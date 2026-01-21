BursaDEX+
Pemegang Saham Wealthfront Corporation (WLTH) yang Mengalami Kerugian – Hubungi Law Offices of Howard G. Smith Terkait Investigasi Penipuan Sekuritas

2026/01/21 05:30
BENSALEM, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Law Offices of Howard G. Smith mengumumkan penyelidikan atas nama investor Wealthfront Corporation ("Wealthfront" atau "Perusahaan") (NASDAQ: WLTH) terkait kemungkinan pelanggaran undang-undang sekuritas federal oleh Perusahaan.

JIKA ANDA ADALAH INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN DI WEALTHFRONT CORPORATION (WLTH), HUBUNGI LAW OFFICES OF HOWARD G. SMITH TENTANG KEMUNGKINAN MENGAJUKAN KLAIM UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN ANDA.

Hubungi Law Offices of Howard G. Smith untuk membahas hak hukum Anda melalui email di [email protected], melalui telepon di (215) 638-4847 atau kunjungi situs web kami di www.howardsmithlaw.com.

Apa yang Terjadi?

Pada 12 Januari 2026, Wealthfront merilis hasil keuangan kuartal ketiga 2026, mengungkapkan arus keluar deposit bersih yang signifikan sebesar $208 juta, pembalikan tajam dari $874 juta arus masuk selama periode tahun sebelumnya. Selama panggilan pendapatan terkait, CEO Perusahaan, David Fortunato, mengaitkan perlambatan tersebut dengan penurunan suku bunga, dan menekankan pentingnya bisnis pinjaman rumah yang baru diluncurkan perusahaan untuk mengatasi tren ini.

Fortunato juga mencatat bahwa dia secara pribadi memiliki 95,1% dari bisnis pinjaman rumah Wealthfront dan mengungkapkan bahwa Perusahaan mungkin "meninjau kembali atau merevisi struktur kepemilikan."

Atas berita ini, harga saham Wealthfront turun $2,12, atau 16,8%, untuk ditutup pada $10,47 per saham pada 13 Januari 2026, sehingga merugikan investor.

Hubungi Kami untuk Berpartisipasi atau Pelajari Lebih Lanjut:

Jika Anda membeli sekuritas Wealthfront, memiliki informasi atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang klaim ini, atau memiliki pertanyaan tentang pengumuman ini atau hak atau kepentingan Anda sehubungan dengan masalah ini, silakan hubungi kami:

Law Offices of Howard G. Smith,

3070 Bristol Pike, Suite 112,

Bensalem, Pennsylvania 19020,

Telepon: (215) 638-4847

Email: [email protected],

Kunjungi situs web kami di: www.howardsmithlaw.com.

Siaran pers ini dapat dianggap sebagai Iklan Pengacara di beberapa yurisdiksi berdasarkan hukum dan aturan etika yang berlaku.

