Pola Ethereum (ETH) Ini Dapat Meluncurkan Reli Besar Berikutnya

Ethereum (ETH) menunjukkan pola chart yang telah muncul dalam siklus pasar sebelumnya. Para trader membandingkannya dengan struktur yang terlihat selama periode 2021–2022. Siklus tersebut berakhir dengan penurunan tajam. Namun, pengaturan saat ini menunjukkan kemungkinan yang berbeda.

Pergerakan Harga ETH pada 2021–2022

Pada 2021 dan awal 2022, Ethereum membentuk pola head-and-shoulders. Ini termasuk bahu kiri pada pertengahan 2021, puncak yang membentuk kepala di akhir tahun itu, dan bahu kanan pada awal 2022. Support neckline gagal pada pertengahan 2022. Setelah itu, ETH turun lebih dari 65% dalam waktu kurang dari dua bulan.

Penurunan ini mengakhiri uptrend sebelumnya. Pola tersebut sesuai dengan contoh buku teks dari struktur pembalikan. Para trader masih menggunakan formasi tersebut sebagai titik referensi untuk kondisi saat ini.

Sementara itu, pola baru sekarang sedang terbentuk pada chart ETH. Kali ini, ini adalah pola inverse head-and-shoulders. Bahu kiri muncul sekitar pertengahan 2024. Posisi terendah yang lebih rendah di akhir 2024 membentuk kepala. Bahu kanan sedang berkembang pada awal 2025.

Neckline berada di antara $4.000 dan $4.400, yang masih jauh dari harga aset saat ini.

Harga Saat Ini dan Aktivitas Pasar

ETH saat ini diperdagangkan pada $3.100 pada saat berita ini ditulis. ETH turun lebih dari 3% dalam 24 jam terakhir dan 1% selama 7 hari terakhir. Pada hari Minggu, aset tersebut bergerak di atas $3.300 tetapi kemudian turun. Sejak akhir pekan, ETH telah kehilangan sekitar 5%. Pergerakan ini mengikuti tekanan pasar yang lebih luas, yang sebagian terkait dengan kekhawatiran perdagangan global yang kembali muncul.

CW, seorang analis pasar, berkomentar, "Pertama, gap CME mendekati 3k akan terisi, dan kemudian target berikutnya adalah 3,2k." Ini menunjukkan kemungkinan penurunan sebelum pemulihan.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, lebih banyak ETH yang dikunci untuk staking daripada sebelumnya. Staking Ethereum baru-baru ini mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, dengan arus masuk baru masih ditambahkan. Pada saat yang sama, pemain utama masih mengawasi pasar. Menurut analis Maartunn, Bitmine memasukkan $14,6 miliar ke ETH pada 2025, tetapi belum melakukan langkah besar sejauh ini pada 2026.

Selain itu, seorang analis CryptoQuant, _OnChain, mengatakan,

Laporan yang sama melacak bagaimana kepemilikan institusional dan minat ETF telah mengikuti momen-momen penting pada chart ETH. Data mencakup metrik terkait dana dan respons terbaru terhadap perkembangan regulasi seperti Clarity Act.

