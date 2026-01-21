BursaDEX+
PANews melaporkan pada 21 Januari bahwa Bybit akan meluncurkan Seeker (SKR) di platform spot, Alpha, dan Byreal mereka. Pengguna dapat melakukan trading dengan cepat tanpa perlu mengatur secara terpisah

Seeker (SKR) akan segera terdaftar di Bybit Spot, Alpha, dan Byreal.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/21 08:20
PANews melaporkan pada 21 Januari bahwa Bybit akan meluncurkan Seeker (SKR) di platform spot, Alpha, dan Byreal-nya. Pengguna dapat melakukan trading dengan cepat tanpa perlu menyiapkan wallet terpisah, cukup dengan login ke Bybit Alpha dan melacak harga token populer secara real time.

Byreal adalah DEX (decentralized exchange) yang dibangun di atas Solana. Melalui distribusi likuiditas yang terperinci dan mekanisme konfirmasi on-chain yang cepat, platform ini mencapai eksekusi transaksi yang stabil dan pengalaman market-making likuiditas yang efisien.

