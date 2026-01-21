Trump Media Tetapkan Tenggat 2 Februari untuk Token Hadiah – Tapi Ada Syarat untuk Pemegang DJT

Trump Media and Technology Group telah menetapkan 2 Februari 2026 sebagai tanggal penting di mana pemegang saham dapat mengklaim token hadiah digital yang telah lama ditunggu.

Namun, ketentuan detail seputar kelayakan, status kepemilikan, dan utilitas token menunjukkan bahwa inisiatif ini akan datang dengan keterbatasan yang signifikan bagi pemegang DJT.

Dalam siaran pers tanggal 20 Januari, perusahaan menyatakan bahwa pemegang saham yang merupakan pemilik manfaat akhir dari setidaknya satu saham penuh DJT per 2 Februari akan memenuhi syarat untuk mengikuti program token digital.

Pengumuman ini menyusul konfirmasi perusahaan pada bulan Desember bahwa mereka berencana untuk mendistribusikan token berbasis blockchain sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas ke produk-produk yang berdekatan dengan kripto yang terkait dengan ekosistem media dan layanan keuangannya.

Trump Media Mengklarifikasi Siapa yang Memenuhi Syarat untuk Token Digital yang Direncanakan

Aturan kelayakan memperkenalkan komplikasi langsung.

Trump Media memperingatkan bahwa pemegang saham yang ditunjuk sebagai objecting beneficial owners, yang dikenal sebagai OBO, mungkin menghadapi keterlambatan atau mungkin tidak menerima informasi tepat waktu yang diperlukan untuk mengklaim token.

Untuk menghindari risiko tersebut, perusahaan mendorong pemegang saham untuk mengonfirmasi status mereka sebagai non-objecting beneficial owners dengan broker mereka atau memindahkan saham mereka ke pendaftaran langsung melalui Odyssey Transfer & Trust Company, agen transfer perusahaan.

Bahasa tersebut secara efektif menempatkan beban pada pemegang saham untuk memastikan mereka terlihat oleh perusahaan sebelum tanggal pencatatan.

Ketika rencana pertama kali diuraikan pada akhir Desember, perusahaan membingkai token sebagai alat keterlibatan pemegang saham daripada instrumen keuangan, menekankan kehati-hatian regulasi dan karakteristik non-sekuritas.

Setelah 2 Februari, Trump Media berencana untuk bekerja sama dengan Crypto.com untuk mencetak token, mencatatnya di blockchain, dan menyimpan aset hingga distribusi.

Meskipun perusahaan tidak secara eksplisit menyebutkan jaringan yang mendasari dalam rilis terbaru, pengungkapan sebelumnya menunjukkan bahwa token diharapkan berjalan pada blockchain Cronos milik Crypto.com.

Trump Media mengatakan detail tambahan tentang alokasi dan distribusi akan dirilis setelah tanggal pencatatan.

Perusahaan juga menegaskan kembali bahwa pemegang token mungkin secara berkala menerima hadiah sepanjang tahun.

Insentif ini diharapkan berbentuk manfaat atau diskon yang terhubung dengan produk Trump Media, termasuk Truth Social, layanan streaming Truth+, dan Truth Predict.

Namun, perusahaan jelas tentang apa yang tidak akan diwakili token.

Perusahaan Meletakkan Dasar untuk Peluncuran Token Pemegang Saham

Menurut pengungkapan, token digital tidak akan memberikan hak kepemilikan, tidak akan dapat ditransfer, tidak dapat ditukar dengan uang tunai, dan tidak boleh dipandang sebagai klaim atas keuntungan atau upaya manajerial.

Hanya pemegang saham yang memiliki saham DJT secara langsung pada tanggal pencatatan, tidak termasuk peminjam saham, yang akan memenuhi syarat.

CEO dan Chairman Trump Media Devin Nunes mengatakan kemitraan dengan Crypto.com dimaksudkan untuk sejalan dengan panduan Securities and Exchange Commission yang ada sambil juga membantu perusahaan mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang basis pemegang saham per tanggal pencatatan.

Perusahaan juga berhak untuk memodifikasi atau mengakhiri distribusi token atau persyaratan terkait apa pun atas kebijakannya, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pengumuman ini datang saat saham DJT menunjukkan kenaikan moderat.

Pada saat publikasi, saham naik sekitar 3,1% dan diperdagangkan mendekati $14,38, menurut Google Finance.

Data kepemilikan dari Yahoo Finance menunjukkan struktur yang dipegang ketat, dengan orang dalam perusahaan mengendalikan sekitar 42,72% dari saham yang beredar.

Sumber: Yahoo Finance

Investor institusional memegang sekitar 24,07% dari total saham, mewakili sedikit lebih dari 42% dari float publik, dengan 401 institusi melaporkan posisi.

Inisiatif token menandai langkah paling konkret dalam pergerakan bertahap Trump Media menuju fitur berbasis blockchain.