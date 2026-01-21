Pemegang Saham Wealthfront Corporation (WLTH) yang Mengalami Kerugian – Hubungi Law Offices of Howard G. Smith Terkait Investigasi Penipuan Sekuritas

BENSALEM, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Law Offices of Howard G. Smith mengumumkan penyelidikan atas nama investor Wealthfront Corporation ("Wealthfront" atau "Perusahaan") (NASDAQ: WLTH) terkait kemungkinan pelanggaran undang-undang sekuritas federal oleh Perusahaan.

Apa yang Terjadi?

Pada 12 Januari 2026, Wealthfront merilis hasil keuangan kuartal ketiga 2026, mengungkapkan arus keluar deposit bersih yang signifikan sebesar $208 juta, pembalikan tajam dari $874 juta arus masuk selama periode tahun sebelumnya. Selama panggilan pendapatan terkait, CEO Perusahaan, David Fortunato, mengaitkan perlambatan tersebut dengan penurunan suku bunga, dan menekankan pentingnya bisnis pinjaman rumah yang baru diluncurkan perusahaan untuk mengatasi tren ini.

Fortunato juga mencatat bahwa dia secara pribadi memiliki 95,1% dari bisnis pinjaman rumah Wealthfront dan mengungkapkan bahwa Perusahaan mungkin "meninjau kembali atau merevisi struktur kepemilikan."

Atas berita ini, harga saham Wealthfront turun $2,12, atau 16,8%, untuk ditutup pada $10,47 per saham pada 13 Januari 2026, sehingga merugikan investor.

