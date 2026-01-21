World Liberty Financial mengumumkan Forum eksklusif untuk membahas masa depan keuangan

World Liberty Financial (WLFI) telah mengumumkan akan mengadakan World Liberty Forum, sebuah forum pusat yang bertujuan menyatukan para pemimpin di berbagai sektor, termasuk modal, teknologi, dan regulasi. Menurut Donald Trump Jr, acara ini akan membahas masa depan keuangan.

Menurut proyek DeFi yang didukung Trump, acara khusus undangan ini akan menampilkan para pemimpin dari sektor global seperti keuangan dan teknologi. Acara ini akan berlangsung di Mar-a-Lago, sebuah tempat pribadi, dan bertujuan untuk membahas masa depan keuangan, teknologi, dan regulasi.

World Liberty Financial menyiapkan panggung untuk revolusi masa depan dalam ekonomi global

Donald Trump Jr, salah satu pendiri WLFI, mengatakan acara ini "akan menyatukan konsentrasi pengambil keputusan yang tak tertandingi pada saat tatanan ekonomi global sedang dibentuk kembali." Dia juga mengatakan bahwa "forum ini tentang mendefinisikan seperti apa abad berikutnya dari inovasi, kepemimpinan, dan pengaruh ekonomi Amerika," saat AS bersiap menuju peringatan 250 tahun pada 4 Juli.

Menurut siaran pers, organisasi tersebut mengungkapkan rencana untuk World Liberty Forum, yang akan mengumpulkan pemain besar yang secara kolektif mengelola modal triliunan dolar, institusi olahraga dan hiburan utama, platform media global, dan infrastruktur keuangan penting.

Forum ini diperkirakan akan menjamu 300 tamu, termasuk eksekutif dari perusahaan Fortune 500, investor global, pembuat kebijakan senior, dan pemimpin teknologi terkemuka. Siaran pers tersebut menyoroti bahwa beberapa orang terkemuka yang akan berbicara di acara tersebut termasuk pemimpin konglomerat perbankan, seperti Chairman dan CEO Goldman Sachs, dan eksekutif manajemen aset, termasuk CEO Franklin Templeton, Gerry Cardinale.

Managing Partner RedBird Capital dan pemilik AC Milan, Michael Selig, serta Behdad Eghbali, Chairman Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, juga akan berbicara di acara tersebut. Gianni Infantino, Presiden FIFA, dan Philippe Laffont, Pendiri dan CIO Coatue Management, juga akan menghadiri acara tersebut.

Co-founder dan CEO World Liberty Financial, Zach Witkoff, mengatakan perusahaan berkembang sebagai jembatan antara keuangan institusional dan teknologi generasi berikutnya. Eksekutif tersebut menyoroti langkah entitas tahun lalu untuk meluncurkan USD1, stablecoin yang dipatok terhadap dolar milik WLFI, sebagai salah satu pencapaian "terobosan" untuk memenuhi tujuan menjembatani tersebut. Witkoff menekankan bahwa "World Liberty Forum akan berfungsi sebagai platform baru untuk pengembangan kami yang dipercepat."

Publikasi tersebut menekankan bahwa agenda forum akan fokus pada solusi untuk merevolusi ekonomi global. Beberapa topik yang akan dibahas selama acara termasuk evolusi spontan pasar keuangan, kebangkitan aset kripto, kebangkitan kecerdasan buatan, pengelolaan risiko geopolitik yang kompleks, dan bagaimana kolaborasi di sektor publik dan swasta dapat meningkatkan ekonomi global.

World Liberty Financial meluncurkan World Liberty Markets untuk pinjaman dan peminjaman kripto

Pengumuman acara ini datang setelah World Liberty Financial (WLFI) meluncurkan World Liberty Markets, platform pinjaman dan peminjaman baru yang memungkinkan pengguna meminjam dan meminjamkan aset kripto seperti USD1, WLFI, Ether, Bitcoin yang ditokenisasi, USDT, dan USDC. Laporan Cryptopolitan sebelumnya tertanggal 12 Januari meliput cerita ini, mencatat bahwa platform pinjaman dan peminjaman akan segera memasukkan lebih banyak aset kripto.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa para pendiri bermaksud menambahkan aset dunia nyata juga. Zak Folkman, salah satu co-founder, mengatakan platform telah membentuk kemitraan strategis yang akan debut segera, termasuk pasar prediksi, real estat, dan lebih banyak bursa. Folkman tidak memberikan nama yang pasti, tetapi WLFI telah mengisyaratkan kemungkinan tokenisasi properti milik keluarga Trump.

World Liberty Financial juga mengumumkan rencana untuk meluncurkan aplikasi mobile yang akan menampung fitur pinjaman, membuatnya lebih mudah diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Entitas tersebut juga telah mengisyaratkan penerbitan kartu debit yang memungkinkan orang membelanjakan stablecoin-nya, USD1, dan mendapatkan hadiah loyalitas.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa World Liberty telah mengajukan aplikasi resmi kepada regulator untuk membuat World Liberty Trust dengan niat menciptakan bank trust federal untuk stablecoin. Setelah regulator memberikan lampu hijau, bank baru tersebut akan menangani kustodian digital dan memungkinkan pengguna stablecoin lain, seperti USDT dan USDC, untuk menukar langsung ke USD1.

