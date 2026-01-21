Penurunan Bitcoin Terasa Brutal, Tapi Sejarah Mengatakan Ini Bisa Berlangsung Berbulan-bulan

Bitcoin telah turun di bawah level $92.000 setelah penurunan tajam yang dimulai pada hari Minggu, menandakan bahwa tekanan penurunan masih membentuk kondisi pasar. Meskipun terjadi penurunan, para bulls mencoba mempertahankan level saat ini dan merebut kembali kendali, dengan banyak trader yang mengamati potensi rebound yang dapat memulihkan kepercayaan di seluruh pasar kripto yang lebih luas. Pergerakan ini datang pada momen yang sensitif, karena selera risiko tetap rapuh dan volatilitas jangka pendek terus mengguncang posisi leverage.

Analis top Darkfost menyoroti bahwa pasar saat ini telah 109 hari sejak all-time high terakhir Bitcoin, menempatkan penurunan saat ini ke dalam konteks siklus yang lebih luas. Dalam koreksi besar sebelumnya, Bitcoin menghabiskan waktu jauh lebih lama dalam mode pemulihan, termasuk 236 hari antara Maret 2024 dan November, diikuti oleh periode koreksi 154 hari lainnya antara Desember 2024 dan Mei 2025. Dibandingkan dengan periode tersebut, pullback saat ini mungkin masih di awal timelinenya, meskipun aksi harga sudah terasa agresif.

Yang membuat koreksi ini menonjol adalah intensitas tekanan di seluruh pasar. Kerugian yang terealisasi telah menumpuk, kapitulasi telah lebih terlihat, dan holder jangka pendek tampak semakin tertekan, menciptakan kesan bahwa penurunan ini lebih berat daripada reset sebelumnya. Meski demikian, sejarah menunjukkan Bitcoin dapat tetap berada dalam fase pemulihan yang berombak selama berbulan-bulan tanpa merusak struktur siklus yang lebih luas.

Kapitulasi Meningkat, Tetapi Siklus Mungkin Masih Utuh

Penurunan Bitcoin baru-baru ini bukanlah pullback yang "bersih". Kerugian yang terealisasi telah menumpuk, kapitulasi tampak agresif, dan holder jangka pendek tetap berada di bawah tekanan berat karena pasar menghukum entri terlambat dan keyakinan yang lemah. Data likuidasi juga menunjukkan bagaimana leverage telah memperkuat penurunan, dengan penjualan paksa mempercepat penurunan yang mungkin seharusnya terjadi lebih bertahap. Latar belakang itulah yang menjelaskan mengapa koreksi ini terasa begitu keras, bahkan dibandingkan dengan penurunan masa lalu.

Namun, Darkfost berpendapat fase ini masih sesuai dengan ritme siklus Bitcoin yang lebih luas. Poin utamanya adalah bahwa koreksi yang berkepanjangan bukanlah hal yang tidak biasa, bahkan ketika terasa sangat menyakitkan secara real time. Dari perspektif itu, pasar dapat dengan mudah menghabiskan lebih banyak bulan untuk mencerna kerugian dan membangun kembali positioning tanpa menandakan kerusakan struktural penuh.

Yang membuat siklus ini menjadi lebih kompleks adalah timing makro. Tidak seperti siklus sebelumnya, all-time high pasca-bear Bitcoin dan narasi halving telah tumpang tindih dengan variabel baru: permintaan yang didorong ETF. Pergeseran itu mengubah bagaimana penurunan berkembang, karena pool modal institusional yang lebih dalam dapat menyerap pasokan secara berbeda dibandingkan reli yang dipimpin ritel. Jika tren institusional ini berlanjut, Bitcoin mungkin bertransisi ke rezim pasar yang secara struktural berbeda, dengan konsolidasi yang lebih lama dan perilaku "siklus empat tahun" yang kurang dapat diprediksi.

Bitcoin Turun di Bawah Rata-Rata Kunci saat Bulls Mempertahankan Support $90K

Bitcoin kembali di bawah tekanan setelah gagal bertahan di atas zona $92.000, dengan chart menunjukkan harga meluncur menuju $91.300 saat penjualan meningkat. Pergerakan ini membuat BTC terjebak di bawah moving average utama, memperkuat gagasan bahwa rebound ini masih rapuh dan sangat reaktif terhadap volatilitas yang didorong berita. Setelah upaya pemulihan Januari, penolakan di dekat struktur resistance menurun menyoroti bahwa penjual tetap aktif pada rally, membatasi kelanjutan bullish.

Secara teknis, pasar terus diperdagangkan di bawah garis tren 50 hari dan 100 hari, sementara rata-rata jangka panjang tetap di atas, bertindak sebagai resistance dinamis. Struktur ini menunjukkan BTC masih dalam fase korektif daripada pembalikan tren yang dikonfirmasi, meskipun ada optimisme jangka pendek awal bulan ini. Volume juga menunjukkan kurangnya ekspansi permintaan yang berkelanjutan, mendukung pandangan bahwa pembeli mempertahankan level, tetapi tidak sepenuhnya merebut kembali kendali.

Kisaran $90.000–$88.000 sekarang menonjol sebagai area support kritis, karena telah bertindak sebagai basis selama konsolidasi baru-baru ini. Breakdown yang bersih di bawahnya dapat membuka kembali risiko penurunan menuju terendah Desember, sementara bertahan dapat membuat pasar terus membangun struktur pemulihan. Untuk bulls, langkah pertama adalah menstabilkan di atas $92.000 lagi, kemudian merebut kembali pertengahan $90.000 untuk menggeser momentum kembali ke arah mereka.

