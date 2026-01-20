Perbendaharaan Aset Digital: Mengapa Hodling Saja Tidak Cukup

Perbendaharaan aset digital telah berkembang sejak 2020, ketika para adopter awal mulai membeli Bitcoin sebagai cadangan strategis. Pendekatan tersebut membantu menciptakan kelas perbendaharaan baru dengan skala substansial, tetapi para kritikus berpendapat bahwa hanya menyimpan kripto di neraca perusahaan tidak memaksimalkan nilai pemegang saham atau memajukan adopsi yang lebih luas. Evolusi yang diusulkan—DATs 2.0—berargumen untuk menyalurkan modal ke infrastruktur dan program yang memperkuat ekosistem kripto, daripada hanya mengandalkan apresiasi harga.

Sentimen: Bullish

Dampak harga: Netral. Artikel ini berargumen bahwa pendanaan ekosistem jangka panjang dapat mendukung penciptaan nilai, meskipun pergerakan harga langsung tidak pasti.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Hold. Fokus pada tata kelola dan strategi penyaluran modal yang sejalan dengan pertumbuhan ekosistem jangka panjang daripada fluktuasi harga jangka pendek.

Konteks pasar: Kerangka kerja DATs 2.0 yang diusulkan mengikat strategi perbendaharaan kripto dengan dinamika pasar institusional yang lebih luas, menekankan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan adopsi sebagai jalur menuju nilai yang bertahan lama.

Perbendaharaan aset digital dimulai secara serius pada tahun 2020 ketika Strategy memilih untuk mengakumulasi Bitcoin sebagai aset neraca inti. Keputusan tersebut membantu meluncurkan model perbendaharaan dengan jejak pasar mencapai puluhan miliar dolar dan menginspirasi gelombang peniru. Kendaraan-kendaraan ini mengumpulkan modal substansial untuk memperoleh aset kripto dan, dalam beberapa kasus, merger dengan perusahaan publik untuk menawarkan investor eksposur ke kripto melalui ekuitas tradisional. Namun, saat pasar mendingin, pertanyaan muncul tentang apakah pendekatan beli dan simpan dapat secara konsisten memenuhi ekspektasi pemegang saham dan apakah strategi tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan ekosistem kripto akan modal sabar.

"Tidak melakukan apa-apa dengan kripto di neraca bukanlah strategi," demikian argumennya. Narasi akumulasi Bitcoin Strategy memicu penciptaan banyak DATs, tetapi banyak yang tidak berkembang melampaui sekadar menyimpan aset. Pendekatan tersebut berisiko terhadap eksposur FX neraca dan risiko tata kelola, daripada memberikan ROI yang jelas bagi investor dan komunitas yang bergantung pada jaringan-jaringan ini. Jika perbendaharaan tidak dapat menghasilkan nilai nyata di luar keuntungan harga, ia mungkin gagal membenarkan keberadaannya kepada para pemangku kepentingan.

Lebih jauh lagi, kritik meluas ke isu alokasi modal yang lebih luas. Perbendaharaan yang mengasumsikan apresiasi abadi dengan sendirinya bukanlah kerangka perbendaharaan yang kuat; itu adalah bentuk spekulasi berleveraj yang dapat mengundang pengawasan regulasi dan ketidakselarasan dengan tujuan korporat jangka panjang. Dengan membiarkan modal menganggur atau hanya disalurkan untuk mengejar puncak harga, DATs melewatkan kesempatan untuk memperkuat likuiditas, infrastruktur likuiditas, dan lapisan operasional yang menopang jaringan kripto. Argumennya, kemudian, bukan hanya tentang menimbun Bitcoin atau aset lainnya; ini tentang membangun strategi yang disengaja yang meningkatkan stabilitas pasar dan adopsi.

Pendekatan DAT 2.0 memanfaatkan kripto untuk mendukung ekosistem

Evolusi yang diusulkan dari DAT 1.0 ke DAT 2.0 menolak premis bahwa kekayaan kripto harus sepenuhnya bergantung pada lonjakan harga di masa depan. Sebaliknya, ia menekankan penyaluran modal ke perbaikan ekosistem nyata—mining, kustodian, pembayaran, pinjaman, dan infrastruktur likuiditas—yang mendukung Bitcoin dan ekosistem kripto yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk mendiversifikasi risiko sambil menciptakan manfaat nyata bagi pengguna dan pengembang yang bergantung pada rel keuangan yang kuat. Intinya, argumennya adalah bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam kripto membutuhkan fondasi modal yang dapat bertahan dalam siklus pasar dan pergeseran regulasi.

"Daripada bergantung pada harga yang terus naik, DATs 2.0 akan mendiversifikasi di berbagai proyek yang berkontribusi pada pertumbuhan dan umur panjang jaringan," tulis penulis. Bitcoin, sebagai sistem proof-of-work, akan mendapat manfaat dari investasi berkelanjutan dalam infrastruktur yang mendukungnya. Pendekatan ini membayangkan DATs bertindak seperti institusi keuangan tradisional—menyediakan "modal lambat" yang mendukung basis luas inisiatif ekosistem dari waktu ke waktu, daripada mengejar momentum harga jangka pendek.

DATs dapat menjadi sumber modal lambat

Keuangan tradisional telah lama mengandalkan modal sabar dan permanen untuk mendukung bank-bank besar dan infrastruktur pasar. Agar kripto matang melampaui kelas aset alternatif, ia memerlukan reservoir modal serupa yang mampu mendukung pertumbuhan ekosistem. DATs diposisikan untuk mengisi ceruk tersebut—bukan sebagai dana ventura atau hedge fund, tetapi sebagai pemodal jangka panjang yang stabil yang menyemai dan mempertahankan proyek-proyek kritis. Ini dapat memungkinkan sektor kripto untuk berkembang dengan cara yang meningkatkan likuiditas, solusi kustodian, dan mekanisme pendanaan on-chain yang memperkuat seluruh jaringan.

Penulis berpendapat bahwa model modal ventura dan hedge fund tidak cocok untuk peran ini, mengingat tekanan ROI dan timeline likuiditas mereka. Sebaliknya, DATs 2.0 dapat berfungsi sebagai lapisan dasar modal yang memelihara infrastruktur kripto, mempromosikan adopsi, dan menstabilkan ekosistem di berbagai siklus. Ini dapat menawarkan jalur baru bagi modal untuk secara aktif mendukung jaringan yang ingin dimonetisasi, daripada hanya memonetisasi harga aset itu sendiri. Diskusi pada akhirnya membingkai DATs 2.0 sebagai batu penjuru potensial untuk sistem keuangan yang lebih matang dan asli kripto.

Opini oleh: Mike Maloney, Chairman of 21 Vault.

Artikel ini berargumen bahwa fase berikutnya untuk perbendaharaan kripto adalah berevolusi menjadi mesin pertumbuhan ekosistem—menyalurkan modal sabar yang mendukung infrastruktur jaringan, upaya adopsi, dan penciptaan nilai jangka panjang. Jika diadopsi dalam skala luas, DATs 2.0 dapat membantu menyelaraskan modal korporat dengan misi industri yang lebih luas: untuk membangun ekonomi kripto yang tangguh, inklusif, dan skalabel.