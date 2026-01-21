BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
CFTC siap untuk pengawasan yang diperluas saat Kongres mendekati persetujuan legislasi pasar kripto.CFTC siap untuk pengawasan yang diperluas saat Kongres mendekati persetujuan legislasi pasar kripto.

Kongres Mendekati Persetujuan Legislasi Pasar Kripto

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/21 04:32
Yang Perlu Diketahui:
  • Ketua CFTC mengatakan Kongres hampir mengesahkan undang-undang kripto.
  • CFTC diharapkan mendapatkan pengawasan atas pasar kripto.
  • Potensi dampak luas terhadap kerangka perdagangan aset digital.

Ketua CFTC Michael Selig mengumumkan bahwa Kongres hampir mengesahkan undang-undang struktur pasar kripto, meningkatkan pengawasan regulasi untuk aset digital di Amerika Serikat.

Langkah ini dapat berdampak signifikan pada pasar aset digital, termasuk BTC dan ETH, dengan memberikan CFTC yurisdiksi atas pasar spot, berpotensi menjaga inovasi kripto AS tetap kompetitif.

CFTC Disiapkan untuk Peran Besar dengan Undang-Undang "Future Proof"

Ketua CFTC Michael Selig mengungkapkan bahwa Kongres hampir mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk memodernisasi struktur pasar kripto di bawah inisiatif "Future Proof". Ini akan memungkinkan CFTC untuk memperluas jangkauan regulasinya secara signifikan.

Selig, dengan sejarah advokasi kerangka kerja pro-inovasi, menekankan upaya Kongres untuk menjadikan AS sebagai pemimpin kripto. Pengesahan undang-undang ini akan membawa tanggung jawab baru kepada lembaga tersebut, menandai pergeseran strategis dari pendekatan sebelumnya. Seperti yang dinyatakan Selig,

CFTC Mengawasi Pasar Spot Aset Digital

Jika undang-undang disahkan, CFTC akan mengawasi berbagai aset digital, termasuk BTC, ETH, dan altcoin, berdampak pada dinamika pasar spot. Langkah regulasi ini bertujuan untuk mendukung lingkungan perdagangan kripto yang kuat dan aman di dalam negeri.

Perubahan ini berpotensi mendorong pasar kripto AS yang lebih terstruktur dan kompetitif, mengurangi ketidakpastian regulasi yang ada sebelumnya dan mendorong inovasi. Upaya ini sejalan dengan minat bipartisan dalam kerangka regulasi pasar kripto yang jelas.

Pergeseran Legislatif dari Pendekatan Penegakan Masa Lalu

Secara historis, regulasi kripto AS telah ditandai dengan "regulasi melalui penegakan," yang menghambat inovasi. Undang-undang ini berbeda dengan praktik masa lalu dan berupaya menyederhanakan pengawasan untuk komoditas digital.

Melihat pergeseran regulasi masa lalu, CFTC bertujuan untuk memberikan dosis regulasi efektif minimum, berfokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung sambil memastikan integritas pasar dan perlindungan investor.

Penafian: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar mata uang kripto sangat fluktuatif, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

AI Siap Mengambil Alih Bahasa, Hukum dan Agama, Sejarawan Yuval Noah Harari Memperingatkan

AI Siap Mengambil Alih Bahasa, Hukum dan Agama, Sejarawan Yuval Noah Harari Memperingatkan

Di Davos, sejarawan tersebut mengatakan AI berkembang menjadi agen otonom yang pada akhirnya dapat memaksa pemerintah untuk memutuskan apakah mesin layak mendapatkan pengakuan hukum
Bagikan
Coinstats2026/01/21 06:07
Pemegang Saham Wealthfront Corporation (WLTH) yang Mengalami Kerugian – Hubungi Law Offices of Howard G. Smith Terkait Investigasi Penipuan Sekuritas

Pemegang Saham Wealthfront Corporation (WLTH) yang Mengalami Kerugian – Hubungi Law Offices of Howard G. Smith Terkait Investigasi Penipuan Sekuritas

BENSALEM, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Kantor Hukum Howard G. Smith mengumumkan penyelidikan atas nama Wealthfront Corporation ("Wealthfront" atau "Perusahaan") (NASDAQ
Bagikan
AI Journal2026/01/21 05:30
Analisis harga tembaga melampaui zona support krusial

Analisis harga tembaga melampaui zona support krusial

Harga tembaga Comex menghentikan kerugian yang tercatat akhir pekan lalu karena para bulls berhasil mempertahankan level resistance-turned-support krusial di $5,85. Pada saat
Bagikan
Coinstats2026/01/21 05:55