Kongres Mendekati Persetujuan Legislasi Pasar Kripto

Yang Perlu Diketahui: Ketua CFTC mengatakan Kongres hampir mengesahkan undang-undang kripto.

CFTC diharapkan mendapatkan pengawasan atas pasar kripto.

Potensi dampak luas terhadap kerangka perdagangan aset digital.

Ketua CFTC Michael Selig mengumumkan bahwa Kongres hampir mengesahkan undang-undang struktur pasar kripto, meningkatkan pengawasan regulasi untuk aset digital di Amerika Serikat.

Langkah ini dapat berdampak signifikan pada pasar aset digital, termasuk BTC dan ETH, dengan memberikan CFTC yurisdiksi atas pasar spot, berpotensi menjaga inovasi kripto AS tetap kompetitif.

CFTC Disiapkan untuk Peran Besar dengan Undang-Undang "Future Proof"

Ketua CFTC Michael Selig mengungkapkan bahwa Kongres hampir mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk memodernisasi struktur pasar kripto di bawah inisiatif "Future Proof". Ini akan memungkinkan CFTC untuk memperluas jangkauan regulasinya secara signifikan.

Selig, dengan sejarah advokasi kerangka kerja pro-inovasi, menekankan upaya Kongres untuk menjadikan AS sebagai pemimpin kripto. Pengesahan undang-undang ini akan membawa tanggung jawab baru kepada lembaga tersebut, menandai pergeseran strategis dari pendekatan sebelumnya. Seperti yang dinyatakan Selig,

CFTC Mengawasi Pasar Spot Aset Digital

Jika undang-undang disahkan, CFTC akan mengawasi berbagai aset digital, termasuk BTC, ETH, dan altcoin, berdampak pada dinamika pasar spot. Langkah regulasi ini bertujuan untuk mendukung lingkungan perdagangan kripto yang kuat dan aman di dalam negeri.

Perubahan ini berpotensi mendorong pasar kripto AS yang lebih terstruktur dan kompetitif, mengurangi ketidakpastian regulasi yang ada sebelumnya dan mendorong inovasi. Upaya ini sejalan dengan minat bipartisan dalam kerangka regulasi pasar kripto yang jelas.

Pergeseran Legislatif dari Pendekatan Penegakan Masa Lalu

Secara historis, regulasi kripto AS telah ditandai dengan "regulasi melalui penegakan," yang menghambat inovasi. Undang-undang ini berbeda dengan praktik masa lalu dan berupaya menyederhanakan pengawasan untuk komoditas digital.

Melihat pergeseran regulasi masa lalu, CFTC bertujuan untuk memberikan dosis regulasi efektif minimum, berfokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung sambil memastikan integritas pasar dan perlindungan investor.