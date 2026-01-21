Perseteruan Keluarga Beckham Memanas dengan Postingan Media Sosial Brooklyn yang Viral

<div class="entry-content"> <div> <div class="TuO_6"> <h2 class="topline-heading">Topline</h2> <p>Serangkaian komentar tentang anak-anak yang "diperbolehkan membuat kesalahan" yang dibuat oleh bintang sepak bola David Beckham pada hari Selasa telah dikaitkan oleh para penggemar dengan perselisihan yang sedang berlangsung antara Beckham, istrinya Victoria dan putra mereka yang berusia 26 tahun, Brooklyn, yang dengan cepat meningkat minggu ini dalam serangkaian postingan di Instagram.</p> <div> <div class="bMqrj"> <p><span class="Ccg9Ib-7 _8XF2kHYM">Brooklyn Beckham dan David Beckham menghadiri pemutaran perdana global "Our Planet" pada tahun 2019. </span></p> <p><small class="pGGCM2aD">Dave J Hogan/Getty Images</small></p> </div> </div> </div> <h2>Fakta Kunci</h2> <div class="key-facts"> <div class="key-facts-element"> <p>David Beckham muncul di "Squawk Box" CNBC pada Selasa pagi untuk membahas bahaya media sosial dan mengatakan dia selalu mencoba mengajar anak-anaknya untuk "menggunakannya untuk alasan yang tepat."</p> </div> <div class="key-facts-element"> <p>Beckham tidak secara eksplisit menyebutkan postingan viral putranya baru-baru ini tentang keluarga mereka tetapi mengatakan dia telah mencoba "mendidik" anak-anaknya tentang cara terbaik menggunakan media sosial," secara samar menambahkan, "Anak-anak diperbolehkan membuat kesalahan. Itulah cara mereka belajar. Itulah yang saya coba ajarkan kepada anak-anak saya, tapi, Anda tahu, Anda harus terkadang membiarkan mereka membuat kesalahan itu juga."</p> </div> <div class="key-facts-element"> <p>Komentar tersebut muncul beberapa jam setelah putra sulungnya, Brooklyn Beckham, memposting serangkaian Instagram stories yang keras menuduh orang tuanya memprioritaskan citra keluarga di atas kesejahteraannya, mencoba mengontrol hidupnya, membocorkan cerita ke pers dan memanipulasi narasi tentang dia dan istrinya, Nicola Peltz, putri miliarder Nelson Peltz.</p> </div> <div class="key-facts-element"> <p>Postingan tersebut merupakan respons langsung terhadap rumor bertahun-tahun yang mengisyaratkan perpecahan yang semakin besar antara Brooklyn dan keluarga terkenalnya, yang semakin intensif sejak Brooklyn melewatkan pesta ulang tahun ke-50 ayahnya yang dipenuhi bintang di London pada Mei lalu.</p> </div> <div class="key-facts-element"> <p>Postingan Brooklyn adalah pertama kalinya dia secara langsung membahas perselisihan keluarga yang telah lama dirumorkan, yang menurutnya tidak akan segera berakhir: "Saya tidak ingin berdamai dengan keluarga saya," tulisnya.</p> </div> </div> <p><strong><em>Dapatkan Peringatan Teks Berita Terkini Forbes:</em></strong><em> Kami meluncurkan peringatan pesan teks sehingga Anda akan selalu tahu cerita terbesar yang membentuk berita utama hari ini. Kirim SMS "Alerts" ke </em><em>(201) 335-0739</em><em> atau daftar di sini: </em><em>joinsubtext.com/forbes.</em></p> <h2 class="subhead-embed color-accent bg-base font-accent font-size text-align">Kutipan Penting</h2> <p>"Saya telah diam selama bertahun-tahun dan melakukan segala upaya untuk menjaga masalah ini tetap pribadi," Brooklyn Beckham memposting, mengatakan orang tuanya membuatnya "tidak punya pilihan selain berbicara untuk diri saya sendiri dan mengatakan kebenaran tentang hanya beberapa kebohongan yang telah dicetak... Saya membela diri saya untuk pertama kalinya dalam hidup saya."</p> <h2 class="subhead-embed color-accent bg-base font-accent font-size text-align">Latar Belakang Kunci</h2> <p>Rumor perselisihan Peltz-Beckham dimulai pada tahun 2022, dipicu oleh keputusan Nicola Peltz untuk mengenakan Valentino untuk pernikahannya alih-alih gaun yang dirancang oleh calon ibu mertuanya, Victoria Beckham. Selama bertahun-tahun setelah pernikahan, rumor perpecahan keluarga beredar ketika Brooklyn dan Nicola melewatkan acara keluarga, termasuk Nicola melewatkan pesta ulang tahun ke-50 Victoria Beckham pada April 2024. Tanda-tanda utama pertama perpecahan keluarga datang pada Mei 2025, ketika pasangan itu tidak menghadiri pesta ulang tahun David Beckham. Brooklyn kemudian melewatkan perjalanan memancing keluarga Beckham tahunan, tidak memposting di media sosial untuk menghormati David pada Hari Ayah (tetapi memposting penghormatan untuk ulang tahun ayah mertuanya pada bulan yang sama) dan melewatkan perayaan seputar upacara gelar ksatria David. Brooklyn dan saudara-saudaranya saling berhenti mengikuti di Instagram musim panas lalu, Brooklyn dan Nicola memperbarui sumpah pernikahan mereka pada Agustus tanpa kehadiran Beckham dan Brooklyn memblokir orang tuanya di Instagram saat Natal, menurut saudaranya Cruz. Brooklyn dilaporkan mengirim surat kepada orang tuanya meminta mereka untuk berkomunikasi hanya melalui pengacara pada Januari, dan pada hari Senin memposting serangkaian klaim terhadap orang tuanya.</p> <h2 class="subhead-embed color-accent bg-base font-accent font-size text-align">Apa yang Dikatakan Brooklyn Beckham Tentang David Dan Victoria?</h2> <p>Brooklyn Beckham mengklaim orang tuanya telah "mencoba tanpa henti untuk menghancurkan" hubungannya dengan Peltz sejak sebelum pernikahan mereka. Dia mengatakan sebelum dia menikahi dia, orang tuanya mencoba menekannya untuk menandatangani hak atas namanya, dan mengklaim mereka mengingatkannya bahwa Nicola "bukan darah" dan "bukan keluarga" pada malam sebelum pernikahannya. Dia mengatakan ibunya akan membuat gaun pengantin Peltz, tetapi mundur "pada menit-menit terakhir," dan mengklaim Victoria membajak tarian pertamanya dengan Peltz di resepsi pernikahannya. "Dia menari dengan sangat tidak pantas pada saya di depan semua orang," tulisnya. "Saya tidak pernah merasa lebih tidak nyaman atau dipermalukan dalam seluruh hidup saya." Dia mengatakan dia dan Nicola memperbarui sumpah mereka dalam upaya untuk menciptakan kenangan baru tentang pernikahan mereka tanpa "kecemasan dan rasa malu." Dia mengklaim cinta orang tuanya telah lama ditentukan oleh seberapa baik keluarga dapat memainkan citra keluarga yang bahagia dan penuh kasih, dan bahwa dukungan yang sama tidak dibalas. Brooklyn mengatakan dia dan istrinya melakukan perjalanan ke London untuk pesta ulang tahun ke-50 David tahun lalu tetapi ayahnya menolak untuk menemui mereka "kecuali itu di pesta ulang tahun besarnya dengan seratus tamu dan kamera di setiap sudut." Dia menambahkan: Ketika dia akhirnya setuju untuk menemui saya, itu dengan syarat bahwa Nicola tidak diundang. Itu adalah tamparan di wajah." Akhirnya, dia menolak klaim bahwa Nicola "mengontrol" dia: "Saya telah dikontrol oleh orang tua saya selama sebagian besar hidup saya," tulisnya.</p> <h2 class="subhead-embed color-accent bg-base font-accent font-size text-align">Kontra</h2> <p>Penggemar yang jeli telah memperhatikan beberapa perbedaan mencolok antara klaim Brooklyn pada hari Senin dan narasi sebelumnya yang dirilis oleh keluarga Beckham. Fitur Vogue tentang gaun pengantinnya, misalnya, mengklaim desain itu adalah hasil dari "percakapan selama setahun" dengan direktur kreatif Valentino, membantah klaim Victoria Beckham mundur pada menit terakhir. Cerita Beckham tentang tarian pertamanya juga bertentangan dengan cerita dari British Vogue, yang memiliki reporter di pernikahan tersebut. Majalah tersebut menggambarkan Brooklyn mengundang ibunya ke panggung dan bahwa mereka kemudian bergabung dengan ayah dan saudara perempuannya, menunjukkan tarian itu adalah momen yang direncanakan dan inklusif keluarga.</p> <h2 class="subhead-embed color-accent bg-base font-accent font-size text-align">Penilaian Forbes</h2> <p>Peltz adalah putri investor aktivis Nelson Peltz, yang memiliki perkiraan kekayaan bersih $1,6 miliar. Keluarga Beckham bukan miliarder tetapi diperkirakan memiliki kekayaan bersih ratusan juta berkat karir awal mereka dan berbagai usaha bisnis, termasuk merek fashion Victoria dan tim MLS Inter Miami, yang didirikan bersama oleh David.</p> <h2 class="subhead-embed color-accent bg-base font-accent font-size text-align">Bacaan Lebih Lanjut</h2> <p><span class="link-embed__info"><span class="link-embed__provider">Forbes</span><span class="link-embed__title">Brooklyn Peltz Beckham Tentang Keluarga, Italia Dan Kecintaannya Pada Memasak</span><small class="link-embed__byline">Oleh <span class="link-embed__author">Jordi Lippe-McGraw</span></small></span><span class="link-embed__thumbnail-wrapper"><span class="link-embed__thumbnail allow-inline-style"></span></span><span class="link-embed__info"><span class="link-embed__provider">Forbes</span><span class="link-embed__title">Akhirnya 'Sir David Beckham': Jalan Panjang dan Berlikulnya Menuju Gelar Ksatria</span><small class="link-embed__byline">Oleh <span class="link-embed__author">Guy Martin</span></small></span><span class="link-embed__thumbnail-wrapper"><span class="link-embed__thumbnail allow-inline-style"></span></span><span class="link-embed__info"><span class="link-embed__provider">Forbes</span><span class="link-embed__title">David Beckham Mencapai Keuntungan Rekor Dengan Kemitraan Authentic Brands</span><small class="link-embed__byline">Oleh <span class="link-embed__author">Mark Faithfull</span></small></span><span class="link-embed__thumbnail-wrapper"><span class="link-embed__thumbnail allow-inline-style"></span></span></p> </div> <p>Sumber: https://www.forbes.com/sites/maryroeloffs/2026/01/20/david-beckham-says-children-make-mistakes-as-feud-with-son-brooklyn-blows-up-online/</p> </div>