span> </div> <p><i><span style="font-weight:400">Evvolve & Partners baru-baru ini meluncurkan Evvolve Circle, kelompok investasi khusus undangan yang menyediakan akses ke peluang, wawasan, dan sumber daya bersama sambil memenuhi kebutuhan family office dan investor dengan kekayaan bersih sangat tinggi. </span></i></p> <p><span style="font-weight:400">FRANKFURT, JERMAN — </span><span style="font-weight:400">Evvolve & Partners</span><span style="font-weight:400"> telah mengumumkan peluncuran resmi Evvolve Circle, konsorsium khusus undangan yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara aliran transaksi skala institusional dan mandat khusus family office serta investor dengan kekayaan bersih sangat tinggi.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Inisiatif ini melampaui jaringan tradisional dengan menyediakan kerangka kerja terstruktur dan rahasia untuk pertukaran transaksi eksklusif, uji tuntas bersama, dan ko-investasi langsung bersama institusi venture dan kredit terkemuka.</span></p> <p><b>Mengatasi Masalah "Kelelahan Transaksi"</b></p> <p><span style="font-weight:400">Karena pasar swasta menjadi semakin tidak transparan, family office sering menghadapi banjir peluang yang belum diverifikasi. </span><span style="font-weight:400">Evvolve Circle</span><span style="font-weight:400"> mengatasi hal ini dengan menciptakan "jalur akuntabilitas"—sistem di mana anggota tidak hanya berbagi transaksi, tetapi juga menyelaraskan standar penjaminan yang ketat dan penciptaan nilai jangka panjang.</span></p> <p><span style="font-weight:400">"Tujuannya bukan untuk menciptakan klub sosial lain, tetapi mesin intelijen bersama," kata Vincent Possehl, Managing Partner di Evvolve & Partners. "Dengan mengkualifikasi mandat dan memvalidasi narasi investasi dengan presisi, kami memungkinkan anggota kami untuk menyebarkan modal ke peluang yang sangat selektif dan terbatas kapasitasnya yang biasanya diperuntukkan bagi pemain institusional terbesar."</span></p> <p><b>Kerangka Multi-Pilar untuk Modal Canggih</b></p> <p><span style="font-weight:400"></span><span style="font-weight:400">Evvolve Circle</span><span style="font-weight:400"> dibangun atas tiga pilar inti keterlibatan:</span></p> <ul> <li style="font-weight:400"><b>Ko-Investasi Langsung:</b><span style="font-weight:400"> Memfasilitasi kemitraan dalam transaksi yang berasal dari anggota di seluruh venture, kredit, dan aset riil.</span></li> <li style="font-weight:400"><b>Intelijen Bersama:</b><span style="font-weight:400"> Akses ke Laporan Intelijen Pasar Evvolve, menyediakan riset eksklusif dan lensa uji tuntas kolektif yang dibentuk oleh keahlian anggota Circle.</span></li> <li style="font-weight:400"><b>Sindikasi Strategis:</b><span style="font-weight:400"> Memungkinkan partisipasi sekunder dan exit terstruktur dalam lingkungan yang terpercaya dan diskrit.</span></li> </ul> <p><b>Keterlibatan Terkurasi untuk 2026</b></p> <p>Keanggotaan mencakup akses eksklusif ke Circle Assemblies—serangkaian pertemuan diskrit tingkat tinggi yang dirancang untuk pemimpin berpengaruh, pengambil keputusan, dan pemikir strategis. Pertemuan ini menyediakan lingkungan unik untuk diskusi rahasia, berbagi pengetahuan, dan pemecahan masalah kolaboratif, memungkinkan anggota untuk terlibat dengan rekan sejawat yang membentuk pasar dan industri global.</p> <p>Untuk tahun 2026, Evvolve telah mengonfirmasi pertemuan di London dan lokasi terpilih di seluruh Eropa Kontinental. Setiap acara dijadwalkan dengan cermat untuk bertepatan dengan pencapaian pasar global utama, memastikan peserta dapat memaksimalkan wawasan strategis dan memanfaatkan peluang yang muncul. Waktu dan lokasi setiap pertemuan dipilih untuk memfasilitasi dialog terfokus tentang tren ekonomi, strategi investasi, dan dinamika pasar, menumbuhkan suasana pembelajaran terkonsentrasi dan jaringan yang bermakna.</p> <p>Partisipasi dalam pertemuan ini menawarkan anggota tidak hanya akses ke rekan sejawat berpengaruh tetapi juga paparan terhadap intelijen yang dapat ditindaklanjuti yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan berisiko tinggi. Circle Assemblies disusun untuk mempromosikan diskusi terstruktur dan koneksi informal, memungkinkan kolaborasi organik dan pengembangan hubungan tepercaya. Dengan menghadiri, anggota mendapatkan keunggulan kompetitif, mendapat manfaat dari keahlian kolektif grup dan konten yang disesuaikan untuk setiap sesi.</p> <p>Singkatnya, Circle Assemblies Evvolve mewakili peluang yang tak tertandingi untuk keterlibatan strategis dan wawasan di jantung pusat keuangan global.</p> <p><b>Integritas Operasional</b></p> <p><span style="font-weight:400">Di era pengawasan regulasi yang meningkat, </span><span style="font-weight:400">Evvolve & Partners</span><span style="font-weight:400"> memprioritaskan transparansi dan etika. Perusahaan sering berkolaborasi dengan entitas mapan seperti Finalis Securities LLC untuk memastikan semua transaksi memenuhi standar kepatuhan dan ketegasan institusional tertinggi.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Evvolve Circle saat ini </span><span style="font-weight:400">menerima pertanyaan</span><span style="font-weight:400"> untuk kohort 2026-nya. Penerimaan sangat terbatas untuk memastikan lingkungan dengan keyakinan tinggi dan keseimbangan optimal keahlian di seluruh jaringan.

Detail Kontak

Bisnis: Evvolve & Partners

Nama Kontak: Vincent

Email Kontak: [email protected]

Negara: Jerman

Website: www.evvolve.io