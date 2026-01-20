Peraturan Kripto SEC Nigeria Dijelaskan: Apakah Bursa Lokal Berisiko?

Postingan Penjelasan Aturan Kripto SEC Nigeria: Apakah Bursa Lokal Berisiko? muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Industri kripto Nigeria sedang menghadapi kenyataan yang keras.

Saat pasar kripto mengalami tren menurun, wawasan yang dibagikan dalam video Channels Television baru-baru ini menyoroti aturan baru dari Securities and Exchange Commission (SEC) Nigeria yang dapat mengubah siapa yang berhak beroperasi di ruang aset digital negara tersebut. Berdasarkan kerangka kerja baru, bursa kripto kini harus memiliki sekitar ₦2 miliar modal untuk beroperasi secara legal.

Bagi banyak pemain lokal, angka tersebut merupakan hambatan besar.

Perubahan yang Mengguncang Perusahaan Kripto

SEC mengatakan persyaratan modal baru ini dimaksudkan untuk melindungi investor di pasar berisiko tinggi. Namun di dalam komunitas kripto, reaksinya langsung dan tidak nyaman.

Advokat industri menggambarkan langkah ini sebagai "sangat sangat mengejutkan," dengan alasan bahwa regulator gagal sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi Nigeria dan struktur ekosistem kriptonya.

Pertumbuhan kripto Nigeria didorong oleh pendiri muda, startup lokal, dan pengembang yang memecahkan masalah nyata sering kali dengan sumber daya terbatas.

Mengapa Para Pembangun Khawatir

Kripto di Nigeria secara luas dipandang sebagai industri yang masih sedang dibangun, bukan model bisnis yang sudah jadi dan siap untuk diperas modalnya. Kritikus berpendapat ambang batas ₦2 miliar berisiko menutup pintu bagi inovator tahap awal dan mendorong talenta ke pasar Afrika lainnya.

Ada juga ketegangan politik seputar langkah ini. Aturan tersebut tampaknya bertentangan dengan janji-janji sebelumnya untuk menggunakan blockchain dan kripto guna memperkuat sistem keuangan Nigeria.

"Kode adalah Hukum," Bukan Modal

Kekhawatiran utama lainnya adalah bahwa SEC mungkin menerapkan logika keuangan tradisional ke industri yang sangat berbeda. Seperti yang ditekankan dalam diskusi, "di industri ini, kode adalah hukum."

Ophi berpendapat bahwa teknologi yang kuat, transparansi, dan pengawasan yang tepat lebih penting daripada cadangan modal yang besar – terutama di kripto, di mana bahkan institusi dengan pendanaan yang baik telah gagal di masa lalu.

Apakah Nigeria Kehilangan Keunggulannya?

Perbandingan sudah mulai dibuat. Afrika Selatan telah menyetujui lebih dari 300 lisensi aset digital, sementara negara-negara seperti Ghana dan Kenya bergerak dengan lebih sedikit hambatan untuk masuk.

Namun, pintunya belum sepenuhnya tertutup. Pengamat percaya SEC dapat meninjau atau menyesuaikan aturan tersebut saat diskusi berlanjut.

Untuk saat ini, komunitas kripto Nigeria mengawasi dengan cermat karena keputusan ini dapat membentuk tidak hanya regulasi, tetapi juga di mana generasi berikutnya inovasi kripto Afrika memilih untuk tumbuh.