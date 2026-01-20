Regulator Inggris "Memaparkan Konsumen pada Bahaya Serius" saat Kesenjangan Pengawasan AI Melebar — Komite Memperingatkan

Regulator di Inggris diperingatkan bahwa pendekatan mereka saat ini terhadap kecerdasan buatan dalam layanan keuangan dapat membahayakan konsumen secara serius, karena celah regulasi meningkat seiring AI berkembang lebih cepat di industri ini.

Komite Pemilihan Treasury telah mengeluarkan peringatan ini, menyatakan bahwa Bank of England, Financial Conduct Authority, dan HM Treasury terlalu bergantung pada strategi tunggu-dan-lihat ketika AI sudah menjadi inti pengambilan keputusan keuangan.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 20 Januari, komite tersebut mengatakan bahwa kecepatan adopsi AI telah melampaui kemampuan regulator untuk mengelola risikonya.

Sekitar 75% perusahaan layanan keuangan di Inggris saat ini menggunakan AI, dengan adopsi paling intens di antara perusahaan asuransi dan bank global besar.

Meskipun anggota parlemen mengakui bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan pelanggan, dan meningkatkan pertahanan siber, mereka menyimpulkan bahwa semua itu dikompromikan oleh risiko yang tidak ditangani terhadap konsumen dan stabilitas keuangan.

Anggota Parlemen Mengatakan Pendekatan AI Inggris dalam Keuangan Terlalu Reaktif

Saat ini, tidak ada legislasi AI khusus untuk layanan keuangan di Inggris. Sebaliknya, regulator menggunakan aturan yang sudah ada dan mengklaim bahwa aturan tersebut cukup fleksibel untuk mencakup teknologi baru.

FCA telah menunjuk Consumer Duty dan Senior Managers and Certification Regime sebagai perlindungan yang memadai, sementara Bank of England mengatakan perannya adalah merespons ketika masalah muncul daripada mengatur AI sebelumnya.

Komite menolak posisi ini, mengatakan hal itu menempatkan terlalu banyak tanggung jawab pada perusahaan untuk menafsirkan aturan kompleks sendiri.

Keputusan yang didorong AI dalam kredit dan asuransi seringkali tidak transparan, membuatnya sulit bagi pelanggan untuk memahami atau menantang hasilnya.

Penyesuaian produk otomatis dapat memperdalam eksklusi keuangan, terutama untuk kelompok rentan. Saran keuangan yang tidak diatur yang dihasilkan oleh alat AI berisiko menyesatkan pengguna, sementara penggunaan AI oleh penjahat dapat meningkatkan penipuan.

Komite mengatakan masalah-masalah ini bukan hipotesis dan memerlukan lebih dari sekadar pemantauan setelah kejadian.

Regulator telah mengambil beberapa langkah, termasuk pembentukan Konsorsium AI dan skema pengujian sukarela seperti AI Live Testing dan Supercharged Sandbox FCA.

Namun, anggota parlemen mengatakan inisiatif ini hanya menjangkau sejumlah kecil perusahaan dan tidak memberikan kejelasan yang dibutuhkan pasar yang lebih luas.

Peserta industri memberi tahu komite bahwa pendekatan saat ini bersifat reaktif, membuat perusahaan tidak yakin tentang akuntabilitas, terutama ketika sistem AI berperilaku tidak terduga.

Risiko AI Meningkat Karena Regulator Inggris Tertinggal dalam Pengujian dan Pengawasan

Laporan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas keuangan, karena AI dapat memperbesar risiko siber, memusatkan ketergantungan operasional pada sejumlah kecil penyedia cloud berbasis AS, dan mengintensifkan perilaku kawanan di pasar.

Meskipun demikian, baik FCA maupun Bank of England saat ini tidak menjalankan tes stres khusus AI. Anggota Komite Kebijakan Keuangan Bank mengatakan pengujian semacam itu bisa berharga, tetapi tidak ada jadwal yang ditetapkan.

Ketergantungan pada penyedia teknologi pihak ketiga adalah fokus lain.

Meskipun Parlemen membuat Critical Third Parties Regime pada tahun 2023 untuk memberikan pengawasan regulator terhadap perusahaan yang menyediakan layanan penting, belum ada penyedia AI atau cloud besar yang ditunjuk.

Penundaan ini berlanjut meskipun terjadi pemadaman berprofil tinggi, termasuk gangguan Amazon Web Services pada Oktober 2025 yang memengaruhi bank-bank besar Inggris.

Komite mengatakan peluncuran rezim yang lambat membuat sistem keuangan terpapar.

Temuan ini muncul ketika Inggris terus mempromosikan strategi AI berbasis prinsip yang pro-inovasi yang bertujuan mendukung pertumbuhan sambil menghindari regulasi yang berat.

Pemerintah telah mendukung sikap ini melalui inisiatif seperti AI Opportunities Action Plan dan AI Safety Institute.

Namun, anggota parlemen mengatakan ambisi harus diimbangi dengan tindakan.