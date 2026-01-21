Serial TV Selling the 518 Menyoroti Wilayah Ibu Kota New York di REAL Shows Network

ALBANY, N.Y., 20 Jan. 2026 /PRNewswire/ — REAL Shows Network (RSN), platform TV nasional yang didedikasikan untuk mengangkat cerita real estat dan gaya hidup, telah menambahkan Selling the 518, serial baru yang diselenggarakan secara lokal di Capital Region New York, ke dalam jajarannya. Dipandu oleh pemimpin real estat lokal Rebecca Cavalieri dan diproduksi oleh tim pemenang Telly Award yang dinominasikan Emmy dari RSN, acara ini menyoroti orang-orang, tempat-tempat, dan cerita yang mendefinisikan wilayah Albany dan komunitas sekitarnya.

Serial ini menangkap semangat Capital Region dengan memadukan real estat, budaya lokal, dan cerita komunitas menjadi pengalaman menonton yang vibran. Setiap episode menampilkan Rebecca Cavalieri yang menyoroti lingkungan-lingkungan terkemuka, merayakan bisnis lokal, dan menyoroti orang-orang yang membentuk kehidupan di dalam dan sekitar Albany, New York.

Sebagai bagian dari jaringan nasional acara bermerek lokal RSN, Selling the 518 memberikan hostnya waktu penuh 30 menit untuk membangun merek yang mudah dikenali dan didorong oleh kepribadian sambil secara autentik mewakili karakter unik Capital Region New York. Acara ini menyediakan platform berkualitas tinggi bagi organisasi lokal, termasuk nirlaba dan inisiatif filantropi, bersama dengan pengusaha dan influencer komunitas, untuk berbagi cerita mereka melalui segmen sinematik yang didorong oleh gaya hidup.

Berakar pada misi RSN tentang media positif, serial ini berfokus pada keaslian, koneksi, dan pengalaman sehari-hari yang membuat komunitas menonjol. Serial ini mengangkat orang-orang, bisnis, dan tujuan yang membuat setiap komunitas luar biasa, menawarkan wawasan segar kepada pemirsa bersama dengan hiburan yang menarik dan diproduksi secara profesional.

Tentang REAL Shows Network

REAL Shows Network (RSN) adalah jaringan TV nasional untuk profesional real estat terkemuka dan pemimpin lokal yang berpengaruh, memberikan host terpilih di setiap pasar kesempatan eksklusif untuk memimpin acara penuh 30 menit yang menampilkan keahlian, mitra, dan komunitas mereka. Dibuat oleh tim produksi pemenang Telly Award yang dinominasikan Emmy, RSN menghadirkan penceritaan sinematik yang didorong oleh gaya hidup dan eksposur media strategis yang membangun otoritas, memperdalam koneksi komunitas, dan mengangkat cerita positif di setiap pasar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi realshows.tv.

