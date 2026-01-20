Warga Emirat Dorong Transaksi Real Estat Sharjah Mencapai $18 Miliar pada 2025

Lebih dari setengah dari seluruh investasi di pasar real estat emirat Sharjah tahun lalu berasal dari warga Emirati, karena nilai transaksi melonjak 64 persen year on year menjadi AED66 miliar ($18 miliar).

Volume transaksi naik 26 persen year on year menjadi 132.659 sebagai cerminan permintaan investor yang kuat, kantor berita Wam milik negara melaporkan, mengutip data yang dirilis oleh Departemen Pendaftaran Real Estat Sharjah.

Transaksi penjualan naik 38 persen menjadi 33.580, didorong oleh meningkatnya permintaan untuk unit residensial di antara pengguna akhir dan investor, di tengah imbal hasil sewa yang tinggi, stabilitas harga dan opsi hipotek yang mudah.

Aktivitas hipotek meningkat 45 persen menjadi AED16 miliar di 6.300 transaksi.

Investor yang mewakili 129 kewarganegaraan aktif di pasar, naik dari 120 setahun sebelumnya.

Warga negara UEA menyumbang AED34 miliar dari nilai transaksi, sementara warga negara GCC, tidak termasuk Emirati, menginvestasikan AED3,4 miliar.

Warga negara Arab menginvestasikan AED9,8 miliar sementara kewarganegaraan lain menyumbang AED18,5 miliar, laporan tersebut menyebutkan.

Pada bulan Desember, penguasa Sharjah Sheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi menyetujui anggaran 2026, membelanjakan AED45 miliar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendanai inisiatif dan proyek strategis.

Kabinet UEA menyetujui anggaran federal untuk 2026 pada bulan Oktober, dengan estimasi pendapatan AED92,4 miliar dan pengeluaran yang seimbang dan serupa.

