Kelompok Industri Menandai Ancaman Lisensi terhadap Manajer Kripto Hong Kong

Kelompok industri Hong Kong memperingatkan rencana lisensi kripto baru berisiko menghentikan manajer yang patuh tanpa transisi, meningkatkan biaya, gangguan, dan mengurangi eksperimen aset digital.

Sektor manajemen kripto Hong Kong menghadapi ketidakpastian baru saat para pemimpin industri memperingatkan gangguan regulasi. Akibatnya, sebuah asosiasi profesional memperingatkan bahwa aturan lisensi yang diusulkan dapat secara tidak sengaja menutup operasi kepatuhan di seluruh ekosistem aset digital kota yang sedang berkembang.

HKSFPA Memperingatkan Risiko "Hard Start" untuk Manajer Kripto

Hong Kong Securities and Futures Professionals Association menyampaikan kekhawatiran dalam pengajuan resmi pada hari Selasa. Secara khusus, asosiasi ini memperingatkan regulator tentang potensi "hard start" dengan proses lisensi penuh sebelum aturan dapat diterapkan.

Dengan pendekatan ini, manajer yang ada harus menghentikan aktivitas kripto yang diatur saat aplikasi sedang ditinjau. Oleh karena itu, bahkan perusahaan yang patuh akan mengalami jeda operasional meskipun telah terlibat dengan regulator.

Selain itu, asosiasi ini mempermasalahkan penghapusan ambang batas "de minimis" saat ini untuk manajer Tipe 9. Saat ini, manajer dana ini hanya diizinkan mengalokasikan kurang dari 10% aset dana dalam kripto setelah mereka memberi tahu regulator.

Menurut JunHe LLP, kerangka kerja ini memfasilitasi eksperimen yang hati-hati di bawah batas risiko yang terkontrol. Namun, perubahan yang diusulkan akan menghilangkan fleksibilitas tersebut dan memberlakukan persyaratan lisensi yang lebih ketat.

Akibatnya, eksposur apa pun terhadap cryptocurrency, bahkan alokasi 1% untuk Bitcoin, akan memerlukan lisensi penuh. Akibatnya, asosiasi tersebut memberi label pendekatan ini sebagai tidak proporsional dan tidak sesuai dengan profil risiko yang sebenarnya.

Selain itu, HKSFPA berpendapat bahwa biaya kepatuhan akan meningkat menyusul tingkat eksposur yang minimal. Oleh karena itu, manajer tradisional mungkin tidak ingin melakukan diversifikasi kripto sama sekali di bawah struktur baru.

Kelompok tersebut lebih lanjut menunjukkan persyaratan kustodian sebagai tantangan operasional lainnya. Proposal akan memiliki konsekuensi penting dengan mewajibkan manajer aset virtual untuk hanya menggunakan kustodian berlisensi SFC.

Namun, token tahap awal tidak memiliki dukungan kustodian berlisensi lokal dalam banyak kasus. Akibatnya, dana ventura yang berfokus pada Web3 dapat menghadapi hambatan struktural dalam ekosistem Hong Kong.

Hong Kong Mendorong Ekspansi Buku Aturan Aset Digital yang Lebih Luas

Kekhawatiran ini muncul sebagai bagian dari dorongan Hong Kong yang lebih luas untuk meningkatkan pengawasan aset digital. Di masa lalu, regulator terutama berfokus pada platform perdagangan kripto lokal yang terpusat.

Pada bulan Desember, Financial Services and the Treasury Bureau merilis kesimpulan konsultasi tentang layanan perdagangan aset virtual. Sementara itu, Securities and Futures Commission membuat proposal regulasi paralel.

Selanjutnya, regulator membuka konsultasi tambahan tentang lisensi penyedia penasihat dan manajemen aset virtual. Oleh karena itu, pengawasan akan mencakup bagian yang lebih luas dari layanan keuangan terkait kripto.

HKSFPA melobi regulator untuk memulihkan pengecualian de minimis yang jelas dan berbasis risiko. Secara khusus, asosiasi ini mengajukan persyaratan notifikasi untuk eksposur rendah daripada rezim lisensi penuh.

Selain itu, kelompok tersebut menyerukan periode transisi 6 hingga 12 bulan. Jendela tenggang ini akan memberikan perusahaan yang patuh kesempatan untuk menyesuaikan diri tanpa mengganggu aktivitas investasi yang sedang berlangsung.

Tanpa pengaturan transisi, manajer kepatuhan mungkin menghadapi penutupan paksa, bahkan jika ada kerja sama regulasi yang baik. Dengan demikian, Hong Kong berisiko mengecilkan hati partisipasi institusional dalam aset digital.

Pada akhirnya, asosiasi menekankan regulasi seimbang yang mendukung inovasi, bersama dengan perlindungan investor. Oleh karena itu, kejelasan transisi mungkin menjadi faktor penentu apakah Hong Kong akan menjadi hub kripto teregulasi yang kompetitif atau tidak.

