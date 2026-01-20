Harga Emas Rekor Mendorong Setengah dari Lonjakan Perdagangan TradFi BingX Senilai $1 Miliar

Bursa kripto BingX melaporkan produk perdagangan keuangan tradisionalnya melampaui $1 miliar dalam volume 24 jam, dengan kontrak emas menyumbang lebih dari setengah total karena logam mulia tersebut terus menguat untuk menguji rekor $4.722 per ons.

Volume TradFi BingX Mencapai $1 Miliar Seiring Lonjakan Perdagangan Emas

Perdagangan emas di platform tersebut melebihi $500 juta dalam periode 24 jam, didorong oleh permintaan yang meningkat karena ketegangan geopolitik mendorong logam naik 2,6% pada hari Selasa. Reli terjadi setelah Presiden Trump mengancam tarif tambahan terhadap negara-negara Eropa atas kontrol Greenland, memicu kembali pembelian safe-haven di seluruh pasar.

BingX meluncurkan produk TradFi-nya awal bulan ini, menawarkan kontrak berjangka perpetual yang terkait dengan lebih dari 50 aset keuangan tradisional. Platform ini menggunakan futures perpetual, atau "perps," yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa dan diselesaikan dalam USDT, beroperasi 24/7 seperti pasar kripto.

"Seiring permintaan untuk TradFi terus berkembang, kami tetap menjadi yang terdepan dalam memberikan produk dan layanan yang kuat yang beradaptasi dengan kebutuhan pengguna kami yang terus berkembang," komentar Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX. "Rangkaian penawaran kami yang diperluas memberikan trader pilihan yang lebih besar dan akses pasar yang lebih luas, membuka peluang baru dalam lingkungan yang dinamis."

Tidak seperti contracts-for-difference yang ditawarkan oleh broker teregulasi, instrumen ini termasuk dalam infrastruktur exchange kripto dan menawarkan leverage hingga 500x.

Konsentrasi Volume Mencerminkan Reli Logam Mulia

Pangsa dominan emas dari volume TradFi BingX mencerminkan kinerja eksplosif logam tersebut selama setahun terakhir. Harga naik sekitar 65% pada tahun 2025 dan menambah 9% lagi dalam tiga minggu pertama tahun 2026.

Lonjakan Januari dipercepat setelah penyelidikan kriminal terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell memicu kekhawatiran tentang independensi bank sentral, dengan beberapa analis memproyeksikan target setinggi $6.000 untuk tahun 2026.

Volatilitas dalam logam mulia juga telah mempengaruhi infrastruktur pasar tradisional. CME Group mengubah margin futures emas, perak, platinum, dan paladium dari jumlah tetap menjadi persyaratan berbasis persentase awal bulan ini, sementara penyedia likuiditas seperti Scope Prime menyesuaikan spread sebagai respons terhadap fluktuasi harga.

Fitur copy trading BingX untuk aset tradisional mencapai puncak satu hari sebesar $51,84 juta dalam 15 hari setelah peluncuran, menurut data perusahaan.

Bursa Kripto Merambah Wilayah Broker

BingX bergabung dengan platform pesaing Binance dan Bitget dalam ekspansi melampaui aset digital. Binance memperkenalkan kontrak perpetual pada komoditas seperti emas dan perak, menyelesaikannya terhadap USDT di bawah pengawasan Abu Dhabi Global Market, meskipun penyelesaian stablecoin dapat membatasi ketersediaan UE.

Bitget meluncurkan derivatif pada emas, forex, logam, indeks, dan kontrak berbasis saham di bawah pengawasan Mauritius Financial Services Commission. Langkah tersebut mengaburkan batas antara platform kripto dan broker ritel, dengan bursa memanfaatkan perdagangan sepanjang waktu dan penyelesaian stablecoin untuk melewati gesekan broker tradisional.

Crypto.com membeli broker berbasis Siprus Allnew Investments pada pertengahan 2025 untuk mendapatkan lisensi MiFID, meskipun penawaran CFD yang direncanakan belum terwujud.

Platform lain seperti XBO.com meluncurkan saham tokenisasi, menghubungkan ekuitas utama dengan pasar kripto.

Konvergensi, bagaimanapun, mengalir dua arah. Broker CFD Axi berkembang menjadi lebih dari 150 kontrak kripto tahun lalu karena futures perpetual menguasai 76% volume derivatif kripto.

BingX melayani lebih dari 40 juta pengguna secara global dan masuk dalam lima besar bursa derivatif kripto. Bursa ini mensponsori Chelsea FC dan menjadi mitra resmi bursa kripto pertama Scuderia Ferrari HP pada tahun 2026.