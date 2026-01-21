Seeker (SKR) akan segera terdaftar di Bybit Spot, Alpha, dan Byreal.

PANews melaporkan pada 21 Januari bahwa Bybit akan meluncurkan Seeker (SKR) di platform spot, Alpha, dan Byreal-nya. Pengguna dapat melakukan trading dengan cepat tanpa perlu menyiapkan wallet terpisah, cukup dengan login ke Bybit Alpha dan melacak harga token populer secara real time.
Byreal adalah DEX (decentralized exchange) yang dibangun di atas Solana. Melalui distribusi likuiditas yang terperinci dan mekanisme konfirmasi on-chain yang cepat, platform ini mencapai eksekusi transaksi yang stabil dan pengalaman market-making likuiditas yang efisien.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.