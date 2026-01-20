RedStone mengakuisisi Security Token Market dan TokenizeThis: terobosan untuk tokenisasi institusional di Amerika Serikat

RedStone, platform oracle modular yang menggerakkan generasi baru aset penghasil imbal hasil di sektor DeFi dan keuangan onchain, telah mengumumkan akuisisi Security Token Market (STM.co), pusat global terkemuka untuk data, media, dan riset tentang aset tokenisasi dunia nyata (RWA). Kesepakatan ini juga mencakup konferensi unggulan TokenizeThis, acara AS paling signifikan yang secara eksklusif didedikasikan untuk tokenisasi keuangan.

Akuisisi ini menandai titik balik dalam strategi ekspansi RedStone di Amerika Serikat dan segmen institusional, memperkuat posisinya di antara tiga penyedia oracle teratas secara global. Saat ini, RedStone melindungi lebih dari $6 miliar nilai onchain yang terdistribusi di 110 blockchain. Keahlian yang diperoleh STM selama tujuh tahun riset, intelijen pasar, dan jaringan di sektor RWA terintegrasi sempurna dengan solusi enterprise RedStone, menciptakan platform unik bagi institusi tradisional dan operator crypto-native yang mencari data transparan, andal, dan dapat disesuaikan tentang aset tokenisasi.

Peran Kunci Baru dan Sinergi Operasional

Perjanjian ini menetapkan bahwa Herwig Konings, pendiri dan CEO STM.co, akan bergabung dengan RedStone sebagai Advisor dan Head of TokenizeThis, melanjutkan memimpin pertumbuhan global konferensi. Jason Barraza, COO STM.co, akan mengambil peran Institutional Business Development Lead, bertugas mendorong ekspansi ke arah manajer aset, bank, penerbit, infrastruktur pasar keuangan (FMI), fintech, dan platform tokenisasi.

Menurut Marcin Kaźmierczak, co-founder RedStone, "2026 akan menjadi tahun konvergensi antara keuangan tokenisasi dan DeFi. Ekonomi onchain baru ini memerlukan data yang andal, peringkat risiko yang kuat, dan infrastruktur yang mampu melayani pasar crypto-native dan institusional. STM telah menjadi mesin data dan suara terkemuka dalam tokenisasi aset riil dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mengintegrasikan keahlian mereka dengan teknologi oracle RedStone, kami akan menawarkan platform komprehensif yang telah ditunggu-tunggu industri."

RedStone: Infrastruktur Oracle untuk Keuangan Onchain

RedStone menonjol sebagai jaringan oracle modular, menyediakan feed data yang aman, dapat disesuaikan, dan dioptimalkan latensi yang ditujukan untuk stablecoin penghasil imbal hasil, RWA, Liquid Staking Tokens (LST), Liquid Restaking Tokens (LRT), dan produk onchain terstruktur di lebih dari 110 blockchain. Di antara kliennya adalah beberapa penerbit dan protokol terkemuka di industri, termasuk Securitize, Spark, Ethena, Morpho, Drift, Compound, ether.fi, dan Spiko. Infrastruktur RedStone menggerakkan miliaran dolar dalam aktivitas keuangan onchain, memastikan keamanan dan keandalan.

Integrasi dengan intelijen riset STM, visibilitas media, dan platform konferensi memberikan RedStone fondasi yang solid untuk memperluas solusi oracle dan berbasis data, mempromosikan adopsi institusional aset dunia nyata yang ditokenisasi.

Security Token Market: data dan riset untuk melayani tokenisasi

Didirikan pada 2018, STM.co telah menjadi repositori data dan riset terbesar di dunia tentang sekuritas tokenisasi aset riil, memantau lebih dari 800 aset onchain termasuk ekuitas, real estat, instrumen utang, dan dana, dengan total kapitalisasi pasar melebihi 60 miliar dolar. STM menghasilkan laporan riset mendalam, liputan media, dan menyelenggarakan konferensi global TokenizeThis, tolok ukur bagi bank, manajer aset, penerbit, jaringan blockchain, dan penyedia infrastruktur.

Herwig Konings, kini Advisor dan Head of TokenizeThis di RedStone, menekankan bagaimana "Security Token Market diciptakan untuk membawa kejelasan, data, dan intelijen tingkat institusional ke dunia aset tokenisasi yang berkembang. RedStone mewakili rumah ideal untuk mempercepat visi ini, berkat infrastruktur oracle yang sudah menggerakkan banyak protokol RWA dan imbal hasil terkemuka secara global. Bersama-sama, kami dapat menawarkan institusi platform terintegrasi dari data, riset, dan acara yang telah ditunggu-tunggu sektor ini."

TokenizeThis: Konferensi Terkemuka tentang Tokenisasi

Dengan akuisisi ini, TokenizeThis menjadi merek unggulan RedStone untuk acara institusional. Ini adalah konferensi AS terbesar dan paling lama yang secara eksklusif didedikasikan untuk tokenisasi keuangan, mempertemukan bank global, manajer aset, yayasan blockchain, regulator, penerbit, dan penyedia infrastruktur institusional. Di bawah kepemimpinan RedStone dan arahan Herwig Konings, TokenizeThis akan memperluas cakupannya untuk edukasi institusional, peluncuran produk baru, dan kolaborasi lintas ekosistem dalam lanskap RWA dan keuangan onchain.

Detail lebih lanjut tentang edisi konferensi mendatang akan diumumkan segera.

Platform Terintegrasi untuk Keuangan Baru

Persatuan antara RedStone dan STM.co menandai era baru untuk tokenisasi institusional. Berkat integrasi data yang andal, riset pasar, infrastruktur teknologi canggih, dan jaringan global acara, platform baru ini bertujuan menjadi tolok ukur bagi institusi tradisional dan operator crypto-native yang mencari akses transparan dan aman ke dunia aset riil yang ditokenisasi.

Dalam konteks di mana tokenisasi aset dan keuangan terdesentralisasi dengan cepat berkumpul, sinergi antara RedStone dan STM menjanjikan untuk mempercepat adopsi institusional, menawarkan solusi yang disesuaikan untuk kebutuhan pasar yang berkembang pesat.