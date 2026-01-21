WLFI Terkait Trump Hadapi Kekhawatiran Sentralisasi Setelah Pemungutan Suara

Sebuah keputusan tata kelola yang baru-baru ini disetujui terkait ekspansi stablecoin USD1 telah menjadi titik api, mengekspos perpecahan mendalam antara orang dalam besar dan pemegang token biasa.

Poin-Poin Penting Pemungutan suara tata kelola terbaru WLFI diputuskan oleh sekelompok kecil dompet besar.

Banyak pemegang token tetap tidak dapat memberikan suara karena token yang terkunci.

Kritikus mempertanyakan dilusi dan kurangnya manfaat langsung bagi pemegang.

Rencana ekspansi berlanjut meskipun ada kekhawatiran tata kelola.

Alih-alih merayakan disahkannya proposal tersebut, sebagian besar komunitas fokus pada bagaimana proposal itu disahkan. Data blockchain yang ditinjau oleh peneliti independen menunjukkan bahwa pengaruh suara sangat terkonsentrasi di antara segelintir dompet besar. Dalam praktiknya, kurang dari sepuluh alamat sudah cukup untuk menentukan hasilnya, meninggalkan sedikit ruang untuk partisipasi yang berarti dari basis pemegang WLFI yang lebih luas.

Tata kelola dalam nama, kontrol dalam praktik

Inti dari kritik adalah ketidakseimbangan antara token yang tidak terkunci dan terkunci. Sejak acara pembuatan token, banyak pemegang WLFI tidak dapat memindahkan atau menggunakan token mereka, termasuk untuk tata kelola. Para investor ini tidak memiliki mekanisme untuk memberikan suara pada jadwal pembukaan kunci dan tetap bergantung pada keputusan yang dibuat oleh kelompok yang sama yang sudah mendominasi kekuatan suara.

Sementara itu, dompet yang terkait dengan orang dalam atau mitra strategis sepenuhnya dapat berpartisipasi dan secara kolektif membawa bobot yang menentukan. Satu alamat saja mewakili bagian yang cukup besar dari total kekuatan suara, memperkuat persepsi bahwa hasil tata kelola secara efektif telah ditentukan sebelumnya.

Dinamika ini telah menyebabkan para kritikus berpendapat bahwa pemungutan suara berfungsi lebih sebagai persetujuan internal daripada pengambilan keputusan komunitas. Untuk proyek yang menyajikan dirinya sebagai terdesentralisasi, opsi telah terbukti merugikan.

Mengapa USD1 menjadi titik puncak

Isi proposal menambah bahan bakar pada reaksi keras. Tindakan tersebut berfokus pada percepatan pertumbuhan dan insentif seputar USD1, stablecoin World Liberty Financial. Meskipun inisiatif ekspansi umum terjadi dalam proyek kripto, banyak pemegang WLFI mempertanyakan mengapa tata kelola digunakan untuk tujuan ini sementara masalah mendasar – seperti akses voting dan utilitas token – tetap belum terselesaikan.

Kekhawatiran meningkat setelah perhatian kembali ke dokumentasi proyek itu sendiri. Menurut para kritikus, token WLFI tidak memberikan pemegang klaim apa pun atas pendapatan protokol. Sebaliknya, pendapatan dialokasikan ke entitas yang terkait dengan pendiri dan mitra proyek. Struktur tersebut telah membuat beberapa investor bertanya manfaat nyata apa yang ditawarkan partisipasi tata kelola kepada mereka sama sekali.

Beberapa suara yang berbeda pendapat berpendapat bahwa ekspansi lebih lanjut berisiko mendilusi pemegang WLFI tanpa kompensasi, terutama ketika proyek sudah mengendalikan perbendaharaan besar yang dibangun menggunakan dana investor. Dari perspektif mereka, strategi pendanaan alternatif dapat dieksplorasi tanpa melemahkan posisi pemegang.

Keheningan dari proyek, momentum di tempat lain

Sejauh ini, World Liberty Financial belum merespons secara publik kontroversi tata kelola. Kurangnya komentar hanya memperkuat frustrasi, karena anggota komunitas mencari kejelasan tentang apakah pemegang yang terkunci akan mendapatkan suara yang berarti.

Terlepas dari keresahan internal, proyek ini terus maju dengan ambisi yang lebih luas. World Liberty Financial baru-baru ini mengajukan permohonan piagam perbankan perwalian nasional AS, langkah yang bertujuan membawa penerbitan dan kustodian USD1 di bawah kerangka kerja yang diatur tunggal. Proyek ini juga telah meluncurkan World Liberty Markets, platform pinjaman dan peminjaman onchain yang dibangun di sekitar USD1 dan WLFI.

Bagi pendukung, langkah-langkah ini menandakan visi jangka panjang. Bagi kritikus, mereka menyoroti kesenjangan yang tumbuh antara ekspansi cepat dan kekhawatiran tata kelola yang belum terselesaikan. Apakah World Liberty Financial mengatasi ketidakseimbangan di jantung pengambilan keputusannya mungkin terbukti sama pentingnya dengan seberapa cepat USD1 tumbuh.

