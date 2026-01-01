UE siap merespons dengan langkah-langkah balasan terhadap ancaman Trump untuk menaikkan tarif, dan Mahkamah Agung akan segera mengeluarkan keputusan tentang legalitas tarif. Sanksi minyak Rusia adalah pelengkap sempurna.

Ancaman tarif terhadap sekutu Eropa ditingkatkan oleh Donald Trump saat oposisi hukum terhadapnya tumbuh di Mahkamah Agung. Konvergensi ini menimbulkan kebingungan yang tak terbayangkan dalam perdagangan internasional.

CryptoRover di X mengatakan ada probabilitas 71% bahwa Mahkamah Agung akan memutuskan tarif Trump ilegal. Pernyataan tersebut menggambarkan banyak spekulasi tentang apa yang akan diputuskan pengadilan mengenai kewenangan tarif.

Akankah Mahkamah Agung Membatalkan Senjata Perdagangan Trump?

Pada tahun 2025, kewenangan tarif Trump sudah dibatalkan oleh pengadilan tingkat bawah. Mahkamah Agung telah menunda keputusannya setidaknya tiga kali, dan para hakim tampak skeptis bahwa Trump dapat mengenakan tarif secara sepihak berdasarkan undang-undang kekuasaan darurat tahun 1977.

Pengadilan melihat apakah kekuasaan darurat dapat digunakan oleh presiden untuk terlibat dalam perdagangan normal. Interpretasi Trump saat ini dan penggunaan tarif sebagai kekuasaan darurat tidak akan memiliki batasan yang efektif, dan deklarasi keadaan darurat hanya dapat diakhiri dengan superioritas kongres dua pertiga.

Menteri Keuangan Scott Bessent mengantisipasi keputusan yang campur aduk. Pemerintahan mengklaim bahwa mereka memiliki rencana cadangan terlepas dari keputusannya.

Negara-negara UE Menghadapi Eskalasi Tarif Terkait Greenland

Trump mengancam akan mengenakan tarif paling cepat pada 1 Februari terhadap Denmark, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, Inggris, dan Norwegia, yang dimaksudkan untuk memaksa AS membeli Greenland. Duta besar UE mengatakan mereka akan mempersiapkan tindakan pembalasan. Salah satu alternatif adalah bea atas impor AS senilai 93 miliar yang mungkin secara otomatis berlaku pada 6 Februari.

Instrumen Anti-Paksaan yang belum teruji menyediakan respons alternatif, membatasi aplikasi AS untuk tender publik, investasi, atau perdagangan layanan digital.

Mette Frederiksen, Perdana Menteri Denmark, telah mengumumkan bahwa Eropa tidak akan diperas. Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menegaskan bahwa ada komitmen untuk melindungi Denmark dan Greenland.

Klaim Tarif 500%: Apa yang Sebenarnya Terjadi

CryptoRover mengumumkan dalam tweet bahwa Trump menandatangani undang-undang yang menggabungkan tarif 500 persen terhadap UE dan negara-negara lain yang membeli minyak Rusia. Argumen tersebut mendistorsi target dari undang-undang sebenarnya.

Undang-Undang Sanksi Rusia tahun 2025 mengusulkan tarif 500 persen terhadap negara-negara yang membeli energi Rusia. RUU tersebut akan memaksa Amerika Serikat untuk mengenakan tarif 500 persen pada semua produk yang diimpor oleh negara mana pun yang masih membeli minyak, produk petroleum, atau uranium Rusia.

Pasar utama adalah Tiongkok, India, Brasil, dan Turki. Negara-negara Eropa tidak terikat oleh payung sanksi yang diusulkan karena UE secara signifikan mengurangi ketergantungan pada energi Rusia pada tahun 2022.

Trump menyetujui RUU bipartisan, yang diumumkan oleh Senator Lindsey Graham, yang akan memberikan presiden pengaruh untuk memaksa Tiongkok, India, dan Brasil untuk berhenti membeli minyak mentah Rusia yang murah.

RUU tersebut menunggu tindakan komite. Belum ada pemungutan suara, meskipun mungkin ada gerakan minggu depan, menurut Graham.

Pasar Bersiap Menghadapi Ketidakpastian Ganda

Pasar internasional diguncang oleh ancaman tarif, dan euro dan sterling melemah terhadap dolar. Baik waktu Mahkamah Agung dan meningkatnya ketegangan perdagangan menempatkan investor dalam keadaan tidak pasti.

Jika pengadilan menyatakan tarif tidak sah, importir mungkin akan mendapatkan pengembalian dana. Pengadilan Perdagangan Internasional dapat memerintahkan importir AS untuk mendapatkan pengembalian dana.

Pemerintahan menegaskan bahwa semua tarif berbasis IEEPA, termasuk tarif terbaru pada impor India dan Brasil, akan dikembalikan.

Para ahli perdagangan mengantisipasi bahwa Trump akan menggunakan kekuasaan tarif lainnya jika pengadilan memutuskan melawannya. Undang-Undang Perdagangan tahun 1962 menawarkan langkah-langkah cadangan untuk mempertahankan bea.

Pekerjaan pada kesepakatan perdagangan UE-AS ditangguhkan di Parlemen Eropa. Kesepakatan yang tidak memadai dikritik sebagai tidak seimbang sebelum munculnya ancaman tarif baru.

Legislator Jerman Juergen Hardt mengusulkan boikot Piala Dunia sebagai opsi terakhir. Tahun ini, turnamen sepak bola diadakan di AS.

